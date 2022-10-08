Что находится внутри Пизанской башни, и продолжает ли она падать сегодня?

Однако, имея возможность посмотреть на здание снаружи, мало кто знает, что находится у него внутри.

Зачем средневековые итальянцы соорудили сложную 56-метровую колокольню, и такая ли она красивая внутри?

Зачем построили Пизанскую башню?

«Ты будешь вечно падать, напоминая людям о коварстве чиновников, не заплативших архитектору, который тебя построил»

По легенде, Бонанно Пизано проклял своё творение, когда ему не отдали гонорар.

Известно, что колокольню заложили в 1173 году. Первым мастером, взявшимся за её воплощение стал итальянский скульптор Бонанно Пизано.

Согласно проекту, башня должна была насчитывать 12 этажей. Однако, из-за ошибки первого архитектора, который неудачно рассчитал плотность грунта и глубину фундамента, строители остановились на восьми.