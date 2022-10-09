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10+ уморительных случаев, когда дети поймали в ловушку самих себя

10+ уморительных случаев, когда дети поймали в ловушку самих себя

Автор:
09 октября 2022 08:57
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дети   детство   забавно   ловушка   умора   фото   
885
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Все мы знаем, что дети — самые бесстрашные и любопытные создания на планете. И порой эти качества выходят им и их родителям боком. Фотографии из этой подборки яркий тому пример.

Эти дети поймали в ловушку самих себя и сразу же об этом пожалели. Но не беспокойтесь, все они были спасены и быстро оказались в безопасности.

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Источник:

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Метки: Юмор   дети   детство   забавно   ловушка   умора   фото   
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