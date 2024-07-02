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15 идеальных фотографий, которые запечатлели необычные мгновения

15 идеальных фотографий, которые запечатлели необычные мгновения

Автор:
02 июля 2024 22:34
Сообщество : ФотоМир
Метки: Запечатлели   Заснять   Идеальные   Мгновения   Необычные   Фотографии   
993
16

Часто случается, что мы оглядываемся и внезапно замечаем что-то особенное: например, как отражение рулевого колеса автомобиля превращается в незнакомую планету. Если сразу взять камеру, то можно получить действительно потрясающее и, самое главное, уникальное изображение. В этом посте вы увидите волшебные кадры, которые авторы успели заснять очень вовремя.

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Метки: Запечатлели   Заснять   Идеальные   Мгновения   Необычные   Фотографии   
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1  комментарий
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13k
Света 21 минуту назад
Отлично! Не увидела ни одного повтора, все фото новые для меня. И они действительно соответствуют заголовку. Некоторые просто уникальны. Например фото пловчихи или радуга с рулевой планетой.)))
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DarSie
  • Дата регистрации: 26.09.2018
  • 1919 постов (1863 в горячем)

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