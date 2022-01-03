В Канаде коты "захватили" стоящую на земле спутниковую тарелку

Коты облюбовали тарелку в 25-градусный мороз и улеглись греться в ней. Они предпочли «детище» Маска утепленным домикам, которые соорудил Тейлор. Мужчина заметил неполадки в интернете, а затем, выясняя их причину, обнаружил в устройстве животных. Выяснилось, что в холодную погоду тарелка активирует режим «обогрева». Тарелка нагревается, чтобы растопить лёд и снег, которые могут создать помехи.



Аарон написал, что Starlink «отлично работает, пока кошки не заметят, что в холодное время тарелка излучает много тепла». Его пост в итоге лайкнул и сам Илон Маск.