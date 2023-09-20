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Долгий путь домой и короткое счастье Миньона

Долгий путь домой и короткое счастье Миньона

Автор:
20 сентября 2023 16:25
Сообщество : Истории
Метки: Миньон   Пёс   бишон-фризе   возвращение   побег   потеряшка   семья Крэндалл   случай   собака   чип   
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Кудрявый белоснежный пёс породы бишон-фризе по кличке Миньон появился в семье Крэндалл из Аризоны, когда ему было три года. Дети Скипа и Рэйли подросли и очень просили родителей завести собаку.

Новый член семьи оказался активным и шаловливым: постоянно носился по двору, прыгал и веселился. А потом воспользовался тем, что кто-то забыл запереть калитку на заднем дворе, и удрал.

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Крэндаллы сбились с ног, пытаясь отыскать питомца: опросили соседей, обошли приюты, развесили объявления. Но Миньон словно в воду канул. Время шло, в семье появились новые питомцы.

Но в начале сентября 2023 года в доме раздался звонок. Звонившая представилась офицером службы Maricopa County Animal Care & Control округа Марикопа Эллиссой Сэнфорд. И сообщила, что обнаружила пожилую собаку, которая выглядела очень понурой и печальной. Девушка просканировала найдёныша на предмет обнаружения электронного чипа. И выяснила кличку пса и контактные данные его хозяев.

Крэндалл не мог поверить, что собака – это Миньон, который потерялся 12 лет тому назад. Но мужчина с радостью согласился забрать беглеца. Эллисса поняла, что невольно стала участницей особой – долгой и трогательной истории и отвезла собаку в родной дом, который находился на расстоянии 35 километров от места обнаружения Миньона.

Когда офицер прибыла на место, то предупредила, что пёс – это уже не тот игривый комок энергии. Ведь по собачьим меркам 15-летний Миньон – это уже старик. Но к радости хозяев питомец их узнал, сам выбрался из переноски и даже скромно завилял хвостом. Потом освоился и начал довольно бодро  носиться по дому и двору.

Хозяева немедленно отвели пса в клинику. Где Миньона осмотрели и не нашли особых проблем со здоровьем с учётом почтенного возраста пациента. Но ветеринар рекомендовал удалить несколько больных зубов, которые доставляли собаке неудобство и могли стать источником инфекции.

К сожалению, у истории счастливого воссоединения оказался грустный финал. По сообщению издания Fox News, обнародовавшего случай и следившего за развитием событий, Миньон не перенёс анестезию и не проснулся. Ветеринар предположил, что у животного случился сердечный приступ. Все же возраст у него был довольно солидный, да и жизнь на улице не прошла бесследно.

Опечаленные Крэндаллы похоронили собаку на заднем дворе и посадили на могиле кудрявого скитальца дерево. Что символично, его ствол расщепился надвое. Словно две жизни – прожитая и та, которую Миньон мог бы прожить, если бы не его легкомысленный побег.

Но в любом случае пёс провёл последние недели жизни, купаясь в любви и заботе, и ушёл на радугу домашним любимцем, а не бездомным никому не нужным бродягой. А история его 12-летних скитаний так и осталась загадкой.


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Метки: Миньон   Пёс   бишон-фризе   возвращение   побег   потеряшка   семья Крэндалл   случай   собака   чип   
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2  комментария
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SolomonA Час назад
Ветеринар - козлина. Решил бабок срубить по-легкому на "обрадованных" хозяевах...
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