FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 13255 постов • 1459 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Животные
Как живёт пёс, признанный самым возрастным на планете

Как живёт пёс, признанный самым возрастным на планете

Автор:
30 декабря 2022 09:56
Сообщество : Животные
Метки: Алекс Вульф   Жизнь   возраст   джин   интересно   кошка   пёс   рекорд   собака   факт   
1050
4

В бытность беззаботного студенчества Алекс Вульф и не подозревал, что через пару десятков лет его обаятельный питомец приобретёт такой особый и почётный статус.

Вместе с соседями по комнате Алекс решил, что будет неплохо завести домашнего любимца. Ребята прошлись по собачьему приюту Boulder Humane Society и остановили выбор на милом псе – помеси чихуахуа с представителем ещё какой-то породы.

Поскольку известна точная дата рождения собаки – 24 сентября 2000 года, то представители Книги рекордов Гиннеса в официальном порядке зафиксировали достижение после того, как не стало предыдущего рекордсмена.

×
×

После окончания второго курса Алекс отвёз пса Джино в дом своих родителей в Лос-Анджелесе, где собака жила вплоть до окончания хозяином  университета. Сейчас Алексу 40 лет, а Джино пошёл 23 год. По человеческим меркам это очень солидный возраст, порядка 100-102 лет.

Питомец чувствует себя относительно неплохо. Но возраст даёт о себе знать. Ведь собачий век короткий, в среднем не превышает 15 лет. Пожилой рекордсмен уже не так бодро бегает, хуже видит, а вместо активных развлечений предпочитает почесушки животика и сон у камина.

Что касается диеты пёселя на пенсии, то в связи с обнаружившимися проблемами с пищеварительной системой хозяин перевёл любимца на особый рацион. Его основа – специальный корм для поддержания работы почек, отварная курица, морковь с рисом и козье молоко, усиленное рыбьим жиром.

Алекс уверен, что главными условиями качественной жизни собаки выступают хорошее питание, активность и, конечно, много заботы и любви.

В соответствии с данными, зафиксированными в Книге рекордов Гиннеса, самым старым псом в истории была австралийская пастушья собака Блуи. Её не стало в возрасте 29 лет и 5 месяцев. Рекордсменкой среди кошек стала Флосси, дожившая до 27 лет.

А у вас были питомцы-долгожители?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Алекс Вульф   Жизнь   возраст   джин   интересно   кошка   пёс   рекорд   собака   факт   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
15k
K7OO Полчаса назад
Тут как-то по радио слушал про йорка, которому 24 года, и он вроде как достаточно бодр и свеж. И при этом кормят его тем, что сами едят. Но что-то слабо в это верится, больше на фейк смахивает.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Gatsby

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

66842



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Тритон: таинственный и странный объект Солнечной системы
Тритон: таинственный и странный объект Солнечной системы
Скромность – не порок: известные актёры, не заразившиеся звёздной болезнью
Скромность – не порок: известные актёры, не заразившиеся звёздной болезнью
Набирающие популярность в сообществах
Самоиронии в новогоднюю ночь быть
Самоиронии в новогоднюю ночь быть
Эксперты предупреждают об алкогольной скам-рассылке
Эксперты предупреждают об алкогольной скам-рассылке
Мечтали в детстве стать Дедом Морозом или Снегурочкой?
Мечтали в детстве стать Дедом Морозом или Снегурочкой?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеально

Лучшие демотиваторы
Любимая женщина механика Гаврилова

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#Прикол#люди#интересное#Москва#зима#СССР#Спорт#актеры
#Юмор#кино#Жизнь#подборка#забавно#в мире#картинки#фотографии#Россия#красота
#интересно#история#животные#новый год#Прошлое#праздник#Приколы#Ynews#фильм#роль
Пытаюсь купить подарки семье на кредитку и даже сэкономить Пытаюсь купить подарки семье на кредитку и даже сэкономить Что дороже бриллиант или изумруд? Что дороже бриллиант или изумруд? Непростая судьба советского Бельмондо Непростая судьба советского Бельмондо Старец, побивший все рекорды: как Ширали Муслимов прожил 168 лет Старец, побивший все рекорды: как Ширали Муслимов прожил 168 лет История дружбы великого клоуна и пса – посланца иных миров История дружбы великого клоуна и пса – посланца иных миров Мир повседневных открытий и безграничных фантазий Мир повседневных открытий и безграничных фантазий

На что жалуетесь?

Вернуться