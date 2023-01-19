«Подарок для Наточки»: отомстил возлюбленной, убив других

Владимир Татарников – сибиряк, родился в 1920 году. Рано осиротел и попал в детский дом. Пошёл в армию и, как и большинство, воевал на фронте. Володя женился, но семейная жизнь не сложилась: вскоре после рождения сына супруги расстались.

Некоторое время мужчина проработал в пожарной части, но потом уволился, перебрался в Молдавскую ССР, в сельскую местность, и устроился в школу села Гиска, на должность военрука, совмещая её с работой инструктора-минёра Добровольного общества содействия армии.