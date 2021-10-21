Что способны натворить дети за короткое время

Как только в семье появляется ребёнок, тут же становится ясно — теперь кое-кто будет постоянно держать вас в тонусе своими сюрпризами! Не зря ведь столько историй начинается со слов «мы отвернулись всего на секундочку»: дети экспериментируют с продуктами, не дают заскучать во время праздника и вообще готовы в любую минуту совершить нечто абсолютно неожиданное. Например, что-то такое.

Дети проделали дыру в кресле-мешке, и теперь везде тонна крошечных шариков