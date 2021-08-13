Как создавали "Жил-был пес"





В 1983 году советский мультфильм «Жил-был пес», снятый в 1982 году, занял первое место на Международном кинофестивале в Дании. В 2012 году на Суздальском фестивале анимационного кино этот мультфильм признали лучшим за последние 100 лет.





Короткий, меньше 10 минут, полный добра и юмора мультфильм о дружбе, взаимовыручке, долге.

Как родилась идея этого мультфильма? Почему в первой версии мультфильма волк выглядел совсем по-другому? И как изначально должен был называться мультфильм? Об этом и не только и пойдет речь в сегодняшней публикации.



