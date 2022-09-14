Город-кладбище на еврейской горе

Бедные неэлегантно сложены штабелями и могут перепутаться между собой в случае обрушения, а у богатых - after-party с видом на море.

Монжуикское кладбище в Барселоне - интересное место. Как бы это странно это ни звучало в отношении некрополя, тем более действующего. Но факт остаётся фактом - у мёртвых здесь своя тусовка настоящий город, в котором многоквартирные "хрущёвки" соседствуют с дорогими особняками. Есть площади, указатели, дороги - по ним даже ходят автобусы. Покойники попроще ютятся в тесноте и неудобстве, а почившие отпрыски состоятельных семейств будто уезжают сюда на роскошную after-party - а там вид на море, приятная компания и продолжающееся с "прижизненного" периода соревнование, кто тут самый chico rico.

Кладбище Монжуик расположилось на южном склоне одноимённой горы. Считается, что раньше на этом месте было старинное еврейское кладбище, а само название местности так и переводится - "еврейская гора", от старокаталанского Mont juïc.

Кто в здравом уме будет строить кладбище не горе? Возможно, архитектор Леандр Альбареда тоже задавался этим вопросом, когда в 1882 году ему заказали проект нового некрополя. Справедливости ради, у муниципалитета не было особого выбора - в XIX веке Барселона начала активно расти, и старые городские кладбища уже не справлялись с "потоком желающих". Нужна была новая большая площадь, причём вдали от застройки. Выбор пал на Монжуик.

Сеньор Альбареда засучил рукава и сделал проект - да такой, что люди и через полтора столетия восхищаются.