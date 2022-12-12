Как ссыльные каторжане Сахалина построили тоннель, носящий имя Императора

Сегодня мы перенесёмся на остров Сахалин и расскажем про интересный Александровский тоннель, построенный каторжанами в древних окаменелостях мыса Жонкиер и названный именем Императора Александра III.
Этот тоннель расположен юго-западнее г. Александровск-Сахалинский в мысе Жонкиер, преграждающем путь к одноимённому старому маяку, служившему для морской навигации.
В то время дорога к маяку проходила по побережью Татарского пролива. Дорога и так была доступна лишь во время отливов, но помимо них, уходящая в воду скала, была ещё одним и по сути главным препятствием на пути.
Так в 1880 г. началось строительство небольшого тоннеля сквозь этот мыс, а для проходки в горной породе было решено использовать труд ссыльных каторжан, которых на Сахалине было в то время в избытке.
Строительство велось с двух забоев с разных сторон мыса навстречу друг другу, но из-за того, что у ссыльных рабочих не было такого опыта работ, участки не сошлись в нужной точке. Для исправления ошибки и перерасчётов на строительство был прикомандирован имеющий опыт в горном деле и уважаемый в городе Карл Ландсберг, лавку которого позже посещал известный на весь мир русский писатель Антон Павлович Чехов. По другой версии откуда-то прикомандировали другого неизвестного ссыльного каторжанина с опытом. Так или иначе, но строительство тоннеля затянулось аж до 1883 г.
К слову ходит слух, что после сдачи тоннеля в эксплуатацию, в тюремном управлении решили наказать виновного 200 ударами плетью, но так как виноватыми были все строители, то вопрос решили наказав две сотни строителей одним ударом плетью каждому. Правда это или нет мы не конечно не знаем.
Начнём осмотр с северного портала, который направлен в сторону г. Александровск-Сахалинский.
Этот монолитный портал из бетона был пристроен позже в советское время к старому кирпичному порталу. За ним начинается участок тоннеля с деревянной крепью.
Так он выглядел в 1980-х гг.
А так он выглядел изначально.
Несмотря на то, что старая деревянная крепь со временем изнашивалась и менялась на новую, здесь ещё можно увидеть самые первые брёвна почти полуторавекового возраста.
Оголившаяся порода здесь обильно покрыта узорами отпечатков различных окаменелых моллюсков.
К слову на всём острове полно таких мест с окаменелостями, даже на самых вершинах гор.
Заходим в тоннель длиной всего 87 метров и сразу в глаза бросается его кривизна, о причинах которой мы писали выше.
До середины тоннеля идёт деревянная крепь.
В середине расположен небольшой участок в бетонной обделке.
Для тех, кто хочет поправить нас со словами: "обделка у вас в штанах, а это отделка", заранее уточняем, что обделка это горный термин, означающий тип монолитной бетонной крепи, а отделка это когда вы штукатурку дома на стены наносите.
Как и в случае с порталом, этот участок укрепили уже в советское время из за нестабильной породы в этом месте.
Здесь видна арматурная сетка и даже сохранились трубы, через которые под опалубку нагнетался бетонный раствор.
Как-то не вяжется внешний вид этого тоннеля с именем Императора, которым его нарекли.
После монолитного участка снова идёт деревянная крепь.
А так выглядит южный портал тоннеля с другой стороны мыса. Он был усилен небольшой бетонной подпорной стенкой, которая видимо является незаконченным монолитным порталом.
Так этот портал выглядел более ста лет назад.
Ну а на этом всё.
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