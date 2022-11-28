15 фото в стиле "До и после" с кардинальными мужскими преображениями

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Не только девушки отращивают длинные волосы, порой и парням нравится шевелюра. Но как и прекрасной половине человечества, мужчинам нужны изменения внешности и прически. Герои нашей статьи сначала отращивали волосы, а затем подстриглись, кардинально преобразившись. Кто-то даже пожертвовал локоны на благие дела.
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А как вы думаете, стрижка сильно меняет мужчин?
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Мля , а как вам мужчины , с идиотской "гулькой" ?
Черт , ну вы же мужчины , Ё- маё !
И у большинства патлатых на этих фото тупо грязные слипшиеся волосы.
Нах так надо?