Долгий путь домой и короткое счастье Миньона

Кудрявый белоснежный пёс породы бишон-фризе по кличке Миньон появился в семье Крэндалл из Аризоны, когда ему было три года. Дети Скипа и Рэйли подросли и очень просили родителей завести собаку.
Новый член семьи оказался активным и шаловливым: постоянно носился по двору, прыгал и веселился. А потом воспользовался тем, что кто-то забыл запереть калитку на заднем дворе, и удрал.
Крэндаллы сбились с ног, пытаясь отыскать питомца: опросили соседей, обошли приюты, развесили объявления. Но Миньон словно в воду канул. Время шло, в семье появились новые питомцы.
Но в начале сентября 2023 года в доме раздался звонок. Звонившая представилась офицером службы Maricopa County Animal Care & Control округа Марикопа Эллиссой Сэнфорд. И сообщила, что обнаружила пожилую собаку, которая выглядела очень понурой и печальной. Девушка просканировала найдёныша на предмет обнаружения электронного чипа. И выяснила кличку пса и контактные данные его хозяев.
Крэндалл не мог поверить, что собака – это Миньон, который потерялся 12 лет тому назад. Но мужчина с радостью согласился забрать беглеца. Эллисса поняла, что невольно стала участницей особой – долгой и трогательной истории и отвезла собаку в родной дом, который находился на расстоянии 35 километров от места обнаружения Миньона.
Когда офицер прибыла на место, то предупредила, что пёс – это уже не тот игривый комок энергии. Ведь по собачьим меркам 15-летний Миньон – это уже старик. Но к радости хозяев питомец их узнал, сам выбрался из переноски и даже скромно завилял хвостом. Потом освоился и начал довольно бодро носиться по дому и двору.
Хозяева немедленно отвели пса в клинику. Где Миньона осмотрели и не нашли особых проблем со здоровьем с учётом почтенного возраста пациента. Но ветеринар рекомендовал удалить несколько больных зубов, которые доставляли собаке неудобство и могли стать источником инфекции.
К сожалению, у истории счастливого воссоединения оказался грустный финал. По сообщению издания Fox News, обнародовавшего случай и следившего за развитием событий, Миньон не перенёс анестезию и не проснулся. Ветеринар предположил, что у животного случился сердечный приступ. Все же возраст у него был довольно солидный, да и жизнь на улице не прошла бесследно.
Опечаленные Крэндаллы похоронили собаку на заднем дворе и посадили на могиле кудрявого скитальца дерево. Что символично, его ствол расщепился надвое. Словно две жизни – прожитая и та, которую Миньон мог бы прожить, если бы не его легкомысленный побег.
Но в любом случае пёс провёл последние недели жизни, купаясь в любви и заботе, и ушёл на радугу домашним любимцем, а не бездомным никому не нужным бродягой. А история его 12-летних скитаний так и осталась загадкой.
Источник:
- Трогательное концентрированное ожидание
- Собаки, которые любого вдохновят на спортивные подвиги
- Собаки-утешители
- Тоса-ину: пёс-сумоист
- Японцу надоело быть человеком и он потратил 14 тысяч долларов на «собачий костюм»