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Соль Земли: откуда в Иране ледники

Соль Земли: откуда в Иране ледники

Автор:
21 декабря 2022 10:32
Сообщество : Фоторепортажи
Метки: в мире   интересно   иран   познавательно   соль   факты   фото   
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В Иране, в горах Загрос, есть необычные соляные ледники, которые вызывают интерес одним своим необычным названием. Оказывается, соль при определённых условиях ведёт себя во многом так же, как лёд – будучи вроде бы твёрдым, он тем не менее неспешно стекает вниз под силой земной гравитации.

Конкретно иранские соляные ледники растеклись за время своего существования довольно на большую площадь, занимая сегодня около 6,5 километров в длину. Природа их возникновения чем-то похожа на вулканическую – по крайней мере так наглядней объяснить, что соль, пробив поверхность земли в определённом месте, начинает подниматься через "жерло".

Понятно, что причина того, что соль поднимается наверх, отличается от той, что гонит наверх огненную лаву вулканов. Соль имеет меньший удельный вес по сравнению с теми породами, что находятся над ней, поэтому она начинает вытесняться – как раз в этом смысле поведение её и похоже на поведение обычной жидкости.

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Только, конечно, всё происходит гораздо медленней и вообще не всегда соляной столп, пробивающий землю, доходит до поверхности. Но даже если всё совпало – то есть соли много и она поднялась наверх – важно ещё и то, чтобы соль не растворялась от влаги.

В этом смысле в горах Загрос просто совпали все условия – засушливый климат обеспечил местным соляным ледникам "полный комфорт". Иногда же условия таковы, что соляной стопп пробивается сквозь поверхность, но на этом, можно сказать, всё и заканчивается.

Соль перестаёт выталкиваться наружу, а то, что всё же появилось на поверхности, застывает, превращаясь в соляные горы. В геологии такие образования (не обязательно из соли) называются диапирами – от греческого "протыкать".

Так что здесь же, в горах Загрос, находятся и самые знаменитые диапиры – соляные купола. Под это определение попадают образования площадью от 1 до 100 квадратных километров – здесь таковых насчитывается больше сотни.

Соляных мини-горок здесь намного больше – соль лежит буквально под ногами, можно ходить, спотыкаясь о соляные кочки. Откуда же так много соли?

Вообще считается, что главный разносчик соли – это мировой океан. Круговорот соли в природе подразумевает её попадание в почву и даже в глубь земли вместе с морской водой. Теория говорит о том, что те территории, которые сейчас известны своими залежами соли, когда-то являлись дном морей и океанов.

Пример Загроса показателен – в древние времена то, что сейчас является Персидским заливом, покрывало гораздо большую часть суши. Затем океан отступал, оставшаяся вода испарялась, оставляя слои соли. После наносилась пыль, а может рушились горы – в общем, слой соли погребался под слоями земли, камней и т.п.

Есть и другие теории, связывающие причину испарения воды в местах образования соляных залежей не с солнечной активностью, а наоборот, с активностью самой Земли. Другими словами, теория говорит о том, что выпаривание соли из воды происходило из-за нагревания земли, что, в свою очередь, связывается с вулканической активностью и подобными процессами.

Возможно, обе теории близки к истине, но в нашем случае интересно смотреть на то, что в итоге получилось в горах Ирана.

Дело в том, что само явление возникновения соляных куполов известно во многих уголках нашей планеты – практически везде, где добывают соль. Но именно подобных образований нет больше нигде в мире – это если говорить именно о столь масштабном скоплении соляных куполов, да ещё и соседствующих с соляными ледниками.

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Метки: в мире   интересно   иран   познавательно   соль   факты   фото   
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