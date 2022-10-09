10+ уморительных случаев, когда дети поймали в ловушку самих себя

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Все мы знаем, что дети — самые бесстрашные и любопытные создания на планете. И порой эти качества выходят им и их родителям боком. Фотографии из этой подборки яркий тому пример.
Эти дети поймали в ловушку самих себя и сразу же об этом пожалели. Но не беспокойтесь, все они были спасены и быстро оказались в безопасности.
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Источник:
АНТИФИШКИ
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