Не собака, а бульдозер

На следующий день Викки решила оставить Бо в комнате своего сына в металлическом вольере, чтобы не пришлось восстанавливать дом из руин.

Ей пришлось пожалеть о том, что она его заперла. Бо вырвался из вольера и сломал дверь в его комнату, чтобы сбежать. Ну как сломал... съел.

"Я поставила вольер с Бо в спальне сына и закрыла дверь, включив телевизор с успокаивающими звуками. Я оставила ему игрушки и думала, что у него будет хороший день. Но, придя с работы домой, я обнаружила Бо у выхода. Теперь в двери моего сына огромная дыра."