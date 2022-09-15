Мост из хрусталя инженерной работы!

Проведём довольно простой опыт. Возьмём три линейки – одну из пластмассы, одну из металла и одну из стекла (ну просто полоску стекла подходящего размера). Положим их краями на табуреты, чтобы получилось три «мостика». Приложим нагрузку (например, установим в центр «мостика» гирьку). Пока вес маленький, ничего не происходит – все три мостика успешно справляются с нагрузкой. Начнём увеличивать вес. Первой начнёт прогибаться пластмассовая линейка, затем – металлическая, и они выгнутся довольно сильно, прежде чем разрушатся под большой нагрузкой... А вот стеклянная линейка прогибаться не будет, она просто в какой-то момент лопнет и развалится пополам!

Именно поэтому современные мосты из стекла делают секционными, то есть состоящими из большого числа звеньев, панелей. Это как раз обеспечивает мосту необходимую «упругость», способность «пружинить» под большим весом или под сильным ветром. А само по себе современное стекло может быть невероятно прочным! И сделать из него мост очень даже получится.

Например, подвесной мост Хаохань-Цао в Китае, построенный в 2015 году. Длина этого моста – 300 метров, а находится он на высоте 180 метров.