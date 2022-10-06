Почему первый мультфильм про дядю Федора, Матроскина и Шарика не стал популярным

В 1975 году был снят мультфильм под названием "Дядя Федор, Пес и Кот. Матроскин и Шарик".
Данный мультфильм является экранизацией известного произведения Эдуарда Успенского. Сам Эдуард Успенский и был сценаристом этого мультфильма.
В 1978 году был снят мультфильм "Трое из Простквашино", сценаристом тоже был Успенский. И этому мультфильму досталась вся слава.
На Кинопоиске версия 1975 года имеет оценку 7.2 балла, а версия 1978 года - 8.8.
Неужели первый мультфильм был такой плохой?
Нормальный он был. Но появилась версия гораздо лучше.
Недостатки у мультфильма 1975 года
Все недостатки не были бы такими, если бы в 1978 году мультфильм не был переснят. Ну, уж коли его пересняли, да и сделали более привлекательным, то версия 1975 года выглядит довольно блеклой.
Специфическая анимация - и она значительно проигрывает. Не особо интересно смотреть такой вариант.
Странноватые изображения - всё таки лучше, когда пропорции соблюдены.
Озвучка - она хорошая, но без изюминки. Мы уже не представляем кота Матроскина с другим голосом. Или Шарика. Или почтальона Печкина.
Долгое вступление - для детей оно действительно является долгим, плюс еще поют песню.
Вроде бы всё, других недостатков я не увидел.
А плюсы есть?
Наверное, только один - мультфильм снят по произведению. Именно поэтому там присутствует, к примеру, трактор. А еще дядя Федор выписывает себе "портативное Солнце".
Про существование первой версии я вообще узнал только из Интернета. Мне кажется, по телевизору если этот вариант и показывали, то весьма нечасто. Я имею ввиду 90-е годы, когда еще смотрели телевизор.
А как вы считаете - стала бы первая версия популярной, если бы не было второй экранизации?
Источник:
АНТИФИШКИ
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Правда, и выглядит погано.