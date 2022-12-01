Один белый, другой чёрный – как такое можно?

Для начала родителям и детям сделали анализ ДНК. Да, Туэн был биологическим сыном пары. А вот ДНК второго мальчика тоже совпал. Но только с другим клиентом клиники, данные которого имелись в базе. Мужчина был с острова Аруба – голландской территории, жители которой приезжают в Нидерланды на подработку. Он сдал материал для ЭКО для своей жены. И у пары родился темнокожий сын. Один. Но как гены постороннего мужчины оказались в эмбрионе для Стюартов?

Банальный человеческий фактор: медсестра просто не помыла пипетку и использовала ее сначала для забора материала арубанца, а потом белого мужчины. Причем аналогичный случай уже имел место в Штатах. Но там дети были белыми, и никто не обратил внимания не некоторые отличия одного из них, если бы матери в силу других причин не понадобилось сделать ДНК.