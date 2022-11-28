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15 фото в стиле "До и после" с кардинальными мужскими преображениями

15 фото в стиле "До и после" с кардинальными мужскими преображениями

Автор:
28 ноября 2022 12:29
Метки: до и после   изменения   мужская прическа   мужские стрижки   стрижки   фото   
2431
15

Не только девушки отращивают длинные волосы, порой и парням нравится шевелюра. Но как и прекрасной половине человечества, мужчинам нужны изменения внешности и прически. Герои нашей статьи сначала отращивали волосы, а затем подстриглись, кардинально преобразившись. Кто-то даже пожертвовал локоны на благие дела.

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А как вы думаете, стрижка сильно меняет мужчин?

Источник:

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Метки: до и после   изменения   мужская прическа   мужские стрижки   стрижки   фото   
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13  комментариев
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11k
Rus77 Час назад
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Majul 10 минут назад
Тупо немытые патлы обрезали. Это просто кто-то начал за собой ухаживать и повзрослел
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5k
Компьютер DELL монитором 13 минут назад
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310
Liberman 17 минут назад
я как бэ лысый. как же я рад этому! трат никаких всегда ухожен!
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Duke_kir 19 минут назад
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20k
ЦСКА 23 минуты назад
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1k
svarog19692007 Полчаса назад
Ладно длинные волосы когда они ухожены , но....
Мля , а как вам мужчины , с идиотской "гулькой" ?
Черт , ну вы же мужчины , Ё- маё !
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22k
Mike Miller 39 минут назад
Шевелюра чем плоха? За ней геморрой ухаживать.
И у большинства патлатых на этих фото тупо грязные слипшиеся волосы.
Нах так надо?
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2k
Александр 47 минут назад
В большинстве случаев короткие волосы - правильное решение
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7k
Владимир 57 минут назад
Когда вижу таких, то сразу представляю......
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32
Константин Владимир 24 минуты назад
Кто-нибудь знает, что будет, если к кольцу подключить "Крону"?
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Спелая кукурузинка

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