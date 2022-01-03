В Канаде коты "захватили" стоящую на земле спутниковую тарелку

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У жителя канадской деревни Кенанстон Аарона Тейлора начались проблемы с интернетом. Мужчина решил выяснить причину и обнаружил, что коты со всей округе греются на его спутниковой тарелке и мешают ей ловить интернет.
Starlink — проект SpaceX Илона Маска, который должен был обеспечить всю планету высокоскоростным интернетом через сеть орбитальных спутников. С 2021 года тарелки Starlink стали устанавливать в Канаде, что улучшило ситуацию для жителей труднодоступных сельских северных регионов. Аарон установил тарелку Starlink не на крышу, а на землю во дворе, так как готовился к ремонту.
Коты облюбовали тарелку в 25-градусный мороз и улеглись греться в ней. Они предпочли «детище» Маска утепленным домикам, которые соорудил Тейлор. Мужчина заметил неполадки в интернете, а затем, выясняя их причину, обнаружил в устройстве животных. Выяснилось, что в холодную погоду тарелка активирует режим «обогрева». Тарелка нагревается, чтобы растопить лёд и снег, которые могут создать помехи.
Аарон написал, что Starlink «отлично работает, пока кошки не заметят, что в холодное время тарелка излучает много тепла». Его пост в итоге лайкнул и сам Илон Маск.
Аарон написал, что Starlink «отлично работает, пока кошки не заметят, что в холодное время тарелка излучает много тепла». Его пост в итоге лайкнул и сам Илон Маск.
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