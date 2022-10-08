17 познавательных фотографий увлекательных вещей

В мире очень много интересного и необычного, но в повседневной жизни мы часто теряем любопытство. А жизнь продолжает доказывать каждую минуту, что всегда можно узнать что-то новое. В этом посте вы увидите познавательные и увлекательные фотографии.

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Это гриб Родотус дланевидный, его ещё называют Морщинистый персик 0 Источник:

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Раки из чистых вод лагуны Большого Барьерного рифа 0 Источник:

Меч Ханджа-но-Онтачи в храме Хананока Хатимангу в Японии 0 Источник:

В Эйр-Масифе, Нигер, находятся два самых больших петроглифа животных в мире, называемые "Жирафы Дабу", датированные 8000 годом до нашей эры 0 Источник:

Древняя медина в Фесе (Марокко), вид сверху 0 Источник:

Фиктивная тюрьма в начальной школе Гонконга для обучения детей навыкам соблюдения законов 0 Источник:

Оптическая иллюзия этой одежды делает её 2D-пиксельной 0 Источник:

Peel P50, трехколесный микроавтомобиль, производившийся в период с 1962 по 1965 год компанией Peel Engineering Company на острове Мэн. Занесен в Книгу рекордов Гиннеса как самый маленький серийный автомобиль из когда-либо созданных 0 Источник:

Лофотенские острова, Норвегия 0 Источник:

Художник мистер Дудл провел два года, покрывая узорами каждый сантиметр своего дома, работая с 900 литрами эмульсии, 401 баллончиком с аэрозольной краской, 286 баллончиками с краской для рисования и 2296 ручками 0 Источник:

Это кладбище вымершего народа Бо, который был этническим меньшинством Сычуани и Юньнани в Китае. Около 100 деревянных гробов были прикреплены к кольям, вбитым в скалу 0 Источник:

Симпатичный робот из Японии, способный вместить четыре человека 0 Источник:

Колоссальная статуя короля Тутанхамона, отреставрированная в Восточном институте Чикагского университета, 1935 год 0 Источник:

Укус ястребиной осы, убийцы тарантулов, самый болезненный в мире. Боль от укуса изнурительная и мучительная, и человек полностью теряет координацию движений 0 Источник:

Гроздь розового хрусталя на самом деле является солью! Эта розовая соль сформировалась в целые и неповрежденные кристаллы 0 Источник: