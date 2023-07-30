В Набережных Челнах пьяный мужчина застелил цветами выход из подъезда возлюбленной, но уснул

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Видимо молодой человек вдохновился песней: "Нарву цветов и подарю букет, той девушке которую люблю.."
Мужчина закидал цветами выход из которого должна была выйти пассия, но к утру у романтика села батарейка и он захрапел на скамейке.
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