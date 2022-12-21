Соль Земли: откуда в Иране ледники

Конкретно иранские соляные ледники растеклись за время своего существования довольно на большую площадь, занимая сегодня около 6,5 километров в длину. Природа их возникновения чем-то похожа на вулканическую – по крайней мере так наглядней объяснить, что соль, пробив поверхность земли в определённом месте, начинает подниматься через "жерло".

Понятно, что причина того, что соль поднимается наверх, отличается от той, что гонит наверх огненную лаву вулканов. Соль имеет меньший удельный вес по сравнению с теми породами, что находятся над ней, поэтому она начинает вытесняться – как раз в этом смысле поведение её и похоже на поведение обычной жидкости.