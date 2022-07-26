7 фильмов, надругавшихся над книжным оригиналом

Будьте осторожны, в тексте есть спойлеры к книгам и фильмам!
В фильме HBO, поставленном по роману Рэя Брэдбери "451 градус по Фаренгейту", сделали очень глупое изменение. В книге существует сообщество, запоминающее книги наизусть, таким образом сохраняя культурное наследие для следующих поколений. В фильме 2018 года книги переправляют в Канаду при помощи птиц.
Фильм "Мировая война Z" с Брэдом Питтом в главной роли имеет мало общего с первоисточником - книгой Макса Брукса. Книга - это сборник интервью выживших в войне с зомби, альтернативная история мира, ввергнутого в хаос вирусом, превращающем людей в зомби. В книге подробно рассказывается, как человечество справлялось с глобальной угрозой и что стало с миром после войны. Например, Россия в результате войны с живыми мертвецами вернулась к монархическому правлению, в Китае свергли коммунистическую партию, ударив по бункеру ЦК ракетой, а между Пакистаном и Ираном разгорелась ядерная война.
Автор книги в интервью говорил, что от оригинала в кино осталось только удачное название.
В фильме "Я, робот" от одноимённого цикла рассказов Айзека Азимова остались только три закона робототехники и имя одного из персонажей - доктора Сьюзен Кельвин. Создатели картины приобрели права на произведения Азимова во многом ради названия. Главное различие литературного источники и кино в том, что у Азимова роботы запрещены на Земле, а главный герой - единственный, кто верит в роботов. В фильме же все доверяют роботам, подчиняющимся трём законам, а герой Уилла Смита подозревает роботов в подготовке восстания.
"Я - легенда" - ещё одна далёкая от оригинала экранизация фантастики с Уиллом Смитом в главной роли. Книга Ричарда Матесона называется "Я - легенда", потому что главный герой, истребляющий превратившихся в вампиров людей, стал своего рода легендой для мутировавших разумных вампиров. В фильме вместо вампиров зомби и совершенно непонятно, откуда взялось название.
Фильм "Газонокосильщик" вообще не имеет ничего общего с рассказом Стивена Кинга "Газонокосильщик" из сборника "Ночная смена". Фильм должен был называться "Кибербог", однако студия New Line Cinema купила права на рассказ Кинга и решила с помощью популярности "короля ужасов" штурмовать кинопрокат. Сценарий менять не стали, но зато на постере написали "Газонокосильщик Стивена Кинга" и в титрах указали Кинга соавтором сценарий. Писатель подал в суд на студию и его имя с постеров и из титров убрали.
В комиксе Марка Миллара рассказывается о секретном Братстве, которое убивает супергероев и тайно управляет всем миром. В фильме Тимура Бекмамбетова Братство выполняет приказы ткацкого Станка. А ещё в оригинале героиня, которую в кино играет Анджелина Джоли, должна быть чернокожей, автор брал за основу образ Хэлли Берри.
В книге Уинстона Грума Форрест Гамп не такой глупый, как фильме, но и не такой удачливый. Он обладает исключительной силой и выносливостью, но не устраивал забег по США. В романе Форрест скорее похож на персонажа Дастина Хоффмана в "Человеке дождя", то есть он аутист, но гений в некоторых областях. Книжный Гамп выдающийся физик и математик, он побывал в космосе и стал сенатором. Дурные черты, которые в кино отдали Дженни, в книге присутствуют у Гампа. Кстати, есть продолжение книги "Гамп и компания", в которой главный герой рассказывает о том, как на его жизнь повлиял фильм о нём.
Источник:
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
- "Побег из Шоушенка" снимали в очень интересном месте
- Как фанаты купили настоящий "Шоушенк" вместе с призраками всего за один доллар
- Киномемы для киноманов
- 24 блокбастера, которые не оправдали ожиданий и провалились в прокате
- Редкие закулисные фото со съемок культовых фильмов
"Какими наркотиками" (С).
В смысле - верит? Верит в их существование? Верит в религиозном смысле?
или Поле битвы Земля которую из шикарного 2 томника, который считается эталоном смешения жанров с офигенной концовкой, низвели до ужаса с Траволтой.
так то про автора подробности я недавно узнал.
А вообще когда читал охреневал от того, что автор видит мир на уровне ребенка начальных классов, физика и химия там живут своей жизнью, а уж персонажей я только у диснея в продолжении ЗВ снова увидел - мерисьюшность 80 левел.
Правда читается "это" легко и запоем.
теперь кино посмотри
хотя не стоит
тем кто книгу читал ,смотреть последнюю поделку противопоказано.