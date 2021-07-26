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"Тайна третьей планеты" - как создавался знаменитый мультфильм СССР

"Тайна третьей планеты" - как создавался знаменитый мультфильм СССР (5 фото)

Автор:
26 июля 2021 08:52
Сообщество : Факты
Метки: Тайна третьей планеты   интересно   мультик   мультфильм   факты   фото   
516
5


В Советском Союзе выпускались и фантастические фильмы (даже знаменитого Жюля Верна экранизировали) , и фантастические мультфильмы - но понятное дело хотелось больше.

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Метки: Тайна третьей планеты   интересно   мультик   мультфильм   факты   фото   
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9  комментариев
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6k
Мистер Фикс 45 минут назад
- Ну, что у нас плохого?
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2k
V2.Smirnov 36 минут назад
Меня всегда интересовало - как возник сценарий. Потому что первоисточник - это короткие рассказы совершенно иного стиля.
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−72
Thomsen 38 минут назад
<В итальянском прокате "в озвучке" принимал участие Адриано Челентано>
Громозека)
В штатовском дубляже Алису озвучивала Кирстен Данст, а Говоруна - Джеймс Белуши)
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818
Наташа Гадова 44 минуты назад
И всё же, почему Алиса походит на капитана Зелёного, а не на отца?
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8k
Izrin Maria 51 минуту назад
Книга намного лучше.
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32k
Опаньки Час назад
с детства боюсь и не понимаю Ежика в тумане и Тайна третьей планеты..

грибные мультфильмы
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