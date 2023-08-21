Девушка показывает реальность, которая скрывается за идеальными фото из соцсетей

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Верить всему, что публикуется в соцсетях, нельзя. Это знают даже маленькие дети. Но люди продолжают постить красивые картинки в надежде показать свою идеальную жизнь.
1. Блогер по имени Вена из Таиланда с 800 тыс. подписчиков регулярно публикует забавный контент в Твиттере
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