Как живёт пёс, признанный самым возрастным на планете

В бытность беззаботного студенчества Алекс Вульф и не подозревал, что через пару десятков лет его обаятельный питомец приобретёт такой особый и почётный статус.
Вместе с соседями по комнате Алекс решил, что будет неплохо завести домашнего любимца. Ребята прошлись по собачьему приюту Boulder Humane Society и остановили выбор на милом псе – помеси чихуахуа с представителем ещё какой-то породы.
Поскольку известна точная дата рождения собаки – 24 сентября 2000 года, то представители Книги рекордов Гиннеса в официальном порядке зафиксировали достижение после того, как не стало предыдущего рекордсмена.
После окончания второго курса Алекс отвёз пса Джино в дом своих родителей в Лос-Анджелесе, где собака жила вплоть до окончания хозяином университета. Сейчас Алексу 40 лет, а Джино пошёл 23 год. По человеческим меркам это очень солидный возраст, порядка 100-102 лет.
Питомец чувствует себя относительно неплохо. Но возраст даёт о себе знать. Ведь собачий век короткий, в среднем не превышает 15 лет. Пожилой рекордсмен уже не так бодро бегает, хуже видит, а вместо активных развлечений предпочитает почесушки животика и сон у камина.
Что касается диеты пёселя на пенсии, то в связи с обнаружившимися проблемами с пищеварительной системой хозяин перевёл любимца на особый рацион. Его основа – специальный корм для поддержания работы почек, отварная курица, морковь с рисом и козье молоко, усиленное рыбьим жиром.
Алекс уверен, что главными условиями качественной жизни собаки выступают хорошее питание, активность и, конечно, много заботы и любви.
В соответствии с данными, зафиксированными в Книге рекордов Гиннеса, самым старым псом в истории была австралийская пастушья собака Блуи. Её не стало в возрасте 29 лет и 5 месяцев. Рекордсменкой среди кошек стала Флосси, дожившая до 27 лет.
А у вас были питомцы-долгожители?
Источник:
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