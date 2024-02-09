FISHKINET
Сообщество Юмор 18342 поста • 3654 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор
Поженились в мужском туалете

Поженились в мужском туалете

Автор:
09 февраля 2024 11:50
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   в туалете   дети   забавно   поженился   свадьба   умора   
865
1
1

Думаю, лет через 30 состоится такой же разговор. Слово в слово.

Зря мама так переживает, теперь это не её проблема, это проблема родителей Киры)

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   в туалете   дети   забавно   поженился   свадьба   умора   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
2  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
72
Anatoliy 23 минуты назад
Ну, мама это зря выложила в сеть. Святая детская наивность, не тот момент, когда это можно выносить на люди.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
28k
Lehoia 43 минуты назад
" Святой отец, Иисус..... Салям алейкум"..... мда
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Infinite

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

467798



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Мемы из соцсетей. Свежак за 6 февраля
Мемы из соцсетей. Свежак за 6 февраля
Генерала таможни уволили из ФТС после пьяного дебоша в Калининграде
Генерала таможни уволили из ФТС после пьяного дебоша в Калининграде
Набирающие популярность в сообществах
А вдруг ты не знал…
А вдруг ты не знал…
Пьяный водитель разбил несколько машин в подмосковной Лобне
Пьяный водитель разбил несколько машин в подмосковной Лобне
Свобода от комиссий за переводы и платежи
Свобода от комиссий за переводы и платежи
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Бабушки у подъезда

Лучшие демотиваторы
Когда обычные мясные блюда уже не удивляют.

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#машина#интересно#ДТП#Автовсячина#забавно#кот#Россия#история
#Прикол#автомобили#люди#интересное#авто аварии#дети#Китай#факты#кино#Еда
#Юмор#автомир#в мире#аварии#США#подборка#природа#Разное#Спорт#позитив
Стекло Apple Vision Pro царапается как пластик — гарнитуру проверили на устойчивость к повреждениям (видео) Стекло Apple Vision Pro царапается как пластик — гарнитуру проверили на устойчивость к... Что способны натворить дети за короткое время Что способны натворить дети за короткое время 20 фотографий людей, чья чёлка вышла из-под контроля и стала играть по своим правилам 20 фотографий людей, чья чёлка вышла из-под контроля и стала играть по своим правилам Отец-выдумщик оживляет детские рисунки: 17&nbsp;смешных фото Отец-выдумщик оживляет детские рисунки: 17 смешных фото 10+ уморительных случаев, когда дети поймали в ловушку самих себя 10+ уморительных случаев, когда дети поймали в ловушку самих себя Художник показал, как могли бы выглядеть животные, если бы вдруг сошли с детских рисунков Художник показал, как могли бы выглядеть животные, если бы вдруг сошли с детских рисунков

На что жалуетесь?

Вернуться