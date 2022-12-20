Счастье без половин

Она, как обычно, неуловима. Но в истории есть примеры действительно спокойной и плавной жизни исторических персонажей, которая прошла без взлётов, падений, детей и любовников.

Она, как обычно, неуловима. Но в истории есть примеры действительно спокойной и плавной жизни исторических персонажей, которая прошла без взлётов, падений, детей и мужей.

Показательный пример такой женщины – принцесса Виктория Александра Ольга Мария (1868-1935 гг.) Принцесса крови, настоящая: бабушкой девочки была сама королева Виктория, а отец в будущем – король Эдуард VII. Мать Виктории была сестрой императрицы Марии Фёдоровны. То есть с Николаем II принцесса состояла в близком родстве: последний русский император доводился ей кузеном.