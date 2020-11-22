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Илон Маск рассказал о том, как будут жить колонисты на Марсе

Илон Маск рассказал о том, как будут жить колонисты на Марсе (6 фото)

Автор:
22 ноября 2020 14:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Starlink   space x   Илон Маск   Марс Космос   колонизация   колонизация марса   марс   
876
6
Глава Space X Илон Маск поделился более подробной информацией о своих планах по строительству марсианской колонии. Он предполагает, что первый город, построенный на Красной планете, будет представлять из себя множество стеклянных куполов.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Starlink   space x   Илон Маск   Марс Космос   колонизация   колонизация марса   марс   
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17  комментариев
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169
fpefoyij 2 часа назад
Илон Маск рассказал о том, как будут жить колонисты на Марсе
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29k
Haratemich 49 минут назад
Правильно ! Сначала нужно отправить корабль с ядерной бомбой , а второй с демократией и обязательно щепотку негров с [мат] и трансами !
Очень по американски )
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270
Слава Платонов 51 минуту назад
при нас не будет на марсе жить ни кто до 2500года как минимум..технологии не позволят туда полететь ..и не стройте иллюзий
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5k
Макаров Александр Час назад
Остапа несло...
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9k
Великий Кормчий Час назад
А у пиндосов всегда так? сначала бомбами закидать а потом демократию наводить?
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2k
Outcast Час назад
Если он заберёт свою секту с собой. Я за. Но лучше пусть летит на солнце.
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8k
Алексей Час назад
Да да... Вылет прямо вот завтра.
Да да... Вылет прямо вот завтра.
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4k
Александр 2 часа назад
Маск - террорист марсианского масштаба!
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11k
Иван 2 часа назад
был у нас уже такой деятель
тоже о прогрессе рассказывал

был у нас уже такой деятель тоже о прогрессе рассказывал
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588
евгений 2 часа назад
Я не удивлён. У них это дело привычки, начинать освоение территории с бомбовых ударов
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1k
☣️Месть печенегов☣️ 2 часа назад
Илоша, конечно, молодец, но как-то не верится, что через 5-6 лет одни люди будут Марс топтать, а другие кричать - это Голливуд

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32k
Элек Мек 2 часа назад
А среди этой марсианской идиллии будет место для Рогозина где он будет ваять свои бессмертные песни всех времён и народов?
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1k
Карагандинская Полиграфия 2 часа назад
А я всё думал кого же мне этот Маск напоминает...
А я всё думал кого же мне этот Маск напоминает...
А я всё думал кого же мне этот Маск напоминает...
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☣️Месть печенегов☣️ Карагандинская Полиграфия 2 часа назад
А куэйд рогозина?
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Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
10k
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