"Придурок! Илон Маск оценил умственные способности Гарри Каспарова

13-й чемпион мира по шахматам Гарри Каспаров, видимо встал не с той ноги, и решил поучить основателя SpaceX и Tesla уму-разуму, в связи с чем, прямо в эфире американского телеканала заявил, что такие люди, как Маск, сидящие в комфорте своих особняков в Силиконовой долине, не должны рассказывать Украине о том, как ей следует вести свои дела. По его словам, это моральный идиотизм и геополитическая слепота.

Маск себя слепым не посчитал и оппонента отправил в нокаут:

"Хотя это правда, что Каспаров играет в шахматы почти так же хорошо, как мой iPhone, в остальном он идиот", — написал Маск в Twitter.

Он добавил, у него нет дома или "особняка" и назвал своего оппонента придурком.