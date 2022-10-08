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Что находится внутри Пизанской башни, и продолжает ли она падать сегодня?

Что находится внутри Пизанской башни, и продолжает ли она падать сегодня?

Автор:
08 октября 2022 09:48
Сообщество : ФотоМир
Метки: башня   в мире   интересно   пизанская башня   познавательно   факты   фото   
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Пизанская башня — одно из самых узнаваемых архитектурных сооружений в мире. Ежегодно посмотреть на колокольню приезжают сотни тысяч туристов.

Однако, имея возможность посмотреть на здание снаружи, мало кто знает, что находится у него внутри.


Зачем средневековые итальянцы соорудили сложную 56-метровую колокольню, и такая ли она красивая внутри?


Зачем построили Пизанскую башню?

«Ты будешь вечно падать, напоминая людям о коварстве чиновников, не заплативших архитектору, который тебя построил»

По легенде, Бонанно Пизано проклял своё творение, когда ему не отдали гонорар.

Известно, что колокольню заложили в 1173 году. Первым мастером, взявшимся за её воплощение стал итальянский скульптор Бонанно Пизано.

Согласно проекту, башня должна была насчитывать 12 этажей. Однако, из-за ошибки первого архитектора, который неудачно рассчитал плотность грунта и глубину фундамента, строители остановились на восьми.

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Строили сооружение 177 лет. Любопытно, что заканчивал творение однофамилец Бонанно — Томассо Пизано. Дальнейшие 650 лет ученые и строители отчаянно пытались остановить неизбежное падение башни. В год колокольня продолжала кренится на 1 мм.

Спасти сооружение удалось только в 2008 году. Тогда, методом стальных противовесов и подкопа с северной стороны (башня кренится в южную сторону), строителям удалось слегка «утопить» фундамент и придать конструкции устойчивость.

Зачем итальянцы вообще решились на возведение столь высокой и сложной колокольни, ведь для Средних веков башня высотою в 56 метров считалась настоящим небоскребом?

Для увеличения престижа. В то время Пиза была развитым и процветающим регионом, обладающим сильным флотом, армией и научным потенциалом.

Как сегодня Арабские Эмираты соревнуются в высоте небоскребов, так и пизанцы в своё время пытались подпереть небосвод.


Что внутри башни?

Башня изнутри полая. Никаких комнат внутри нет. Центр представляет собой классическую шахту-трубу.

Между внутренней и внешней стенкой проложена винтовая лестница. На каждом этаже предусмотрена галерея.

Стоимость билета на колокольню достигает 18 евро. Несмотря на внушительную цену, у входа собирается огромная очередь.

Билеты продавались на официальном сайте музейного комплекса. Опытные туристы озадачивались этим вопросом сильно заранее, поскольку накануне визита свободных билетов уже не оставалось.

Что же толкает туристов войти внутрь? Только вид сверху, с которого можно посмотреть на крышу рядом стоящего Собора и панораму города.


А вы поднимались на Пизанскую башню? Поделитесь впечатлениями!

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: башня   в мире   интересно   пизанская башня   познавательно   факты   фото   
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S__V 53 минуты назад
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