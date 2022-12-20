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Счастье без половин

Счастье без половин

Автор:
20 декабря 2022 10:35
Сообщество : Истории
Метки: Жизнь   интересно   описание   помощь   пример   принцесса Виктория   семья   старая дева   судьба   
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На форумах часто можно видеть столкновения приверженцев традиционного уклада и тех, кто против. Первые настаивают, что счастье женщины в семье и детях, а всё прочее вторично. А вторые считают, что жизнь вполне себе можно посвятить другим вещам – карьере, хобби, помощи миру. И прожить её не менее достойно и счастливо. Где же истина?

Она, как обычно, неуловима. Но в истории есть примеры действительно спокойной и плавной жизни исторических персонажей, которая прошла без взлётов, падений, детей и любовников.

Она, как обычно, неуловима. Но в истории есть примеры действительно спокойной и плавной жизни исторических персонажей, которая прошла без взлётов, падений, детей и мужей.

Показательный пример такой женщины – принцесса Виктория Александра Ольга Мария (1868-1935 гг.) Принцесса крови, настоящая: бабушкой девочки была сама королева Виктория, а отец в будущем – король Эдуард VII. Мать Виктории была сестрой императрицы Марии Фёдоровны. То есть с Николаем II принцесса состояла в близком родстве: последний русский император доводился ей кузеном.

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Ни разу не была замужем и не родила детей. Кажется, что жизнь без этого полностью пуста и бессмысленна. Но как раз благодаря этому факту принцесса и прожила счастливую жизнь. В детстве она насмотрелась на страдания матери, которой отец изменял направо и налево. А королеве Александре Датской приходилось держать марку, улыбаться и делать вид, что всё идеально.

Не добавляла позитива и потеря двух детей – первенца и последнего малыша, который умер на следующий день после рождения.

Единственный сын унаследовал трон, а трёх дочерей королева старалась держать подле себя, чтобы подольше продлить безмятежную жизнь с любящей матерью и не отдать их на мучения взрослой семейной жизни.

Девушка была вполне привлекательна, с ровным характером и хорошим чувством юмора. Поэтому в женихах недостатка не было. Но из-за материнских установок специально вопросом замужества не озадачивались. Был, правда, момент, с одним чиновником: Виктория проявила симпатию мужчине на порядок старше по возрасту, вдовцу с детьми, который занимал пост министра иностранных дел. Но того интересовала политика, а не семья, поэтому роман задохнулся в зародыше.

Были ещё два, с простолюдинами. Но понятно, что брак принцессы с парнем из народа никто бы не разрешил. Есть мнение, что у Виктории была завышенная самооценка. И это одна из основных причин, почему она не подобрала себе подходящего мужа. Видимо, так оно и есть – принцесса все же.

Казалось бы, ощущение ненужности и одиночества должно было съедать и разрушать психику. Но нет: у девушки были прекрасные отношения с родителями. Она дружила с сестрами и братом, умела оказать моральную поддержку, выслушать, посоветовать, настроить на нужную волну. Ухаживала за матерью до самой её смерти.

Имелся у Виктории и широкий круг друзей, тем более что в общении она была открытой и простой. Любила верховые и велосипедные прогулки, чтение, садоводство и фотографию. Для души занималась переплетением старинных книг. Обожала животных и всегда держала собак.

Когда ушла из жизни мать, Виктория обосновалась в маленьком городке, почти что в сельской местности. И принимала активное участие в общественной жизни поселения. Искала таланты и помогала им пробиться. Много времени посвящала путешествиям. Правда, всегда инкогнито.

В жизни женщины не было фундаментальных планов типа осчастливить всё человечество. Но она делала то, что в её силах: помогала тем, кто был рядом и нуждался в этом.

Смерть Виктории, которая не отличалась богатырским здоровьем, искренне огорчила родных и друзей, которые действительно любили принцессу как человека, другу и родную душу.

Как вы считаете, может ли человек действительно быть счастлив, не имея семьи в традиционном смысле?

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Метки: Жизнь   интересно   описание   помощь   пример   принцесса Виктория   семья   старая дева   судьба   
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2  комментария
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50k
Хельги 38 минут назад
Примерно 7 % населения, грубо говоря каждый 13 не может быть обычным социальным человеком, это нормально.
Т.е. в человеческой популяции заложены 7% условно - отшельников.
Это ни в коем случае не лишние люди и они могут принести громадную пользу при должном использовании правильных социальных механизмов.
В христианской цивилизации (закат части которой мы сейчас наблюдаем) для этих людей был институт монашества.
Высвободившаяся социальная энергия плюс правильное направление: Богу угодно изучение Мира и Мир не есть Бог - создали условия для НТР особенно в части фундаментальных наук.
Так что если человек монах, в монастыре или в миру, осуждать не стоит - надо посмотреть на плоды, может это новый кзендц Коперник, Мигель Сервет, Лука (Войно-Ясенецкий) или еще кто очень полезный для человечества.
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8k
Борис Карабанов 13 минут назад
Какая женщина! Осанка! Взгляд! Конечно, для такой трудно найти пару. Образно говоря, "адидасный" рыцарь на корточках с "Жигулём" в руке, вряд ли её прельстил бы.
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