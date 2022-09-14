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Город-кладбище на еврейской горе

Город-кладбище на еврейской горе

Автор:
14 сентября 2022 11:02
Сообщество : Путешествия
Метки: в мире   гора   интересно   кладбище   познавательно   путешествия   факты   фото   
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Монжуикское кладбище в Барселоне - интересное место. Как бы это странно это ни звучало в отношении некрополя, тем более действующего.

Бедные неэлегантно сложены штабелями и могут перепутаться между собой в случае обрушения, а у богатых - after-party с видом на море.

Монжуикское кладбище в Барселоне - интересное место. Как бы это странно это ни звучало в отношении некрополя, тем более действующего. Но факт остаётся фактом - у мёртвых здесь своя тусовка настоящий город, в котором многоквартирные "хрущёвки" соседствуют с дорогими особняками. Есть площади, указатели, дороги - по ним даже ходят автобусы. Покойники попроще ютятся в тесноте и неудобстве, а почившие отпрыски состоятельных семейств будто уезжают сюда на роскошную after-party - а там вид на море, приятная компания и продолжающееся с "прижизненного" периода соревнование, кто тут самый chico rico.

Кладбище Монжуик расположилось на южном склоне одноимённой горы. Считается, что раньше на этом месте было старинное еврейское кладбище, а само название местности так и переводится - "еврейская гора", от старокаталанского Mont juïc.

Кто в здравом уме будет строить кладбище не горе? Возможно, архитектор Леандр Альбареда тоже задавался этим вопросом, когда в 1882 году ему заказали проект нового некрополя. Справедливости ради, у муниципалитета не было особого выбора - в XIX веке Барселона начала активно расти, и старые городские кладбища уже не справлялись с "потоком желающих". Нужна была новая большая площадь, причём вдали от застройки. Выбор пал на Монжуик.

Сеньор Альбареда засучил рукава и сделал проект - да такой, что люди и через полтора столетия восхищаются.

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У кладбища два входа: один внизу, со стороны моря - в мир богатых покойников, куда обычно и стремятся туристы, а второй наверху, для мертвецов поскромнее.

Помните, в начале статьи я упомянула о хрущёвках в Монжуике? Это даже не совсем фигуральное выражение. Вот так они выглядят:

В каждом окошке - чей-то родственник. На нижних этажах "квартирки" подороже, на верхних - дешевле. Чтобы провести какие-то манипуляции на верхних этажах, нужно подставить специальную лесенку.

В 2017 году в одной из секций обрушились 144 ниши. Останки из них перемешались, и родственники ещё много месяцев пытались разобраться, где тут чьи бабушки и дедушки... Вот такое весёлое общежитие.

Ближе к подножию горы начинается царство смерти для состоятельных. Большинство захоронений - старинные, конца XIX - начала XX века. Впечатляющий контраст с "хрущёвками", где покойники неизысканно сложены штабелями:

Некоторые гробницы здесь создавал сам Леандр Альбареда. Например, пантеон некой Пилар Солер. В Сети нет никакой информации о том, кем была покойная. Но посмертие она проводит по-фараоновски:

О себе Альбареда тоже позаботился и заблаговременно спроектировал монументальную усыпальницу, куда и переехал в 1912 году:

Фамильный склеп семейства Бальо, которое и при жизни-то славилось роскошной недвижимостью в Барселоне, а после смерти тем более решило расположиться шикарно:

Над крышей на заднем плане "статуя свободы" - это от другой гробницы

А это - хоромы конкурирующего семейства Амалье:

А это - тот самый пантеон, который виднелся из-за усыпальницы Бальо. Его заказал для себя промышленник Сальвадор Бонаплат:

Готическое чудо над местом упокоения богатой креолки Франциски Сейхер и её супруга, торговца табаком Жузепа Женера:

Конечно, даже среди состоятельных буржуа не все могли позволить себе такие "надгробные дворцы". На кладбище Монжуик много памятников и поменьше, но тоже эффектных. Листайте галерею:

В основном, конечно, архитекторы и скульпторы эксплуатировали клюкву тему с ангелами, крестами и прочей религиозной атрибутикой. Но встречаются и весьма нешаблонные решения - и не только у рок-звезды соцсетей Николау Джункозы. Например, вот такой живописный мраморный скелет расположился на могиле доктора Франческа Фаррераса:

А есть и просто аккуратные, лаконичные сектора с крестами и стандартными надгробиями:

И даже немножко масонства:

Когда рассматриваешь все эти роскошные захоронения, не покидает странное ощущение - ведь о большинстве людей, упокоившихся под этими помпезными надгробиями, уже никто ничего не помнит. Они не совершили чего-то выдающегося, не вошли в историю при жизни... А смерть, как ни парадоксально, их обессмертила.

А ещё - многие заказывали себе надгробия и проекты усыпальниц заранее, будучи ещё в расцвете сил и ума. П - практичность! Мол, знаем мы этих родственников - поставят потом какую-нибудь безвкусицу... 😁

Источник:

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Метки: в мире   гора   интересно   кладбище   познавательно   путешествия   факты   фото   
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Егор Час назад
У Святослава Логинова есть интересная концепция загробного мира в "Свете в окошке". Там люди после смерти, прежде чем рассыпаться в ничто (нихель), попадают в некий промежуточный мир, в котором существуют пока их помнят живые. Если тебя вспоминает человек, знавший тебя при жизни, то тебе падает золотой, а если просто случайный прохожий видит надгробие или читает про тебя в книге - медная монетка. А на эти денежки можно все себе обустроить в этом мире. Очень проработанный мир получился и философская вещь вышла.
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elllfa Полчаса назад
Интересно было бы там прогуляться, а захоронения в высоту, так это в целях экономии места, чем выше, тем дешевле. Это и сейчас так в Израиле.
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