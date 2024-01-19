Этот невероятный мир: 20 фото, показывающих красоту природы

Морской конёк-тряпичник - эндемик Австралии, занесенный в список видов, находящихся под угрозой исчезновения. Их всегда было трудно найти из-за того, что они мимикрируют под водоросли, хотя их размер может достигать 40 см. Это одно из самых красивых и искусно мимикрирующих существ в мире.