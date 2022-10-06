Почему первый мультфильм про дядю Федора, Матроскина и Шарика не стал популярным

Данный мультфильм является экранизацией известного произведения Эдуарда Успенского. Сам Эдуард Успенский и был сценаристом этого мультфильма.

В 1978 году был снят мультфильм "Трое из Простквашино", сценаристом тоже был Успенский. И этому мультфильму досталась вся слава.

На Кинопоиске версия 1975 года имеет оценку 7.2 балла, а версия 1978 года - 8.8.

Неужели первый мультфильм был такой плохой?

Нормальный он был. Но появилась версия гораздо лучше.

Недостатки у мультфильма 1975 года

Все недостатки не были бы такими, если бы в 1978 году мультфильм не был переснят. Ну, уж коли его пересняли, да и сделали более привлекательным, то версия 1975 года выглядит довольно блеклой.

Специфическая анимация - и она значительно проигрывает. Не особо интересно смотреть такой вариант.