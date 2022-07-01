16 пород собак-тяжеловесов

Большие собаки способны дарить много любви. Что же тогда говорить о пёсиках-гигантах, которые явно больше среднестатистического лабрадора или хаски? Хотите - верьте, хотите - нет, но эти питомцы полностью состоят из ласки и нежности, которых хватит, чтобы размягчить сердца большей части жителей планеты (конечно, для начала с ними нужно хорошенько подружиться). Перед вами топ самых больших собак в мире, чтобы знать, какая именно из них подходит для украшения вашей жизни, если вы вдруг решитесь завести четвероногого друга.





Шотландский дирхаунд (35-50 килограммов)