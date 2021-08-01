FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Кино 5171 пост • 1093 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Кино 
Интересные факты о мультсериале про кота Леопольда

Интересные факты о мультсериале про кота Леопольда (18 фото)

Автор:
01 августа 2021 09:43
Сообщество : Кино
Метки: актеры   интересно   кот Леопольд   мультик   мультфильм   факты   фото   
1175
18

Сегодня хотел бы рассказать об одном из самых моих любимых мультфильмов - "Кот Леопольд". Точнее сказать, это целая серия мультфильмов, в центре которой добросердечный кот, излучающий радость и оптимизм, несмотря ни на что.

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Кино"
Метки: актеры   интересно   кот Леопольд   мультик   мультфильм   факты   фото   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Михаил 2 часа назад
Леопольд. Подлый трус. Голова как арбуз.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
Вася Час назад
Ссылка coub.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11
Zlaja ptica Час назад
Да уж, любили у нас запрещать всё "антисоветское" интересно, где все эти люди были в 91 году?

Первыми бросились дербанить СССР
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Мужчина вручил любимой кольцо из ее грудного молока (4 фото) Мужчина вручил любимой кольцо из ее грудного молока (4 фото) 10 советских мультфильмов, смысл которых понимаешь с возрастом 10 советских мультфильмов, смысл которых понимаешь с возрастом 9 интересных фактов о фильме «Безымянная звезда» 9 интересных фактов о фильме «Безымянная звезда» 8 интересных фактов о фильме «Весна на Заречной улице» 8 интересных фактов о фильме «Весна на Заречной улице» 8 интересных фактов о фильме «Труффальдино из Бергамо» 8 интересных фактов о фильме «Труффальдино из Бергамо» "Тайна третьей планеты" - как создавался знаменитый мультфильм СССР "Тайна третьей планеты" - как создавался знаменитый мультфильм СССР
Serbento

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

372172



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Коулун - город беспредела, которому некуда было расти
0
22
Коулун - город беспредела, которому некуда было расти
30 фактов об океане, от которых у вас захватит дух
6
53
30 фактов об океане, от которых у вас захватит дух
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Спасение коня из ямы
0
3
Спасение коня из ямы
Когда у концертного видео просмотров больше, чем у официального клипа
2
35
Когда у концертного видео просмотров больше, чем у официального клипа
Мужчина вручил любимой кольцо из ее грудного молока (4 фото)
Мужчина вручил любимой кольцо из ее грудного молока (4 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Мурка! Не переигрывай!
2
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#подборка#кино#эстетика#спорт#прикол#фильм#красиво#позитив
#интересно#Юмор#СССР#олимпиада#картинки#gif#природа#актеры#мемы#прошлое
#животные#люди#Россия#фотографии#прикольные#Разное#интересное#европа#милота#ретро

На что жалуетесь?

Вернуться