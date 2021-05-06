Не собака, а бульдозер

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Пса, которого завела жительница США, можно отправлять на работы по уничтожению зданий.
Викки, 51-летняя жительница Тенесси, ушла на работу и оставила своего двухлетнего пса Бо дома одного.
Когда она вернулась домой, то сначала подумала, что ее дом ограбили. Викки по-настоящему испугалась, увидев свой полностью разодранный диван, а на полу россыпью лежали куски обивки.
"Когда я пришла домой и сделала несколько шагов внутрь, повсюду увидела белую набивку. Как только я добралась до гостиной, я увидела диван… Моей первой мыслью было, что меня ограбили. Но потом я заметила телевизор на стене и подумала, а зачем им ломать диван и оставлять телевизор?" - рассказывала Вики.
Когда она вернулась домой, то сначала подумала, что ее дом ограбили. Викки по-настоящему испугалась, увидев свой полностью разодранный диван, а на полу россыпью лежали куски обивки.
"Когда я пришла домой и сделала несколько шагов внутрь, повсюду увидела белую набивку. Как только я добралась до гостиной, я увидела диван… Моей первой мыслью было, что меня ограбили. Но потом я заметила телевизор на стене и подумала, а зачем им ломать диван и оставлять телевизор?" - рассказывала Вики.
И в центре всего этого беспорядка сидел счастливо машущий хвостом Бо. Он был очень доволен собой и тут Викки и поняла, кто это все натворил. Диван поселился в квартире Викки всего 4 месяца назад, Бо любил на нем спать.
По жилищу женщину будто бульдозер проехал. Как рассказала хозяйка Бо, на то, чтобы вынести из дома весь пух ей понадобилось около двух часов и шесть огромных мусорных пакетов.
По жилищу женщину будто бульдозер проехал. Как рассказала хозяйка Бо, на то, чтобы вынести из дома весь пух ей понадобилось около двух часов и шесть огромных мусорных пакетов.
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На следующий день Викки решила оставить Бо в комнате своего сына в металлическом вольере, чтобы не пришлось восстанавливать дом из руин.
Ей пришлось пожалеть о том, что она его заперла. Бо вырвался из вольера и сломал дверь в его комнату, чтобы сбежать. Ну как сломал... съел.
"Я поставила вольер с Бо в спальне сына и закрыла дверь, включив телевизор с успокаивающими звуками. Я оставила ему игрушки и думала, что у него будет хороший день. Но, придя с работы домой, я обнаружила Бо у выхода. Теперь в двери моего сына огромная дыра."
Ей пришлось пожалеть о том, что она его заперла. Бо вырвался из вольера и сломал дверь в его комнату, чтобы сбежать. Ну как сломал... съел.
"Я поставила вольер с Бо в спальне сына и закрыла дверь, включив телевизор с успокаивающими звуками. Я оставила ему игрушки и думала, что у него будет хороший день. Но, придя с работы домой, я обнаружила Бо у выхода. Теперь в двери моего сына огромная дыра."
Хозяйка была встревожена, боясь, что пес поранился, пока организовывал свой побег и отвезла его в ветклинику. Врач объяснила, что у Бо нет физических травм, но есть моральные: пес не может выносить разлуку с хозяевами и также часто бывает, когда сначала хозяин проводит много времени с питомцем, а потом внезапно начинает уходить и животным тяжело приспособиться к переменам.
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