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"Придурок! Илон Маск оценил умственные способности Гарри Каспарова

"Придурок! Илон Маск оценил умственные способности Гарри Каспарова

Автор:
24 октября 2022 22:09
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Илон Маск   Твиттер   Украина   батл   гарри каспаров   скандал   спор   
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Очередная серия забавного про американского миллиардера, который за словом в карман не лезет. Гарри Каспаров, если кто-то ещё такого помнит, решил наехать на Илона Маска, рассказав, что тот должен Украине. И получил в ответ сочную оплеуху.

13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, видимо встал не с той ноги, и решил поучить основателя SpaceX и Tesla уму-разуму, в связи с чем, прямо в эфире американского телеканала заявил, что такие люди, как Маск, сидящие в комфорте своих особняков в Силиконовой долине, не должны рассказывать Украине о том, как ей следует вести свои дела. По его словам, это моральный идиотизм и геополитическая слепота.

Маск себя слепым не посчитал и оппонента отправил в нокаут:

"Хотя это правда, что Каспаров играет в шахматы почти так же хорошо, как мой iPhone, в остальном он идиот", — написал Маск в Twitter.

Он добавил, у него нет дома или "особняка" и назвал своего оппонента придурком.

Оппонент пока не ответил. Обдумывает ход?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Илон Маск   Твиттер   Украина   батл   гарри каспаров   скандал   спор   
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14  комментариев
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7k
GROMOZEKA 52 минуты назад
Врядле чемпион мира по шахматам, может быть придурком.
Продажной мразью и трусливой гнидой - пожалуйста
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4k
Денис Минуту назад
Хохлам все должны. Это у этих мр...зей на ген.уровне заложено. Вот недавно наткнулся в г.плее. это не фейк а реальный мой скрин. Кастрюлеголовый решил в гульку погуляться, словил траблы с основой и решил нагнуть разрабов на ровном месте. Скоро эти мрази по праву рождения будут считать что весь мир должен их обеспечивать и обслуживать.
P.S. как играется без света и интернета,лохлы?

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6k
Roninsamuray 19 минут назад
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49k
dima423 Полчаса назад
я вообще не понимаю откуда такие гниды берутся как каспаров и т.п.... откуда такая ненависть к своей же стране? прям даже как то странно)
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8k
Shtoppi Полчаса назад
Вонючий кусок дерьма гарри решил вылезти из под камня и каркнуть, чтобы его окончательно не забыли? Ну что ж, у него получилось
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6k
tamin 44 минуты назад
Ну, Макс же проглотил и заткнулся. И эти съедят. Заставят
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1k
Змей Горыныч 44 минуты назад
Правильно назвал. Гнида ещё та
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