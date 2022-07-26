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7 фильмов, надругавшихся над книжным оригиналом

7 фильмов, надругавшихся над книжным оригиналом

Автор:
26 июля 2022 15:17
Сообщество : Кино
Метки: Брэдбери   Тимур Бекмамбетов   азимов   голливуд   кино   книги   комиксы   стивен кинг   фильмы   
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Будьте осторожны, в тексте есть спойлеры к книгам и фильмам!

В фильме HBO, поставленном по роману Рэя Брэдбери "451 градус по Фаренгейту", сделали очень глупое изменение. В книге существует сообщество, запоминающее книги наизусть, таким образом сохраняя культурное наследие для следующих поколений. В фильме 2018 года книги переправляют в Канаду при помощи птиц.

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Фильм "Мировая война Z" с Брэдом Питтом в главной роли имеет мало общего с первоисточником - книгой Макса Брукса. Книга - это сборник интервью выживших в войне с зомби, альтернативная история мира, ввергнутого в хаос вирусом, превращающем людей в зомби. В книге подробно рассказывается, как человечество справлялось с глобальной угрозой и что стало с миром после войны. Например, Россия в результате войны с живыми мертвецами вернулась к монархическому правлению, в Китае свергли коммунистическую партию, ударив по бункеру ЦК ракетой, а между Пакистаном и Ираном разгорелась ядерная война.

Автор книги в интервью говорил, что от оригинала в кино осталось только удачное название.

В фильме "Я, робот" от одноимённого цикла рассказов Айзека Азимова остались только три закона робототехники и имя одного из персонажей - доктора Сьюзен Кельвин. Создатели картины приобрели права на произведения Азимова во многом ради названия. Главное различие литературного источники и кино в том, что у Азимова роботы запрещены на Земле, а главный герой - единственный, кто верит в роботов. В фильме же все доверяют роботам, подчиняющимся трём законам, а герой Уилла Смита подозревает роботов в подготовке восстания.

"Я - легенда" - ещё одна далёкая от оригинала экранизация фантастики с Уиллом Смитом в главной роли. Книга Ричарда Матесона называется "Я - легенда", потому что главный герой, истребляющий превратившихся в вампиров людей, стал своего рода легендой для мутировавших разумных вампиров. В фильме вместо вампиров зомби и совершенно непонятно, откуда взялось название.

Фильм "Газонокосильщик" вообще не имеет ничего общего с рассказом Стивена Кинга "Газонокосильщик" из сборника "Ночная смена". Фильм должен был называться "Кибербог", однако студия New Line Cinema купила права на рассказ Кинга и решила с помощью популярности "короля ужасов" штурмовать кинопрокат. Сценарий менять не стали, но зато на постере написали "Газонокосильщик Стивена Кинга" и в титрах указали Кинга соавтором сценарий. Писатель подал в суд на студию и его имя с постеров и из титров убрали.

В комиксе Марка Миллара рассказывается о секретном Братстве, которое убивает супергероев и тайно управляет всем миром. В фильме Тимура Бекмамбетова Братство выполняет приказы ткацкого Станка. А ещё в оригинале героиня, которую в кино играет Анджелина Джоли, должна быть чернокожей, автор брал за основу образ Хэлли Берри.

В книге Уинстона Грума Форрест Гамп не такой глупый, как фильме, но и не такой удачливый. Он обладает исключительной силой и выносливостью, но не устраивал забег по США. В романе Форрест скорее похож на персонажа Дастина Хоффмана в "Человеке дождя", то есть он аутист, но гений в некоторых областях. Книжный Гамп выдающийся физик и математик, он побывал в космосе и стал сенатором. Дурные черты, которые в кино отдали Дженни, в книге присутствуют у Гампа. Кстати, есть продолжение книги "Гамп и компания", в которой главный герой рассказывает о том, как на его жизнь повлиял фильм о нём.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Брэдбери   Тимур Бекмамбетов   азимов   голливуд   кино   книги   комиксы   стивен кинг   фильмы   
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26  комментариев
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2k
Sam Час назад
Можно добавить «Звёздный десант» (англ. Starship Troopers), от идеи книги ничего не осталось, всё превратилось в пафосную карикатуру на некое полуфашистское государство
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3
Cfytr 5 минут назад
"Пикник на обочине"! Главное уродство из всех этих киноподелок
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17k
Наталья 12 минут назад
В общем-то, большинство экранизаций "по мотивам" можно отнести к этой категории.
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9k
Света Полчаса назад
А как же классика го.вноэкранизаций "звёздный десант" и умная, замечательная книга Хайнлайна? По моему это го.внянское кинцо должно быть в этом списке на первом месте.
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6k
Slowly 36 минут назад
"За" каким Фаренгейтом?
"Какими наркотиками" (С).
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18k
Corvus Corax 38 минут назад
"у Азимова роботы запрещены на Земле, а главный герой - единственный, кто верит в роботов"
В смысле - верит? Верит в их существование? Верит в религиозном смысле?
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70k
Максим 46 минут назад
Это вы ещё оригинал Крикунов не читали Вторая модель. Вобще книга в разы логичнее и интереснее.
или Поле битвы Земля которую из шикарного 2 томника, который считается эталоном смешения жанров с офигенной концовкой, низвели до ужаса с Траволтой.
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10k
Андрей Ма-С 53 минуты назад
автор наверное еще "Темная башня" не смотрел)
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9k
Бритва Час назад
список фильмов, которые не надругались над книжным оригиналом, был бы короче
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27k
Vazari Час назад
Писать о фильмах, надругавшихся над книгами и не упомянуть "Темную башню", и , прости меня Господи последнюю экранизацию "Дюны"?
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639
HalloFreeSpace Час назад
Ну Форест Гамп , если бы снимали четко по книге , получился бы сюрный бред , на мой взгляд адаптировали хорошо , но событий конечно мало из его жизни показали . Даже в космос не слетал )))
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