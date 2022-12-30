Как живёт пёс, признанный самым возрастным на планете

Вместе с соседями по комнате Алекс решил, что будет неплохо завести домашнего любимца. Ребята прошлись по собачьему приюту Boulder Humane Society и остановили выбор на милом псе – помеси чихуахуа с представителем ещё какой-то породы.

Поскольку известна точная дата рождения собаки – 24 сентября 2000 года, то представители Книги рекордов Гиннеса в официальном порядке зафиксировали достижение после того, как не стало предыдущего рекордсмена.