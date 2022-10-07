История дружбы великого клоуна и пса – посланца иных миров

Повадки у приобретения были исключительно фокстерьерские: шалунья, активистка, шкода. Такой была Кутя. При выходе на прогулку на площадке собачка всегда организовывала собачью свару, но сама в разборках не участвовала.

Очень ревностно собака относилась к хозяйскому имуществу и нервничала, когда из квартиры пытались вынести какие-то вещи. Даже если речь шла об автографах. Между дверью и счастливым обладателем автографа любимого артиста, который Никулин ставил на книге или фотографии, возникала Кутя и начинала облаивать посетителя. И верно: ходят и ходят тут, а потом добро пропадает.