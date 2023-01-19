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«Подарок для Наточки»: отомстил возлюбленной, убив других

«Подарок для Наточки»: отомстил возлюбленной, убив других

Автор:
19 января 2023 13:34
Сообщество : RealFishki
Метки: Владимир Татарников   Жизнь   Наталья Донич   взрыв   память   случай   трагедия   тротил   школа   
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Судьба человеческая порой выкидывает такие зигзаги, что остаётся только удивляться. И люди в силу жизненных обстоятельств совершают ужасные поступки.

Владимир Татарников – сибиряк, родился в 1920 году. Рано осиротел и попал в детский дом. Пошёл в армию и, как и большинство, воевал на фронте. Володя женился, но семейная жизнь не сложилась: вскоре после рождения сына супруги расстались.

Некоторое время мужчина проработал в пожарной части, но потом уволился, перебрался в Молдавскую ССР, в сельскую местность, и устроился в школу села Гиска, на должность военрука, совмещая её с работой инструктора-минёра Добровольного общества содействия армии.

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Среди коллег Владимир быстро выделил молодую учительницу русского языка Наталью Донич и начал за ней ухаживать. Женщина была одинока и воспитывала 9-летнего сына, с которым вскоре и переехала к возлюбленному.

Но совместная жизнь не задалась: мужчина оказался дико ревнивым. Наталья не выдержала вспышек ревности и уехала к матери.

На работе они виделись, но Донич держала дистанцию и вела себя с несостоявшимся женихом максимально отстранённо и холодно.

Все попытки вернуть возлюбленную оказались безуспешными. И Татарников разработал жуткий план мести. Близился его день рождения, на который Владимир и наметил реализацию своего ужасного замысла. Но женщина отказалась прийти.

Тогда он упаковал 12 килограммов тротила, украденного заранее из клуба военной подготовки, и отправился к матери Донич с увесистой сумкой. На вопрос, что в ней, Владимир ответил: «Подарок для Наточки!» Который в действительности оказался самодельным взрывным устройством. Но Натальи не оказалось и дома. И Татарников двинулся в школу.

«Дети, бегите, спасайтесь!» – выкрикнул мужчина, войдя в класс, где проходил обычный урок у пятиклашек. Он подбежал к Наталье, обхватил её. И тут раздался взрыв. Жертвами безумца стали 23 человека, в том числе он сам и Наталья.

Саманное здание обрушилось и сложилось как карточный домик – такой силы был взрыв. Пострадали не только пятиклассники класса Донич, но и дети, занимавшиеся в соседних кабинетах.

Селяне сразу побежали на место взрыва и стали разбирать завалы. Вскоре прибыла милиция и медики. Были и удивительные случаи. Так, Кондрата Кулика выбросило взрывной волной из окна. Мальчик пролетел порядка 50 метров и остался жив. Выжила и его одноклассница Меланья Онуфриева: девочка спряталась под столом, который ей защитил, но получила серьёзные травмы. У несчастной оказались сломаны все конечности, она потеряла зрение и слух, получила ожоги головы. Но восстановилась, несмотря на неутешительные прогнозы врачей.

На деле же жертв оказалось больше: некоторые дети умерли вскоре после взрыва, другие остались инвалидами. Были и случаи, когда родители, потерявшие детей, умерли от сердечных приступов, не справившись с горем.

Мать погибшей Натальи забрала внука и уехала из села. Расследование старались максимально засекретить. Но о нём знало слишком много людей. И только в 2004 году силами одного из местных жителей – Ильи Суховича удалось добиться обнародования истории в Гиске и установки мемориальной плиты в честь жертв трагедии.

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Метки: Владимир Татарников   Жизнь   Наталья Донич   взрыв   память   случай   трагедия   тротил   школа   
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73k
Viktor 2 часа назад
Сука!
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8k
Vалѣнтиныч 2 минуты назад
Если партнёр тебя ревнует- расставайся сразу (просто чем позже-тем больней). Жизни, по любому, не будет.
Поверьте старику. Три раза женат(Все удачно
) Последний брак почти сорок лет.
И не надо приводить в пример " Бьёт- значит любит".
Если ударил раз, будет и следующий. (это не только о мужчинах...Женщина может и по мозгам бить ежедневно).
Я скажу так - "Ревнует-значит когда-нибудь убьёт!"
Бегите, глупцы!
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1k
FED-Z Полчаса назад
Ревность - признак слабости и неуверенности в себе, низкого интеллекта.
Масса идиотов и идиоток рушат свои и чужие жизни из-за этой глупости.
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1k
Сергей 43 минуты назад
"Расследование старались максимально засекретить." (с), зачем?
Просто в новостях не показали. Хотели бы засекретить - засекретили бы, что за бред?
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10k
Shtoppi Час назад
Психопаты с суицидальными наклонностями были всегда, которые стремились на только самоустраниться, но и других с собой утянуть.
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2k
веселый просто Час назад
Я в начале подумал фото Николая Расторгуева в молодости
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670
Kra Час назад
Больной человек. У него явно с головой были проблемы...
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24k
Андрей Час назад
Вот падла!
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6k
Бу 2 часа назад
Тварь и трус
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