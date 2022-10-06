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Почему первый мультфильм про дядю Федора, Матроскина и Шарика не стал популярным

Почему первый мультфильм про дядю Федора, Матроскина и Шарика не стал популярным

Автор:
06 октября 2022 10:01
Сообщество : Кино
Метки: Матроскин   дядя федор   мультик   простоквашино   факты   фото   
461
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В 1975 году был снят мультфильм под названием "Дядя Федор, Пес и Кот. Матроскин и Шарик".

Данный мультфильм является экранизацией известного произведения Эдуарда Успенского. Сам Эдуард Успенский и был сценаристом этого мультфильма.

В 1978 году был снят мультфильм "Трое из Простквашино", сценаристом тоже был Успенский. И этому мультфильму досталась вся слава.

На Кинопоиске версия 1975 года имеет оценку 7.2 балла, а версия 1978 года - 8.8.

Неужели первый мультфильм был такой плохой?

Нормальный он был. Но появилась версия гораздо лучше.


Недостатки у мультфильма 1975 года

Все недостатки не были бы такими, если бы в 1978 году мультфильм не был переснят. Ну, уж коли его пересняли, да и сделали более привлекательным, то версия 1975 года выглядит довольно блеклой.

Специфическая анимация - и она значительно проигрывает. Не особо интересно смотреть такой вариант.

×
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Странноватые изображения - всё таки лучше, когда пропорции соблюдены.

Озвучка - она хорошая, но без изюминки. Мы уже не представляем кота Матроскина с другим голосом. Или Шарика. Или почтальона Печкина.

Долгое вступление - для детей оно действительно является долгим, плюс еще поют песню.

Вроде бы всё, других недостатков я не увидел.


А плюсы есть?

Наверное, только один - мультфильм снят по произведению. Именно поэтому там присутствует, к примеру, трактор. А еще дядя Федор выписывает себе "портативное Солнце".

Про существование первой версии я вообще узнал только из Интернета. Мне кажется, по телевизору если этот вариант и показывали, то весьма нечасто. Я имею ввиду 90-е годы, когда еще смотрели телевизор.


А как вы считаете - стала бы первая версия популярной, если бы не было второй экранизации?

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Матроскин   дядя федор   мультик   простоквашино   факты   фото   
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6  комментариев
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9k
Александр 54 минуты назад
Не, не была бы. Отрисовка - чудовищная. Как и первый мульт про кота Леопольда. Мода, видимо, такая была у аниматоров.
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7k
ron 2 минуты назад
Походу, старый мульт из аппликации. Прост в производстве, снимается 10 серий за полдня.
Правда, и выглядит погано.
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13k
Kristian 6 минут назад
Смотрел ещё в 80-х
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28k
Ashabad Полчаса назад
Был ещё мульт про Кота Леопольда в той же манере. Кота Леопольда озвучивал Миронов.
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831
S__D 40 минут назад
Только сейчас узнал про первую версию. Не смотрел (разумеется), но судя по картинкам - ужс.
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−12
Хухрмухр 53 минуты назад
В любом деле ценится изюминка.В новой версии она есть.
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Anarasius

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