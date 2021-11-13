История «Трёх богатырей»: как создаются знаменитые мультфильмы





Княжеский гонец Елисей стал для молодого актёра Юрия Тарасова первым опытом работы над озвучиванием мультфильмов. Через год он подарил голос слуге Василевса в серии «Илья Муромец и Соловей-Разбойник», а через десять лет Елисей вернулся в богатырскую сагу и в фильме «Три богатыря и наследница престола» снова заговорил голосом Тарасова.





Василевс, император Византийский — Олег Табаков





Знаменитый актёр принял участие только в одном мультфильме из франшизы — озвучил императора Василевса в серии про Илью Муромца. Этот герой появлялся и в других частях, но говорил уже голосом одного из основателей «Мельницы» Александра Боярского. Сына Василевса озвучивал режиссёр Константин Бронзит, ему же принадлежит голос Тугарина Змея и нескольких эпизодических персонажей.







Боярин Антипка — Юрий Кузнецов





Для известного актёра Юрия Кузнецова это был первый и единственный опыт озвучивания. Боярин появляется и в других частях франшизы, но говорит голосами Игоря Шибанова или Анатолия Петрова.





Колыван — Фёдор Бондарчук





Первый раз алчный купец Колыван появился в серии «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» — его озвучивал актёр Андрей Толубеев, голосом которого говорил ещё и Соловей-разбойник из фильма про Илью Муромца. В 2008 году актёра не стало, и при следующем появлении Колывана его озвучил Фёдор Бондарчук.





Баба-Яга — Елизавета Боярская





Актриса вспоминала, что ей позвонил продюсер Сергей Сельянов и сказал, что хочет предложить роль, о которой мечтает каждая актриса… Елизавета Боярская с радостью согласилась на Бабу-ягу и сразу начала думать, какой грим можно сделать, какой костюм лучше подойдёт, а потом оказалось, что это будет мультфильм. Впрочем, она не расстроилась и с удовольствием озвучила героиню.





Пират Потаня — Гоша Куценко





Гоша Куценко был поклонником богатырских историй, поэтому с радостью согласился озвучить героя из шестой части. О своём пирате он говорил: «Мне он понравился, маловато, правда, его было. Но, может, он ещё в седьмой части появится. Этот хитрый малый, думаю, что он всех ещё перехитрит…» Пока что Потаня так и не появился.





Цыганка Луладжа — Наргиз Закирова





Певица, о которой вся страна узнала после шоу «Голос», озвучила цыганку-танцовщицу. Для неё это был первый опыт подобной работы, и Закирова вспоминала, что сначала было непривычно, но потом она поняла, что такая же кочевница, как эта Луладжа, и настроилась на героиню.





Дуб — Дмитрий Нагиев





Дуб-шулер, предлагающий путникам сыграть с ним в любую азартную игру на выбор, первый раз появился ещё в мультфильме про Алёшу Поповича — тогда он говорил голосом Анатолия Петрова. В шестой части Дуба озвучил Дмитрий Нагиев.





Морской царь Эдуард — Сергей Русскин





Влюбившегося в жену Добрыни Никитича царя Эдуарда озвучил Сергей Русскин — Сергей Олегович из «Особенностей национальной охоты». К этому моменту он уже несколько лет сотрудничал с «Мельницей» и подарил голос Кощею Бессмертному из мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк» и кардиналу из «Крепости: Щитом и мечом».





Султан Рашид — Сергей Бурунов