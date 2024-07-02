15 идеальных фотографий, которые запечатлели необычные мгновения

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Часто случается, что мы оглядываемся и внезапно замечаем что-то особенное: например, как отражение рулевого колеса автомобиля превращается в незнакомую планету. Если сразу взять камеру, то можно получить действительно потрясающее и, самое главное, уникальное изображение. В этом посте вы увидите волшебные кадры, которые авторы успели заснять очень вовремя.
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