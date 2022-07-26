20 записей из детских анкет и дневников, от которых неловко и смешно

У вас в детстве были дневнички? Советуем найти их и полистать. Ведь в них прячется много записей как милых, так и довольно стыдных, но от этого ещё более забавных.
Это докажет подборка, которую мы сегодня подготовили для вас. В ней вы найдёте выдержки из детских анкет и дневников, в которых спрятано и много смеха, и житейской мудрости.
Действительно лучшее
Мудрость
Всё по делу
Наверное, все в детстве через это проходили
Так что признавайтесь, кем вы были? Феей, русалкой или вампиром? А, может, супершпионом? Или всё-таки в Хогвартсе учились в тайне от всех?
Кажется, это начало стендапа
Красивая роза получилась
Очевидно, попкорн срисован с одного из стикеров «ВКонтакте».
И в чём она не права?
Записки «инергетического» вампира
Хочется подписаться под каждым словом
Коротко и ясно
Просто хинкали
Содержательно
Сразу видно, что врачом будет!
Дружба дружбой, но…
Скрапбукинг? А может, лучше…
Крик души
Так где же вишня?
На какие на крашины?
Можно в резюме добавлять
Неожиданная развязка
Разочарование
Источник:
АНТИФИШКИ
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