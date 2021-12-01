Как в мультике про попугая Кешу показали жизнь советского «мажора»

Кадр из м/ф «Возвращение блудного попугая», 2 серия, режиссеры Валентин Караваев и Александр Давыдов, художник Анатолий Савченко, 1987 год.

Вы спросите, почему я это помню. Да потому, что когда мы втроем смотрели премьеру второй серии, жена мне прошептала, что если у нас родится мальчик, то назовем его Вовкой. Как вы думаете, могу я это забыть?

Жене нравился Вовка, а я не обращал на него внимания. Но вот тот, к которому Кеша сбежал, как сейчас бы сказали «мажор», он вызывал в моей душе зависть. Я смотрел и завидовал квартире, обставленной красивой мебелью, с современным телевизором и видеомагнитофоном.