Поженились в мужском туалете

865
1
1
Думаю, лет через 30 состоится такой же разговор. Слово в слово.
Зря мама так переживает, теперь это не её проблема, это проблема родителей Киры)
Источник:
Ссылки по теме:
- Художник показал, как могли бы выглядеть животные, если бы вдруг сошли с детских рисунков
- 20 фотографий людей, чья чёлка вышла из-под контроля и стала играть по своим правилам
- Отец-выдумщик оживляет детские рисунки: 17 смешных фото
- 10+ уморительных случаев, когда дети поймали в ловушку самих себя
- Что способны натворить дети за короткое время
Новости партнёров
реклама