Как ссыльные каторжане Сахалина построили тоннель, носящий имя Императора

Так в 1880 г. началось строительство небольшого тоннеля сквозь этот мыс, а для проходки в горной породе было решено использовать труд ссыльных каторжан, которых на Сахалине было в то время в избытке.

Строительство велось с двух забоев с разных сторон мыса навстречу друг другу, но из-за того, что у ссыльных рабочих не было такого опыта работ, участки не сошлись в нужной точке. Для исправления ошибки и перерасчётов на строительство был прикомандирован имеющий опыт в горном деле и уважаемый в городе Карл Ландсберг, лавку которого позже посещал известный на весь мир русский писатель Антон Павлович Чехов. По другой версии откуда-то прикомандировали другого неизвестного ссыльного каторжанина с опытом. Так или иначе, но строительство тоннеля затянулось аж до 1883 г.