7 фильмов, надругавшихся над книжным оригиналом

Фильм "Мировая война Z" с Брэдом Питтом в главной роли имеет мало общего с первоисточником - книгой Макса Брукса. Книга - это сборник интервью выживших в войне с зомби, альтернативная история мира, ввергнутого в хаос вирусом, превращающем людей в зомби. В книге подробно рассказывается, как человечество справлялось с глобальной угрозой и что стало с миром после войны. Например, Россия в результате войны с живыми мертвецами вернулась к монархическому правлению, в Китае свергли коммунистическую партию, ударив по бункеру ЦК ракетой, а между Пакистаном и Ираном разгорелась ядерная война.

Автор книги в интервью говорил, что от оригинала в кино осталось только удачное название.