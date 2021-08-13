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Как создавали "Жил-был пес"

Как создавали "Жил-был пес" (9 фото)

Автор:
13 августа 2021 08:56
Сообщество : Кино
Метки: Жил был пес   Как снимали   интересно   мультик   озвучка   факты   фото   
162
9

Среди многих и многих замечательных мультфильмов, оставшихся нам в наследство от Советского Союза, есть один, который я готов пересматривать бесконечно, смеяться так, словно смотрю его впервые, и замечать то, чего не замечал в нем, хоть и смотрел уже десятки раз.

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Метки: Жил был пес   Как снимали   интересно   мультик   озвучка   факты   фото   
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Илья 2 минуты назад
"Шооо, опять???"(с)
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