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Девушка показывает реальность, которая скрывается за идеальными фото из соцсетей

Девушка показывает реальность, которая скрывается за идеальными фото из соцсетей

Автор:
21 августа 2023 17:38
Сообщество : Юмор
Метки: блогер   до и после   забавно   ожидание и реальность   реальность   фото   фото их соцсетей   
2993
13

Верить всему, что публикуется в соцсетях, нельзя. Это знают даже маленькие дети. Но люди продолжают постить красивые картинки в надежде показать свою идеальную жизнь.

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Метки: блогер   до и после   забавно   ожидание и реальность   реальность   фото   фото их соцсетей   
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2  комментария
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7k
Кружок Час назад
ну блин, 3,14здец - глаза всем открыла ...
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33k
Юр21 41 минуту назад
А это не транс?
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Спелая кукурузинка

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