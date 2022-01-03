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Сообщество Без кота и жизнь не та 1083 поста • 404 подписчика подписаться
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В Канаде коты "захватили" стоящую на земле спутниковую тарелку

В Канаде коты "захватили" стоящую на земле спутниковую тарелку (3 фото)

Автор:
03 января 2022 09:41
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Starlink   Илон Маск   Канада   в мире   животные   коты   прикол   
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3
У жителя канадской деревни Кенанстон Аарона Тейлора начались проблемы с интернетом. Мужчина решил выяснить причину и обнаружил, что коты со всей округе греются на его спутниковой тарелке и мешают ей ловить интернет.

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Метки: Starlink   Илон Маск   Канада   в мире   животные   коты   прикол   
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3  комментария
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3k
Станислав Вершинин 45 минут назад
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Elgamul 17 минут назад
Интернет для котикив!
Срать в каментах напрямую, избавившись от человеков!
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Денис Ануфриев Полчаса назад
разогреваю?а что про это блюдо думает инопришеленец Альф?)
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