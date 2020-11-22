Илон Маск рассказал о том, как будут жить колонисты на Марсе

По его словам, планету необходимо будет терраформировать, но в обозримом будущем это вряд ли произойдет.



Он считает, что для того чтобы Марс к 2050 году стал пригодным для проживания миллиона человек, по его полюсам нужно нанести ядерный удар. Это вызовет таяние ледяных шапок и потепление на планете. После этого уже можно будет отправлять туда людей.