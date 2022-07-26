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20 записей из детских анкет и дневников, от которых неловко и смешно

20 записей из детских анкет и дневников, от которых неловко и смешно

Автор:
26 июля 2022 08:45
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Дневник   Юмор   дети   детство   забавно   записки   фото   
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У вас в детстве были дневнички? Советуем найти их и полистать. Ведь в них прячется много записей как милых, так и довольно стыдных, но от этого ещё более забавных.

Это докажет подборка, которую мы сегодня подготовили для вас. В ней вы найдёте выдержки из детских анкет и дневников, в которых спрятано и много смеха, и житейской мудрости.


Действительно лучшее

×
×

Мудрость

Всё по делу

Наверное, все в детстве через это проходили

Так что признавайтесь, кем вы были? Феей, русалкой или вампиром? А, может, супершпионом? Или всё-таки в Хогвартсе учились в тайне от всех?


Кажется, это начало стендапа

Красивая роза получилась

Очевидно, попкорн срисован с одного из стикеров «ВКонтакте».


И в чём она не права?

Записки «инергетического» вампира

Хочется подписаться под каждым словом

Коротко и ясно

Просто хинкали

Содержательно

Сразу видно, что врачом будет!


Дружба дружбой, но…

Скрапбукинг? А может, лучше…

Крик души

Так где же вишня?

На какие на крашины?

Можно в резюме добавлять

Неожиданная развязка

Разочарование

Источник:

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Метки: Дневник   Юмор   дети   детство   забавно   записки   фото   
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Ваня 2 часа назад
почерк ужасен у всех, верните чистописание и каллиграфию в школу...
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