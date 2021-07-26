"Тайна третьей планеты" - как создавался знаменитый мультфильм СССР

Так что каждая новая фантастика смотрелась с неподдельным интересом. И мультфильм 1982 года под названием "Тайна третьей планеты" исключением не стал. Так что сегодня предлагаю вспомнить интересные факты связанные с этой замечательной мультяхой. Хотите узнать больше?

Сценаристом мультфильма был знаменитый советский детский писатель Кир Булычев (Игорь Всеволодович Можейко). В основу сценария легла повесть "Алиса и три капитана", который в свою очередь входит в книжный цикл "Приключения Алисы".

Работа над мультфильмом началась весьма необычно. Сначала актеры записали аудиозапись реплик своих персонажей, и только после этого художница-мультипликатор Наталья Орлова согласно прослушанному материалу, начала накладывать на звук изображения персонажей мультфильма.