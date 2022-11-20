В честь каких огней на самом деле получила своё название Огненная Земля

Однако ни на острове Isla Grande de Tierra del Fuego ("Большой остров Огненной Земли") ни действующих, ни потухших вулканов нет.

История гласит, что знаменитый мореплаватель Фернан Магеллан ещё в 1520-м году открыл здесь пролив, который как раз отделяет Огненную Землю от материка (от Южной Америки). Пролив получил потом его имя, хотя сначала он сам назвал его "Пролив Всех Святых" (поскольку корабли вошли в пролив 1 ноября, в День Всех Святых). И островам он дал название сам.