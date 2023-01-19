«Подарок для Наточки»: отомстил возлюбленной, убив других

Судьба человеческая порой выкидывает такие зигзаги, что остаётся только удивляться. И люди в силу жизненных обстоятельств совершают ужасные поступки.
Владимир Татарников – сибиряк, родился в 1920 году. Рано осиротел и попал в детский дом. Пошёл в армию и, как и большинство, воевал на фронте. Володя женился, но семейная жизнь не сложилась: вскоре после рождения сына супруги расстались.
Некоторое время мужчина проработал в пожарной части, но потом уволился, перебрался в Молдавскую ССР, в сельскую местность, и устроился в школу села Гиска, на должность военрука, совмещая её с работой инструктора-минёра Добровольного общества содействия армии.
Среди коллег Владимир быстро выделил молодую учительницу русского языка Наталью Донич и начал за ней ухаживать. Женщина была одинока и воспитывала 9-летнего сына, с которым вскоре и переехала к возлюбленному.
Но совместная жизнь не задалась: мужчина оказался дико ревнивым. Наталья не выдержала вспышек ревности и уехала к матери.
На работе они виделись, но Донич держала дистанцию и вела себя с несостоявшимся женихом максимально отстранённо и холодно.
Все попытки вернуть возлюбленную оказались безуспешными. И Татарников разработал жуткий план мести. Близился его день рождения, на который Владимир и наметил реализацию своего ужасного замысла. Но женщина отказалась прийти.
Тогда он упаковал 12 килограммов тротила, украденного заранее из клуба военной подготовки, и отправился к матери Донич с увесистой сумкой. На вопрос, что в ней, Владимир ответил: «Подарок для Наточки!» Который в действительности оказался самодельным взрывным устройством. Но Натальи не оказалось и дома. И Татарников двинулся в школу.
«Дети, бегите, спасайтесь!» – выкрикнул мужчина, войдя в класс, где проходил обычный урок у пятиклашек. Он подбежал к Наталье, обхватил её. И тут раздался взрыв. Жертвами безумца стали 23 человека, в том числе он сам и Наталья.
Саманное здание обрушилось и сложилось как карточный домик – такой силы был взрыв. Пострадали не только пятиклассники класса Донич, но и дети, занимавшиеся в соседних кабинетах.
Селяне сразу побежали на место взрыва и стали разбирать завалы. Вскоре прибыла милиция и медики. Были и удивительные случаи. Так, Кондрата Кулика выбросило взрывной волной из окна. Мальчик пролетел порядка 50 метров и остался жив. Выжила и его одноклассница Меланья Онуфриева: девочка спряталась под столом, который ей защитил, но получила серьёзные травмы. У несчастной оказались сломаны все конечности, она потеряла зрение и слух, получила ожоги головы. Но восстановилась, несмотря на неутешительные прогнозы врачей.
На деле же жертв оказалось больше: некоторые дети умерли вскоре после взрыва, другие остались инвалидами. Были и случаи, когда родители, потерявшие детей, умерли от сердечных приступов, не справившись с горем.
Мать погибшей Натальи забрала внука и уехала из села. Расследование старались максимально засекретить. Но о нём знало слишком много людей. И только в 2004 году силами одного из местных жителей – Ильи Суховича удалось добиться обнародования истории в Гиске и установки мемориальной плиты в честь жертв трагедии.
Источник:
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Поверьте старику. Три раза женат(Все удачно) Последний брак почти сорок лет.
И не надо приводить в пример " Бьёт- значит любит".
Если ударил раз, будет и следующий. (это не только о мужчинах...Женщина может и по мозгам бить ежедневно).
Я скажу так - "Ревнует-значит когда-нибудь убьёт!"
Бегите, глупцы!
Масса идиотов и идиоток рушат свои и чужие жизни из-за этой глупости.
Просто в новостях не показали. Хотели бы засекретить - засекретили бы, что за бред?