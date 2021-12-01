Как в мультике про попугая Кешу показали жизнь советского «мажора»

В то время еще не было интернета - только телевизор. В середине восьмидесятых на экраны выходит мультфильм «Приключения блудного попугая», а потом, в 1987 и 1988 году выходят еще две серии.
Кадр из м/ф «Возвращение блудного попугая», 2 серия, режиссеры Валентин Караваев и Александр Давыдов, художник Анатолий Савченко, 1987 год.
Вы спросите, почему я это помню. Да потому, что когда мы втроем смотрели премьеру второй серии, жена мне прошептала, что если у нас родится мальчик, то назовем его Вовкой. Как вы думаете, могу я это забыть?
Жене нравился Вовка, а я не обращал на него внимания. Но вот тот, к которому Кеша сбежал, как сейчас бы сказали «мажор», он вызывал в моей душе зависть. Я смотрел и завидовал квартире, обставленной красивой мебелью, с современным телевизором и видеомагнитофоном.
Даже если бы я работал день и ночь, я не смог бы купить этого. Дело даже не в деньгах. Просто всего этого не было в открытой продаже. Чтобы купить громадный цветной телевизор под 60 кг, жена записывалась в очередь и регулярно ходила отмечаться, чтобы не пропустить и получить приглашение на покупку.
О видеомагнитофоне даже и не мечтали, «Электроника ВМ-12» стоил в магазине 1200 рублей (большие деньги!), но купить его без блата и по госцене было невозможно. Импортные можно было купить с рук, но цены были уже от трех тысяч, а это уже сравнимо с автомобилем.
Когда у жены начались схватки, я среди ночи бегал по улице, искал исправный телефон автомат. Был бы дома телефон, бог с ним, не такой статусный, как у этого «мажора», не пришлось бы мне нарезать круги по городу в поисках заветной будки.
Потом, когда жену с Вовкой выписали, и я встречал их, рядом со мной подпрыгивал от радости новоиспеченный папаша в дутом пуховичке, сапогах луноходах, петушок на голове и длинный шарф на шее, ну точь-в-точь буржуинчик из мультика, во мне в очередной раз проснулась зависть, скорее даже не зависть а раздражение.
Как же так, кто-то может покупать модные вещи, а кто-то нет. Почему, почему все приходится доставать, а не покупать.
Хотя однажды мне улыбнулась удача. На работе разыгрывали дефицитные вещи, и я выиграл плеер, такой же, как у Кеши. Теперь моя дочка могла слушать свои сказки и немного воображать, как Кеша, во дворе.
Вы заметили, что я все время сравнивал свою жизнь с этим мультиком. Если уж продолжать сравнивать, скажу, что колу я впервые попробовал в самом начале девяностых. Друг где то раздобыл и принес пару баночек. Мы сидели с ним за столом, пили из баночек и чувствовали себя на несколько ступенек выше. Как же, колу пьем!
Теперь это смешно вспоминать, но это было на самом деле.
Прошли годы, выросли дети, подросли внуки. Они с таким же удовольствием смотрели этот мультик и просили включить про попугая.
Источник:
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