Что способны натворить дети за короткое время

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Кажется, с детьми действительно никогда не бывает скучно!
Как только в семье появляется ребёнок, тут же становится ясно — теперь кое-кто будет постоянно держать вас в тонусе своими сюрпризами! Не зря ведь столько историй начинается со слов «мы отвернулись всего на секундочку»: дети экспериментируют с продуктами, не дают заскучать во время праздника и вообще готовы в любую минуту совершить нечто абсолютно неожиданное. Например, что-то такое.
Дети проделали дыру в кресле-мешке, и теперь везде тонна крошечных шариков
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Дочка подкралась сзади, и я чуть не заработала сердечный приступ
Сказал сыну положить содовую в холодильник. Он положил её в морозилку…
Муж просто ненадолго уснул
В составе этого машинного супа всё из нашего холодильника
Никак не можете найти пульт?
Посмотрите внутри детской гитары!
Я просто схожу и разогрею обед. Что может произойти за 2 минуты?
Сын приготовил мне сэндвич с «капелькой горчицы»
Я не увидела, что дочка оставила куклу в своём детском кресле. Когда ехала с работы, посмотрела назад, а там…
Не забудь налить воды, когда будешь греть лапшу!
Мы наконец-то поняли, почему в квартире всё время меняется температура
Да, мамочка, я покормил кота
Кинул мой телефон в костёр
Если вы хотите узнать зачем он это сделал, причина проста — ребёнку полтора года.
Спросила сына, какой пазл он хочет собирать, и отошла на 15 секунд
Не уследила за своей едой!
Кажется, кто-то смотрел в окно
На дне рождения сын не выдержал и набросился на торт
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