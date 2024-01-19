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Этот невероятный мир: 20 фото, показывающих красоту природы

Этот невероятный мир: 20 фото, показывающих красоту природы

Автор:
19 января 2024 13:32
Сообщество : ФотоМир
Метки: Кадры   Фотографии   красиво   красивые фото   мир   планета   природа   фото   фотографы   фотоконкурс   
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Наш мир прекрасен и полон красоты. А фотографы дикой природы раз за разом доказывают это, делая удивительные снимки в разных уголках планеты. Токийская международная фотопремия (TIFA) недавно представила лучшие фото дикой природы, выбрав самые атмосферные кадры из тысяч заявок. Это фотографии пейзажей, захватывающих дух, разных обитателей дикой природы, и её явлений. Оцените снимки победителей!

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Круглое облако, которое подсвечивается лавой вулкана Вильяррика. Фото сделано в городе Пукон, Чили.


Черепаха пускает пузыри под водой. Эти кадры собрали миллионы просмотров в сети: учёные, морские биологи и специалисты по черепахам были поражены - они никогда не видели ничего подобного.


Снимок сделан в парке Hehuan Mountain Dark Sky Park у горы Хэхуань в Центральном Тайване. Парк находится вдали от шумных городских районов, но до него легко добраться своим ходом - и посмотреть на невероятное звёздное небо с высоты 3000 метров.


Снимок сделан в Северной Манитобе, Канада, при температуре -57° по Цельсию.


Снимок сделан в национальном парке Рииситунтури в финской Лапландии. Здесь запечатлено явление, которое финны называют "Tykky", то есть снежный покров на деревьях. Снег полностью покрывает ели, заставляя их изгибаться и принимать причудливые формы, напоминающие огромных существ.


Фотограф сделал этот снимок в юго-восточной Джорджии, США, когда лето встретилось с зимой, а солнечный свет придал природе разные оттенки. Это напоминает художественную выставку под открытым небом, где каждый уголок - шедевр.


На фото - небольшой пруд, образовавшийся в результате временного скопления растаявшего снега. Обычно местность зарастает деревьями, но на какое-то время на поверхности воды появился этот "призрачный лес".


Эту красоту сфотографировали на озере Еданг в уезде Есан, Южная Корея.


На фото - канадские Скалистые горы, охватывающие территории провинций Британская Колумбия и Альберта. Зимой они особенно красивы.


Милейшая сцена: лев и львица нежничают с маленьким львёнком.


Снимок сделан на берегу холодного озера. Это настоящее ледяное искусство, созданное природой.


Львы в ожидании захода солнца, готовые к охоте.


Во время отливов некоторые части отмелей выглядят инопланетно: видны разные оттенки, рельефы, извилистые водные дорожки, что формирует динамичный ландшафт. Это - ещё одно свидетельство необузданной мощи и красоты природы.


Любопытный лемур в самом сердце мадагаскарского леса держит в лапках листья ванили - ароматное сокровище, спрятанное среди ветвей. Фотогеничный товарищ!


Морской конёк-тряпичник - эндемик Австралии, занесенный в список видов, находящихся под угрозой исчезновения. Их всегда было трудно найти из-за того, что они мимикрируют под водоросли, хотя их размер может достигать 40 см. Это одно из самых красивых и искусно мимикрирующих существ в мире.


Этих королевских пингвинов фотограф заснял во время экспедиции в Антарктиду. Он долгое время наблюдал за колонией, их повадками и общением. Фото сделано на острове Южная Георгия, где обитает около 450 000 пар королевских пингвинов и примерно 30 колоний.


Снимок сделан у берегов города Моалбоал на Филиппинах.


Фотограф заснял стаю дельфинов у острова Микурадзима в Тихом океане, расположенного в 200 км южнее от Токио. Это редкое место, где люди и дельфины мирно живут рядом.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Кадры   Фотографии   красиво   красивые фото   мир   планета   природа   фото   фотографы   фотоконкурс   
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