Долгий путь домой и короткое счастье Миньона

Крэндалл не мог поверить, что собака – это Миньон, который потерялся 12 лет тому назад. Но мужчина с радостью согласился забрать беглеца. Эллисса поняла, что невольно стала участницей особой – долгой и трогательной истории и отвезла собаку в родной дом, который находился на расстоянии 35 километров от места обнаружения Миньона.

Когда офицер прибыла на место, то предупредила, что пёс – это уже не тот игривый комок энергии. Ведь по собачьим меркам 15-летний Миньон – это уже старик. Но к радости хозяев питомец их узнал, сам выбрался из переноски и даже скромно завилял хвостом. Потом освоился и начал довольно бодро носиться по дому и двору.