FISHKINET
Сообщество Юмор 13040 постов • 2738 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Что способны натворить дети за короткое время

Что способны натворить дети за короткое время (18 фото)

Автор:
21 октября 2021 08:33
Сообщество : Юмор
Метки: 5 минут тишины   Юмор   дети   забавно   подборка   умора   фото   
488
18

Кажется, с детьми действительно никогда не бывает скучно!

Как только в семье появляется ребёнок, тут же становится ясно — теперь кое-кто будет постоянно держать вас в тонусе своими сюрпризами! Не зря ведь столько историй начинается со слов «мы отвернулись всего на секундочку»: дети экспериментируют с продуктами, не дают заскучать во время праздника и вообще готовы в любую минуту совершить нечто абсолютно неожиданное. Например, что-то такое.


Дети проделали дыру в кресле-мешке, и теперь везде тонна крошечных шариков

×

Дочка подкралась сзади, и я чуть не заработала сердечный приступ

Сказал сыну положить содовую в холодильник. Он положил её в морозилку…

Муж просто ненадолго уснул

В составе этого машинного супа всё из нашего холодильника

Никак не можете найти пульт?

Посмотрите внутри детской гитары!


Я просто схожу и разогрею обед. Что может произойти за 2 минуты?

Сын приготовил мне сэндвич с «капелькой горчицы»

Я не увидела, что дочка оставила куклу в своём детском кресле. Когда ехала с работы, посмотрела назад, а там…

Не забудь налить воды, когда будешь греть лапшу!

Мы наконец-то поняли, почему в квартире всё время меняется температура

Да, мамочка, я покормил кота

Кинул мой телефон в костёр

Если вы хотите узнать зачем он это сделал, причина проста — ребёнку полтора года.


Спросила сына, какой пазл он хочет собирать, и отошла на 15 секунд

Не уследила за своей едой!

Кажется, кто-то смотрел в окно

На дне рождения сын не выдержал и набросился на торт

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: 5 минут тишины   Юмор   дети   забавно   подборка   умора   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Ангелина Мельникова: самая красивая гимнастка России и, возможно, будущая чемпионка (8 фото) Ангелина Мельникова: самая красивая гимнастка России и, возможно, будущая чемпионка (8 фото) Подборка забавных и смешных комментариев Подборка забавных и смешных комментариев Остаться без улыбки нереально: 19 странных и забавных объявлений Остаться без улыбки нереально: 19 странных и забавных объявлений 17 забавных работ от мастера фотошопа 17 забавных работ от мастера фотошопа Панорамные снимки способны превратить очаровательных питомцев в неведомых зверушек Панорамные снимки способны превратить очаровательных питомцев в неведомых зверушек Мужчины обладают особым взглядом на воспитание детей Мужчины обладают особым взглядом на воспитание детей
AccheDin

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

732472



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Представитель негроидной расы, что-то втирал белому пареньку, пока у того не закипели мозги
3
214
Представитель негроидной расы, что-то втирал белому пареньку, пока у того не закипели...
Понты дороже... здравого смысла
3
141
Понты дороже... здравого смысла
Набирающие популярность в сообществах
В шоу дрэг-квинов больше всего россиян возмутила Собчак
1
54
В шоу дрэг-квинов больше всего россиян возмутила Собчак
Локдаун по-русски: неоднозначная реакция соцсетей на введение нерабочих дней
0
6
Локдаун по-русски: неоднозначная реакция соцсетей на введение нерабочих дней
Фея из Диснейленда рассказала о пошлостях отцов семейств (6 фото)
Фея из Диснейленда рассказала о пошлостях отцов семейств (6 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Они не продавали нам рыбов и те засохли!
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#прикол#Россия#автомобили#аварии#история#авто аварии#СССР#прикольные#фильм
#фото#факты#животные#дтп#автомир#кино#познавательно#природа#спорт#полиция
#интересно#подборка#люди#Разное#Ynews#фотографии#актеры#новости#интересное#роль

На что жалуетесь?

Вернуться