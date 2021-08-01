Интересные факты о мультсериале про кота Леопольда

Сегодня хотел бы рассказать об одном из самых моих любимых мультфильмов - "Кот Леопольд". Точнее сказать, это целая серия мультфильмов, в центре которой добросердечный кот, излучающий радость и оптимизм, несмотря ни на что.
Серия мультфильмов про кота Леопольда поистине уникальна в мировой мультипликации. Ведь с одной стороны, здесь мы видим типичные "догонялки", как в американском "Томе и Джерри" и отечественном "Ну, погоди",
А с другой - тут совершенно все наоборот. Не кот-хищник гоняется за своей жертвой - мышкой, а озорные мышата досаждают добрейшему коту.
Идея создания такого мультфильма появилась у режиссера Анатолия Резникова и сценариста Аркадия Хайта. И все сложилось как-то само собой.
Имя кота взяли у героя "Неуловимых мстителей" Леопольда Кудасова, так как во время творческого процесса по телевизору шел именно этот фильм, а герой Аркадия Толбузина казался так похож на вальяжного кота.
Быстро придумали и главный слоган мультфильма "Ребята, давайте жить дружно", ставший крылатым и прочно вошедший во фразеологию русского языка.
Озвучивать героев фильма пригласили Андрея Миронова. Он прекрасно озвучил первую серию, но потом заболел.
Во втором эпизоде "Кот Леопольд и золотая рыбка" его заменил Геннадий Хазанов. Именно эта серия и вышла на экраны первой. Ведь начальный эпизод "Месть кота Леопольда" не пропустил худсовет Минкульта как антисоветский.
Начиная с третьей серии кота и мышей озвучивал Александр Калягин. И только в эпизоде "Интервью кота Леопольда" мы снова слышим голос Андрея Миронова.
Привычный рисованный образ появился тоже в третьей части, до этого была использована техника перекладки бумажных обрезков.
В мультфильмах содержится несколько отсылок к советским комедиям как дань уважения их создателям:
"Белое солнце пустыни"
"Кавказская пленница",
"Спортлото - 82",
"Джентльмены удачи".
Кот Леопольд до сих пор один из самых популярных мультперсонажей. По мотивам мультфильма пишут детские книги и создают комиксы.
Вот такой комикс в детстве был у меня.
Существует даже пластинка с песнями кота Леопольда. А в 2015 году на экраны вышел российско-итальянский мультсериал "Новые приключения кота Леопольда".
Наверно, люди, которые в детстве не застали советский мультфильм про кота Лепольда, могут иначе отзываться об этом герое и его жизненных принципах. Но я считаю, что подобные мультфильмы делают людей добрее и снисходительнее друг к другу.
А что вы можете сказать об этом замечательном мультфильме?
Источник:
- Фильм "Земля Санникова". Все со всеми переругались, но получился шедевр
- 8 интересных фактов о фильме «Весна на Заречной улице»
- Интересные факты про мультфильм "Мишки Гамми"
- "Тайна третьей планеты" - как создавался знаменитый мультфильм СССР
- 10 советских мультфильмов, смысл которых понимаешь с возрастом
Понравилось60
Первыми бросились дербанить СССР