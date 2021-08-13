Как создавали "Жил-был пес"

Среди многих и многих замечательных мультфильмов, оставшихся нам в наследство от Советского Союза, есть один, который я готов пересматривать бесконечно, смеяться так, словно смотрю его впервые, и замечать то, чего не замечал в нем, хоть и смотрел уже десятки раз.
И даже если бы название мультфильма не было вынесено в заголовок, уверен, вы отгадали бы его по этим нескольким фразам: "Ты шо по деревьям лазишь?..", "Бог в помощь...", "Щас спою!", "Шо, опять?", "Ты заходи, если что..."
В 1983 году советский мультфильм «Жил-был пес», снятый в 1982 году, занял первое место на Международном кинофестивале в Дании. В 2012 году на Суздальском фестивале анимационного кино этот мультфильм признали лучшим за последние 100 лет.
Короткий, меньше 10 минут, полный добра и юмора мультфильм о дружбе, взаимовыручке, долге.
Как родилась идея этого мультфильма? Почему в первой версии мультфильма волк выглядел совсем по-другому? И как изначально должен был называться мультфильм? Об этом и не только и пойдет речь в сегодняшней публикации.
Сказка про Серко
Однажды отец будущего режиссера Эдуарда Назарова принес маленькому сыну книжечку, в заглавии которой мальчик тут же обнаружил «ошибку» – там было написано «Казки», а не «Сказки». Но отец объяснил, что ошибки нет, просто книга написана на украинском языке. Через 30 лет, когда Эдуард Назаров уже был молодым художником-постановщиком на всесоюзной анимационной студии «Союзмультфильм», эта детская книжка, только уже на русском языке, вновь попалась ему в руки, и он вспомнил "казку" про пса Сирко и его друга волка. Позже он рассказывал:
- На первый взгляд, сказка совсем непримечательная. Она вообще коротенькая, всего 15 строк. Но там всего одно выражение было: «Щас спою!» И вот как-то меня зацепило это. Стал размышлять, какая жизнь была у волка, какая у пса, когда они были молоды… Ну, и так постепенно-постепенно развернулись события.
Процесс подготовки мультфильма был очень серьезным и длительным.
Украинские зарисовки
В 1970-х годах Назаров часто гостил у своего армейского друга и однокашника по московскому Строгановскому художественно-промышленному училищу в Херсонской области в маленьком украинском городке Цюрупинске, который тогда напоминал большое село. Там, "прямо как в старину", можно было встретить и белые хаты, крытые камышом, и парней и девок, поющих по вечерам на улице народные песни.
- В общем, кое-что ухватил оттуда - настроение, аромат. Все это пришлось по душе и перекочевало в фильм, - рассказывал потом Назаров.
Воссоздать в мультфильме настоящее украинское село режиссеру помогли также зарисовки из Пирогова – Киевского этнографического музея под открытым небом. А наброски одежды, утвари, посуды и всяких мелочей Назаров делал, посещая львовские этнографические музеи.
Уникальный фольклор
Завершающим штрихом в создании атмосферы и колорита украинского села и настоящей жемчужиной материала стала музыка, которую автор мультфильма раздобыл в 1980 году в Институте фольклора и этнографии Академии наук УССР. Сотрудники подарили Назарову магнитофонную катушку с записями украинских песен, записанных этнографами в украинских селах. Пять из них вошли в мультфильм. Песню «Ой там, на горі», прозвучавшую в мультфильме, наверное, помнят все. Исполняет ее фольклорный коллектив «Древо». В 1982 г. любительский ансамбль записал 24 песни на студии звукозаписи «Мелодия», и прозвучавшая в том же году в мультфильме «Жил-был пес» композиция стала для участников «Древа» полной неожиданностью, ведь они даже подозревать не могли о том, что вскоре после этой записи их голоса будут звучать по всему Союзу и даже за рубежом.
Почему мультфильм укоротили?
Первоначально хронометраж мультфильма был 15 минут. Но из-за разногласий с руководителем студии «Союзмультфильм» ленту пришлось сокращать, вырезав несколько сцен.
- Я хотел, чтобы была внятно рассказана история, но в итоге некоторые вещи получились скороговоркой. Например, сцену, где волк с псом сидят на горе и воют на луну, хотелось бы сделать длиннее. В общем, чисто психологически многие вещи можно было удлинить, – говорил потом Эдуард Назаров.
Зато, по мнению мультипликатора Давида Черкасского, именно благодаря этому история Назарова приобрела ту самую лаконичность, которую так ценят в ней зрители, а предыстория героев, которую Назаров собирался подробно экранизировать, из-за временных ограничений вылилась в короткий, но гениальный диалог-воспоминание волка и собаки:
- А помнишь, как ты меня гонял?
- Так я это…
- Ну да, работа такая…
Как бы там ни было, но Эдуард Назаров за невероятно короткое время сумел подарить нам массу положительных эмоций, заставить посмеяться, всплакнуть и поразмыслить над жизнью.
«А что это вы имеете в виду?!»
Как уже говорилось выше, Эдуарду Назарову пришлось изменить и первоначальное название мультфильма. История пса и волка изначально называлась "Собачья жизнь", но склонному видеть подвох в каждом шаге художника руководству Госкино оно показалось слишком подозрительным – на что это автор намекает? Оно так строго и спросило: "А что это вы имеете в виду?!". И чтобы зритель увидел мультфильм, Назаров изменил название на «Жил-был пес».
«Я подумал, что Джигарханян сейчас обидится и прибьет меня»
Славы мультфильму, безусловно, добавили озвучивавшие главных героев звезды советского экрана актеры Армен Джигарханян (волк) и Георгий Бурков (пес).
Вначале режиссер планировал на роль волка актера Михаила Ульянова, но того не оказалось в Москве - был период летних отпусков. И он рискнул обратиться к другой величине кино - к Джигарханяну, и даже искал к нему особый подход, но тот согласился сразу. Кстати, для него это был дебют в мультипликации.
Вот только внешний облик Волка, нарисованного под Ульяновва, дисгармонировал с голосом Джигарханяна, и волка пришлось срочно перерисовывать. В итоге Волк получился настолько похожим на Джигарханяна, что Назаров даже начал переживать:
- Когда Джигарханян впервые вошел в тон-ателье, на рояле были разложены эскизы главных персонажей. Я вижу сутулого Армена Борисовича – ну настоящий Горбатый из «Место встречи изменить нельзя»! Он приблизился к роялю и посмотрел на того же, нарисованного мной, волка. Я подумал, что Джигарханян сейчас обидится и убьет меня. Но он посмотрел и прохрипел: «А что, ничего. Хороший волк! Будем работать!».
Георгий Бурков, не менее гениально озвучивший пса, чем Джигарханян волка, после этого мультфильма работал вместе с Джигарханяном на озвучивании мультфильма «Приключения поросенка Фунтика».
- И Бурков, и Джигарханян просто фантастические! Все получилось очень неброско, скромно, но очень здорово! Эдик Назаров – просто гениальный человек, - считает Давид Черкасский.
Оглушительный успех
Прошедшая в 1982 г. премьера мультфильма «Жил-был пес» произвела настоящий фурор. Спустя год он имел оглушительный успех в Польше, Югославии, Дании и Австралии. Его одинаково любят все – и дети, и взрослые. Когда Эдуарду Назарову задали вопрос о том, в чем он видит секрет такой популярности мультфильма, он ответил:
- Кино для себя – это безумие. Для себя лучше пишите картины или общайтесь с помощью компьютера. А делая кино, вы должны думать о том, чтобы зритель не заснул на вашем фильме.
Источник:
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