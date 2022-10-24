"Придурок! Илон Маск оценил умственные способности Гарри Каспарова

Очередная серия забавного про американского миллиардера, который за словом в карман не лезет. Гарри Каспаров, если кто-то ещё такого помнит, решил наехать на Илона Маска, рассказав, что тот должен Украине. И получил в ответ сочную оплеуху.
13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, видимо встал не с той ноги, и решил поучить основателя SpaceX и Tesla уму-разуму, в связи с чем, прямо в эфире американского телеканала заявил, что такие люди, как Маск, сидящие в комфорте своих особняков в Силиконовой долине, не должны рассказывать Украине о том, как ей следует вести свои дела. По его словам, это моральный идиотизм и геополитическая слепота.
Маск себя слепым не посчитал и оппонента отправил в нокаут:
"Хотя это правда, что Каспаров играет в шахматы почти так же хорошо, как мой iPhone, в остальном он идиот", — написал Маск в Twitter.
Он добавил, у него нет дома или "особняка" и назвал своего оппонента придурком.
Оппонент пока не ответил. Обдумывает ход?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Продажной мразью и трусливой гнидой - пожалуйста
P.S. как играется без света и интернета,лохлы?
Гарри Каспаров родился в Баку 13 апреля 1963 года, его отец Ким Моисеевич Вайнштейн (1931 1971), был по профессии инженером-энергетиком, мать Клара[14] (Аида) Шагеновна Каспарова (1937 2020) инженером, специалистом по автоматике и телемеханике[15]. В 1975 году, когда Гарри было 12 лет, Клара Каспарова сменила его фамилию с отцовской Вайнштейн на Каспаров.
Еше один еврей-оппозиционер. Точно такой же, как Собчак или Немцов.