Илон Маск рассказал о том, как будут жить колонисты на Марсе

Глава Space X Илон Маск поделился более подробной информацией о своих планах по строительству марсианской колонии. Он предполагает, что первый город, построенный на Красной планете, будет представлять из себя множество стеклянных куполов.
По его словам, планету необходимо будет терраформировать, но в обозримом будущем это вряд ли произойдет.
Он считает, что для того чтобы Марс к 2050 году стал пригодным для проживания миллиона человек, по его полюсам нужно нанести ядерный удар. Это вызовет таяние ледяных шапок и потепление на планете. После этого уже можно будет отправлять туда людей.
Он считает, что для того чтобы Марс к 2050 году стал пригодным для проживания миллиона человек, по его полюсам нужно нанести ядерный удар. Это вызовет таяние ледяных шапок и потепление на планете. После этого уже можно будет отправлять туда людей.
Обо всем это Илон Маск рассказывает в своем Твиттере.
"Мы можем создать там базу при нашей жизни. По крайней мере, будущая марсианская цивилизация, откапывая наши руины, будет впечатлена тем, что люди зашли так далеко", - говорит он.
"Мы можем создать там базу при нашей жизни. По крайней мере, будущая марсианская цивилизация, откапывая наши руины, будет впечатлена тем, что люди зашли так далеко", - говорит он.
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Так марсианскую колонию а-ля Маск видит художник
Впервые он заявил об этом еще в 2015 году на тв-шоу со Стивеном Колбертом, сказав, что Марс мог бы быть похож на Землю, если бы был теплее. Маск объяснил, что этого можно добиться с помощью ядерных бомб, поскольку выброшенное в результате взрыва тепловое излучение приведет к нагреву марсианской атмосферы.
"Сбросим ядерную бомбу на Марс!"
Однако в 2018 году НАСА опубликовало исследование, которое показало, что "терраформирование Марса невозможно с использованием современных технологий", включая ядерные бомбы.
Идею ядерного удара он, возможно, продвигать после этого и перестал, но от планов колонизации Марса не отказался. В 2026 году Маск планирует отправить туда первую ракету Starship с экипажем. После приземления первые поселенцы должны будут приступить к работе по строительству города - то есть систем жизнеобеспечения, обеспечения энергии, и тех самых "стеклянных куполов".
Идею ядерного удара он, возможно, продвигать после этого и перестал, но от планов колонизации Марса не отказался. В 2026 году Маск планирует отправить туда первую ракету Starship с экипажем. После приземления первые поселенцы должны будут приступить к работе по строительству города - то есть систем жизнеобеспечения, обеспечения энергии, и тех самых "стеклянных куполов".
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Очень по американски )