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Один белый, другой чёрный – как такое можно?

Один белый, другой чёрный – как такое можно?

Автор:
01 декабря 2022 14:48
Сообщество : RealFishki
Метки: Жизнь   Нидерланды   близнец   клиника   ошибка   раса   ребёнок   семья Стюарт   случай   эко   
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Случаи появления в смешанном браке близнецов с разным цветом кожи бывают, хоть и редко. Но их хотя бы можно объяснить: один малыш перенимает гены белого родителя, а второй – азиата или мексиканца.

Но оказывается, что чернокожий ребенок может появиться у европейцев, в семьях которых не было примесей других рас. Как такое возможно? Ровно 29 лет назад, 1 декабря, в семье Стюартов – типичных нидерландцев произошло радостное и долгожданное событие: Вильма родила мальчиков-близнецов. Женщина несколько лет не могла забеременеть, поэтому супруги прибегли к ЭКО.

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Роды прошли хорошо. Один мальчишка – Туэн был похож на родителей. А второй – Коэн оказался типичным представителем негроидной расы. С темной кожей и курчавыми кудряшками.

Виллем тут же обрушился на супругу с обвинениями. Та едва оправилась от родов, как пришлось оправдываться и объяснять супругу, что она была ему верна. Пара пошла к психологам. Те подключили коллег из других областей, чтобы попытаться объяснить такой странный феномен.

Для начала родителям и детям сделали анализ ДНК. Да, Туэн был биологическим сыном пары. А вот ДНК второго мальчика тоже совпал. Но только с другим клиентом клиники, данные которого имелись в базе. Мужчина был с острова Аруба – голландской территории, жители  которой приезжают в  Нидерланды на подработку. Он сдал материал для ЭКО для своей жены. И у пары родился темнокожий сын. Один. Но как гены постороннего мужчины оказались в эмбрионе для Стюартов?

Банальный человеческий фактор: медсестра просто не помыла пипетку и использовала ее сначала для забора материала арубанца, а потом белого мужчины. Причем аналогичный случай уже имел место в Штатах. Но там дети были белыми, и никто не обратил внимания не некоторые отличия одного из них, если бы матери в силу других причин не понадобилось сделать ДНК.

В случае со Стюартами все разрешилось благополучно: в ходе судебного разбирательства невольный донор отказался от отцовских прав, а Виллем усыновил ребенка своей жены, который по крови ему никто.

Герои обнародовали историю в прессе. Но не из-за славы или денег. Они отлично понимали, что родственники и знакомые могут начать задавать вопросы, а потом, по мере взросления, Коэна так и вообще могут начать травить другие дети.

Во избежание сплетен и психологических травм (сколько таких было, когда «доброжелатели» рассказывали правду об усыновлении и ломали детям жизнь) они решили расставить все точки над i, чтоб этот вопрос более не поднимался. Но все же после истории семья перебралась из небольшой деревни в столицу, где люди проще относятся к таким вещам как, к примеру, усыновленный ребенок другой расы.

Известно, что когда парень подрос, то биологический отец изъявил желание общаться с сыном. Стюарты не стали препятствовать. Ведь близких людей в этой жизни не так много. Пусть даже они стали таковыми неожиданно и против своей воли и желания.

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Метки: Жизнь   Нидерланды   близнец   клиника   ошибка   раса   ребёнок   семья Стюарт   случай   эко   
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97k
Z_Павел Юрьевич_V 40 минут назад
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4k
Борис Полчаса назад
Мораль - мой пипетку тщательней)
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3k
Денис 48 минут назад
Как в том анекдоте, "Хорошо, что не гавкает".
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4k
Нуи Хусим 58 минут назад
Это не близнецы, это двойняшки! Близнецы "одноклеточные", в смысле развились (не знаю причин) из одной яйцеклетки. Они не могут отличатся, у них одинаковый набор генов. Двойняшки могут быть разные (так чаще и бывает), даже полом могут отличатся.
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771
Gamak Час назад
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