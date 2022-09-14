Город-кладбище на еврейской горе

Монжуикское кладбище в Барселоне - интересное место. Как бы это странно это ни звучало в отношении некрополя, тем более действующего.
Бедные неэлегантно сложены штабелями и могут перепутаться между собой в случае обрушения, а у богатых - after-party с видом на море.
Монжуикское кладбище в Барселоне - интересное место. Как бы это странно это ни звучало в отношении некрополя, тем более действующего. Но факт остаётся фактом - у мёртвых здесь
своя тусовка настоящий город, в котором многоквартирные "хрущёвки" соседствуют с дорогими особняками. Есть площади, указатели, дороги - по ним даже ходят автобусы. Покойники попроще ютятся в тесноте и неудобстве, а почившие отпрыски состоятельных семейств будто уезжают сюда на роскошную after-party - а там вид на море, приятная компания и продолжающееся с "прижизненного" периода соревнование, кто тут самый chico rico.
Кладбище Монжуик расположилось на южном склоне одноимённой горы. Считается, что раньше на этом месте было старинное еврейское кладбище, а само название местности так и переводится - "еврейская гора", от старокаталанского Mont juïc.
Кто в здравом уме будет строить кладбище не горе? Возможно, архитектор Леандр Альбареда тоже задавался этим вопросом, когда в 1882 году ему заказали проект нового некрополя. Справедливости ради, у муниципалитета не было особого выбора - в XIX веке Барселона начала активно расти, и старые городские кладбища уже не справлялись с "потоком желающих". Нужна была новая большая площадь, причём вдали от застройки. Выбор пал на Монжуик.
Сеньор Альбареда засучил рукава и сделал проект - да такой, что люди и через полтора столетия восхищаются.
У кладбища два входа: один внизу, со стороны моря - в мир богатых покойников, куда обычно и стремятся туристы, а второй наверху, для мертвецов поскромнее.
Помните, в начале статьи я упомянула о хрущёвках в Монжуике? Это даже не совсем фигуральное выражение. Вот так они выглядят:
В каждом окошке - чей-то родственник. На нижних этажах "квартирки" подороже, на верхних - дешевле. Чтобы провести какие-то манипуляции на верхних этажах, нужно подставить специальную лесенку.
В 2017 году в одной из секций обрушились 144 ниши. Останки из них перемешались, и родственники ещё много месяцев пытались разобраться, где тут чьи бабушки и дедушки... Вот такое весёлое общежитие.
Ближе к подножию горы начинается царство смерти для состоятельных. Большинство захоронений - старинные, конца XIX - начала XX века. Впечатляющий контраст с "хрущёвками", где покойники неизысканно сложены штабелями:
Некоторые гробницы здесь создавал сам Леандр Альбареда. Например, пантеон некой Пилар Солер. В Сети нет никакой информации о том, кем была покойная. Но посмертие она проводит по-фараоновски:
О себе Альбареда тоже позаботился и заблаговременно спроектировал монументальную усыпальницу, куда и переехал в 1912 году:
Фамильный склеп семейства Бальо, которое и при жизни-то славилось роскошной недвижимостью в Барселоне, а после смерти тем более решило расположиться шикарно:
Над крышей на заднем плане "статуя свободы" - это от другой гробницы
А это - хоромы конкурирующего семейства Амалье:
А это - тот самый пантеон, который виднелся из-за усыпальницы Бальо. Его заказал для себя промышленник Сальвадор Бонаплат:
Готическое чудо над местом упокоения богатой креолки Франциски Сейхер и её супруга, торговца табаком Жузепа Женера:
Конечно, даже среди состоятельных буржуа не все могли позволить себе такие "надгробные дворцы". На кладбище Монжуик много памятников и поменьше, но тоже эффектных. Листайте галерею:
В основном, конечно, архитекторы и скульпторы эксплуатировали
клюкву тему с ангелами, крестами и прочей религиозной атрибутикой. Но встречаются и весьма нешаблонные решения - и не только у рок-звезды соцсетей Николау Джункозы. Например, вот такой живописный мраморный скелет расположился на могиле доктора Франческа Фаррераса:
А есть и просто аккуратные, лаконичные сектора с крестами и стандартными надгробиями:
И даже немножко масонства:
Когда рассматриваешь все эти роскошные захоронения, не покидает странное ощущение - ведь о большинстве людей, упокоившихся под этими помпезными надгробиями, уже никто ничего не помнит. Они не совершили чего-то выдающегося, не вошли в историю при жизни... А смерть, как ни парадоксально, их обессмертила.
А ещё - многие заказывали себе надгробия и проекты усыпальниц заранее, будучи ещё в расцвете сил и ума. П - практичность! Мол, знаем мы этих родственников - поставят потом какую-нибудь безвкусицу... 😁
Источник:
АНТИФИШКИ
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