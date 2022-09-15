Мост из хрусталя инженерной работы!

Помните мультфильм «Волшебное кольцо» по сказке Бориса Шергина? Чтобы не выдавать свою вредную дочку Ульянку замуж за главного героя – Ваньку из слободки, Царь с Царицей требуют в одну ночь построить «мост анженерной работы – да чтоб из хрусталя!».
Кстати, маленькие дети часто думают, что слово «хрусталь» связано с «хрустом» – дескать, разбитое стекло хрустит если на него наступить. Прекрасная догадка! Но на самом деле «хрусталь» – это искажённое греческое слово «кристаллос» (κρύσταλλος), то есть «лёд».
Ещё три тысячи лет назад древние греки находили в горных пещерах крупные, прозрачные и удивительно красивые кристаллы – иногда одиночные, иногда целыми «щётками». Они считали, что это лёд и снег, превращённые богами в камень.
Сейчас этот камень мы называем «горный хрусталь», а с точки зрения химии это обыкновенный оксид кремния – кварц. Древние греки и римляне вырезали из горного хрусталя печати, ювелирные украшения, фигурные сосуды, гадательные шары...
Крупные, прозрачные и «чистые» (без вкраплений) кристаллы кварца встречаются очень редко, поэтому предметы из хрусталя ценились очень высоко! У русского царя Петра I был драгоценный самовар, вырезанный из куска горного хрусталя – сейчас он хранится в Москве, в Оружейной палате. Рассказывают, что царь приказывал в этот прозрачный самовар наливать подкрашенную в коричневый цвет водку, и таким «чаем» угощал незадачливых заграничных послов...
Кстати, возможно, вы слышали (а у девочек может и есть в заветной шкатулочке) о таких полудрагоценных камнях, как фиолетовый аметист, солнечно-золотистый цитрин, травянисто-зелёный празиолит или красивого чайного цвета раух-топаз? Это на самом деле тоже кварц, горный хрусталь, – только окрашенный разными химическими примесями.
Само собой, люди очень давно хотели найти более-менее дешёвую замену горному хрусталю. И обнаружили, что добавка оксидов свинца к обычному стеклу делает это стекло необыкновенно прозрачным, блестящим и «играющим» всеми цветами радуги. Рецепт «свинцового стекла», то есть собственно того, что мы сейчас и называем словом «хрусталь», был найден ещё на клинописной табличке из древнего Вавилона (1700 год до нашей эры!). В средневековье хрустальное стекло использовалось для изготовления поддельных драгоценностей. А в XVII веке началось фабричное производство предметов из свинцового стекла – то есть хрусталя.
Итак, хрусталь – это стекло. А можно ли на самом деле построить мост из стекла, как в сказке? Думаете, что нет? Стекло – материал хрупкий?
Но на самом деле современные технологии позволяют создавать сорта стекла, у которых ударная прочность (учёные говорят «ударная вязкость») зачастую в несколько раз превосходит сталь!
Хотя построить полноценный мост целиком из хрусталя действительно не получится – но по другим причинам. Во-первых, как отольешь такой гигантский кусок стекла? А во-вторых, такой мост будет страшно «неэластичным», то есть не сможет «пружинить», деформироваться под нагрузками. А это чревато катастрофой!
Проведём довольно простой опыт. Возьмём три линейки – одну из пластмассы, одну из металла и одну из стекла (ну просто полоску стекла подходящего размера). Положим их краями на табуреты, чтобы получилось три «мостика». Приложим нагрузку (например, установим в центр «мостика» гирьку). Пока вес маленький, ничего не происходит – все три мостика успешно справляются с нагрузкой. Начнём увеличивать вес. Первой начнёт прогибаться пластмассовая линейка, затем – металлическая, и они выгнутся довольно сильно, прежде чем разрушатся под большой нагрузкой... А вот стеклянная линейка прогибаться не будет, она просто в какой-то момент лопнет и развалится пополам!
Именно поэтому современные мосты из стекла делают секционными, то есть состоящими из большого числа звеньев, панелей. Это как раз обеспечивает мосту необходимую «упругость», способность «пружинить» под большим весом или под сильным ветром. А само по себе современное стекло может быть невероятно прочным! И сделать из него мост очень даже получится.
Например, подвесной мост Хаохань-Цао в Китае, построенный в 2015 году. Длина этого моста – 300 метров, а находится он на высоте 180 метров.
Пройти по такому мосту через горное ущелье (а «пол» моста абсолютно прозрачен и сделан из стеклянных панелей толщиной в 2 с половиной сантиметра) – аттракцион не для робких! Недаром туристы называют этот мост «Мостом храбрецов»!
А мост в национальном парке Чжанцзяцзе обладает длиной в 430 метров и подвешен на головокружительной высоте 260 метров – на сегодняшний момент это самый большой стеклянный мост в мире.
Во время испытаний моста на прочность стеклянные панели били изо всех сил тяжёлыми молотами, а потом по мосту ещё и проехался самый настоящий автомобиль! Стеклянные панели этого моста трёхслойные, толщиной в 5 сантиметров.
А во французских Альпах, в городке Шамони-Мон-Блан, построили полностью стеклянную подвесную кабину для селфи. Если зайти в эту кабину и сфотографироваться, будет полная иллюзия того, что вы просто «висите в воздухе» на полуторакилометровой высоте над горами!
Стеклянные мосты, мостики и подвесные прогулочные тропы в наше время строятся повсюду – во Франции, в Канаде, во Вьетнаме, в Индии, в Китае и других странах мира.
И дело не только в том, что «мост из хрусталя» очень красив и привлекает многочисленных туристов. Стекло – это ещё и очень долговечный материал, а главное – удобный и дешёвый в эксплуатации.
Стекло не ржавеет, не гниёт, не боится воды, не изменяет цвет, его не нужно обрабатывать какими-либо химическими составами или окрашивать (в отличие от дерева и металла). Стеклянный мост нужно только регулярно мыть обыкновенной водой с мылом, вот и всё!
Однако не стоит думать, что «если стекло прочнее и долговечнее стали, то стеклянный мост обладает абсолютной надёжностью». Вовсе нет! Природа довольно часто преподносит человеку неприятные сюрпризы, как бы намекая, что «ты конечно умный, но я и не так могу!». Скажем, недавно в том же самом Китае незадачливый турист застрял на стеклянном мосту города Лунцзинь. Турист находился как раз посредине моста, когда вдруг поднялся сильнейший (150 км/ч) ветер. Большинство стеклянных панелей покрытия моста таким ветром просто вырвало и унесло, а бедняга-турист был вынужден полчаса буквально висеть на 150-метровой высоте, вцепившись в металлические перила!
Для спасения пришлось задействовать вертолёт, а сам турист на ветру очень сильно замёрз... Но в этом ведь виновато не стекло, правда?
P.S.
Кажется, глядя на эту фотографию, начинаешь догадываться, что видел Н.К. Рерих во время своих путешествий по Тибету.
Какие чувства испытывал и что пытался изобразить на своих картинах...
Источник:
АНТИФИШКИ
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P.S. Не сочтите за занудство.))