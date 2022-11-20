В честь каких огней на самом деле получила своё название Огненная Земля

Название острова Огненная Земля многих заставляет думать, что там находятся опасные действующие вулканы – ну или находились когда-то, когда появилось это "прозвище". Казалось бы, что ещё может побудить дать подобному месту столь говорящее название.
Однако ни на острове Isla Grande de Tierra del Fuego ("Большой остров Огненной Земли") ни действующих, ни потухших вулканов нет.
История гласит, что знаменитый мореплаватель Фернан Магеллан ещё в 1520-м году открыл здесь пролив, который как раз отделяет Огненную Землю от материка (от Южной Америки). Пролив получил потом его имя, хотя сначала он сам назвал его "Пролив Всех Святых" (поскольку корабли вошли в пролив 1 ноября, в День Всех Святых). И островам он дал название сам.
Весь секрет в том, какое время суток было в тот момент, когда корабли Магеллана плыли мимо этих островов – оказывается, это происходило уже вечером. Он огибал материк, плывя вдоль его берега, и слева по борту увидел огни – считается, что это местные жители разожгли костры по причине наступления темноты. Магеллан обозначил то, что увидел, как "Земля огней" – и поплыл дальше.
Обычно пишут, что сам Магеллан не понял, что это костры, и решил, что огни имеют вулканическое происхождение.
Может быть, но в таком случае вывод о кострах является чисто теоретическим – сам мореплаватель не мог об этом сказать. Есть и другое мнение – что про костры морякам всё было понятно, а изначальное название можно перевести даже как "Земля костров". Позже просто в разных языках благодаря картографам прижилось именно "Огненная земля", Fireland и т.п.
Кстати, название Tierra del Fuego Магеллан давал не островам, как видим, а именно "земле" – он просто не понял, что это острова.
После его кругосветного путешествия ещё долгое время считалось, что он проплыл мимо окраины той самой Неведомой Южной Земли, которой потом посчитали Австралию (Австралия – terra australis incognita).
Что Tierra del Fuego – именно острова, стало известно, конечно, ещё в 16-м веке, но вот южная часть архипелага была впервые изучена только в 1616-м году. Какое-то время Магелланов пролив вообще считался единственным водным путём между двумя океанами – Тихим и Атлантическим, пролив Дрейка появился на картах заметно позже.
А вулкан на "Огненной земле" потом всё же нашли – но далеко от пролива и "Большого острова", ближе как раз к южной части архипелага, на острове Кука. Фернан Магеллан о нём знать точно не мог.
Источник:
АНТИФИШКИ
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