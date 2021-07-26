"Тайна третьей планеты" - как создавался знаменитый мультфильм СССР

В Советском Союзе выпускались и фантастические фильмы (даже знаменитого Жюля Верна экранизировали) , и фантастические мультфильмы - но понятное дело хотелось больше.
Так что каждая новая фантастика смотрелась с неподдельным интересом. И мультфильм 1982 года под названием "Тайна третьей планеты" исключением не стал. Так что сегодня предлагаю вспомнить интересные факты связанные с этой замечательной мультяхой. Хотите узнать больше?
Сценаристом мультфильма был знаменитый советский детский писатель Кир Булычев (Игорь Всеволодович Можейко). В основу сценария легла повесть "Алиса и три капитана", который в свою очередь входит в книжный цикл "Приключения Алисы".
Работа над мультфильмом началась весьма необычно. Сначала актеры записали аудиозапись реплик своих персонажей, и только после этого художница-мультипликатор Наталья Орлова согласно прослушанному материалу, начала накладывать на звук изображения персонажей мультфильма.
Работа над мультфильмом заняла рекордно большой срок - целых четыре года!
Художница мультфильма Наталья Орлова была соседкой Кира Булычева. И собственно образ капитана Зеленого рисовала непосредственно с самого писателя...
А вот Алису Селезневу художница срисовала со своей дочки - Кати Семеновой. Собственно Екатерина Семенова через несколько лет стала актрисой советского и российского кино.
Всего над мультфильмом работало двадцать два художника. Это очень солидная цифра как для отечественного мультфильма.
В 1982 году создатели мультфильма "Тайна третьей планеты" получила Государственную премию СССР, в том числе и Кир Булычев.
Мультфильм прокатывался и в других странах. Причем в американский кинопрокат он попал даже дважды (с разным дубляжом). Первый прокат был в 1987 году, а второй в 1990 году. Причем актеры американской версии хорошо знакомы и нашим любителям кино - Джеймс Белуши (озвучил птицу Говоруна, которая как известно, отличается умом и сообразительностью) и Кирстен Данс (Алиса говорит именно ее голосом).
В итальянском прокате "в озвучке" принимал участие Адриано Челентано, а французские зрители слышали на экране голос актера Жана Рено.
Продолжительность мультфильма - 50 минут, это один из самых длинных мультфильмов от "Союзмультфильма".
Впервые мультфильм был показан на советском телевидении 6 ноября 1982 года.
Следующей экранизацией приключений Алисы Селезневой стал популярный фантастический сериал для школьной аудитории "Гостья из будущего" 1984 года.
Компания "Акелла" в 2005 году выпустила компьютерную игру "Тайна третьей планеты" по мотивам мультфильма...
А вам нравился мультфильм "Тайна третьей планеты"?
Источник:
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Громозека)
В штатовском дубляже Алису озвучивала Кирстен Данст, а Говоруна - Джеймс Белуши)
грибные мультфильмы