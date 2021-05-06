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Не собака, а бульдозер

Не собака, а бульдозер (5 фото)

Автор:
06 мая 2021 16:32
Сообщество : Животные
Метки: домашние питомцы   жизнь   забавное   звери   пес   смешное   собака   сша   
523
5
Пса, которого завела жительница США, можно отправлять на работы по уничтожению зданий.
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Метки: домашние питомцы   жизнь   забавное   звери   пес   смешное   собака   сша   
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5  комментариев
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14k
vikklu 23 минуты назад
На цепь со строгим ошейником и в будку на улице и в вольере дополнительно. Через пару месяцев проверить на лояльность.
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−14
vova old 5 минут назад
нафиг такой собакен? диванов не напасешься
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9k
uutb 18 минут назад
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7k
Профессор Преображенский 49 минут назад
У них хари одинаковые
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5k
Duckk 49 минут назад
Хороший мальчик!
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