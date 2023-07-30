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В Набережных Челнах пьяный мужчина застелил цветами выход из подъезда возлюбленной, но уснул

В Набережных Челнах пьяный мужчина застелил цветами выход из подъезда возлюбленной, но уснул

Автор:
30 июля 2023 11:38
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   романтик   умора   уснул   фото   цветы   
942
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Видимо молодой человек вдохновился песней: "Нарву цветов и подарю букет, той девушке которую люблю.."

Мужчина закидал цветами выход из которого должна была выйти пассия, но к утру у романтика села батарейка и он захрапел на скамейке.

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Метки: Юмор   забавно   романтик   умора   уснул   фото   цветы   
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7  комментариев
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14k
Kostick 46 минут назад
так а где же цветы? силос вижу, чувак окрестные лужайки скосил?
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12k
кот базилий 6 минут назад
Цветы вместе с травой вырваны по пьяни с соседней клумбы, как бы оплатить не пришлось или 10 суток. Жыних....
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13k
GROMOZEKA 8 минут назад
Жил был х@йдожник один……
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690
Flint 11 минут назад
А он точно спит?) Клумбам песда - бабки проснулись, взявь по ружью - не промахнулись)
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1k
Олег 11 минут назад
Романтик, ёпктель.
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78k
Доктор Джонс Час назад
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