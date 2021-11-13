История «Трёх богатырей»: как создаются знаменитые мультфильмы

Как русский фольклор стал популярным, сколько времени уходит на каждую серию и чьими голосами говорят герои…
В современном российском кино почти не снимают фильмов для детей, зато отечественная анимация пережила второе рождение! Наши мультфильмы обгоняют по сборам некоторые проекты Walt Disney и DreamWorks, а среди самых знаменитых мультгероев — русские богатыри Алёша Попович, Добрыня Никитич и Илья Муромец, которые уже 17 лет радуют зрителей всех возрастов своими приключениями.
Появились богатыри на петербургской студии «Мельница», основанной в 1999 году продюсером Сергеем Сельяновым, руководителем студии звукозаписи Александром Боярским и молодым аниматором Константином Бронзитом. Свое название она получила от «прописки» на Мельничной улице — помещение арендовали у киностудии «Леннаучфильм», где работали Бронзит и Боярский. Днём они занимались учебными проектами для школьников, а ночами делали мультфильмы.
Первыми вышли четырехсерийный мультфильм «Приключения в Изумрудном городе» и полнометражка «Карлик Нос», а потом на студию пришло письмо из Днепропетровска, которое изменило всё! Студент юридического факультета Максим Свешников прислал отрывок сценария про приключения былинного богатыря Алёши Поповича, рассказанные современным языком. Нестандартный взгляд на русский фольклор всем очень понравился — это была новая тема в отечественной мультипликации, и Свешникова пригласили в Санкт-Петербург.
Создатели поняли, что богатыри небезнадёжны, и сразу запустили работу над следующей частью — теперь навстречу приключениям отправились все трое богатырей и конь Юлий из истории про Алёшу Поповича. Этот комичный, остроумный и слегка нелепый персонаж был создан по образу аналогичных героев американских мультфильмов, а больше всего черт он позаимствовал у Осла из «Шрека». Мультфильм «Три богатыря и Шамаханская царица» вышел в 2010 году, и с тех пор раз в два-три года появляется новая серия богатырских приключений.
Богатыри превратились в бренд — их изображение появляется на футболках, кружках и тетрадках, по мотивам мультфильмов была сдела копмьютерная игра, а Банк России выпустил памятные монеты с изображением Алёши, Добрыни и Ильи. Набравшую популярность фольклорную тему «Мельница» продолжила в приключениях «Ивана Царевича и Серого Волка».
ФеоктистовНа производство одного мультфильма уходит чуть больше года. Создание начинается с черновой записи всех диалогов — это нужно для того, чтобы аниматоры правильно прорисовали мимику говорящего героя. Затем рисуются фоны и делается схематичная раскадровка будущего мультфильма, которую режиссёр отдаёт художникам. Художники проделывают огромную работу по прорисовке всего фильма, причём, с учётом множества деталей: как должны падать тени, как развеваются на ветру волосы и ткань, с высоты какого роста герои смотрят друг на друга. Для того, чтобы точно передать движения героев и предметов, они часами просматривают видеозаписи с разных ракурсов, а иногда и сами проигрывают сцены перед камерой.
Дальше за дело берутся прорисовщики, которые украшают изображение мелкими деталями — узоры, ресницы, блики, морщинки, шерстинки, снежинки… Потом изображение раскрашивается, совмещается с фонами и дальше над почти готовым мультфильмом начинают работать шумовики и актёры.
В советских мультфильмах герои часто говорили голосами знаменитых актёров — сложно представить Матроскина без Олега Табакова, Карлсона без Василия Ливанова, а Винни-Пуха без Евгения Леонова. В «богатырях» тоже звучат голоса известных актёров и одной популярной певицы:
Князь Киевский — Сергей Маковецкий
Актёр уже стал своеобразным символом «богатырского» цикла — он сотрудничает с «Мельницей» с самого первого мультфильма, а его герой появляется во всех частях. Маковецкий относится к нему с огромной симпатией, хотя он вообще-то не особо положительный персонаж. Князь трусливый, алчный и хитрый, но актёр постарался сделать его таким душевным, что на него даже злиться не получается. Вот богатыри и не злятся, раз за разом спасая своего несносного правителя из передряг. По иронии судьбы Сергей Маковецкий родился в Киеве…
Святогор — Иван Краско
Голосом актёра Ивана Краско в дебютном фильме говорил бывший великий богатырь, а теперь старый отшельник Святогор. С актёром создатели богатырей уже были знакомы — незадолго до этого он озвучивал короля в их анимационном проекте «Карлик Нос».
»Елисей — Юрий Тарасов
Княжеский гонец Елисей стал для молодого актёра Юрия Тарасова первым опытом работы над озвучиванием мультфильмов. Через год он подарил голос слуге Василевса в серии «Илья Муромец и Соловей-Разбойник», а через десять лет Елисей вернулся в богатырскую сагу и в фильме «Три богатыря и наследница престола» снова заговорил голосом Тарасова.
Василевс, император Византийский — Олег Табаков
Знаменитый актёр принял участие только в одном мультфильме из франшизы — озвучил императора Василевса в серии про Илью Муромца. Этот герой появлялся и в других частях, но говорил уже голосом одного из основателей «Мельницы» Александра Боярского. Сына Василевса озвучивал режиссёр Константин Бронзит, ему же принадлежит голос Тугарина Змея и нескольких эпизодических персонажей.
Боярин Антипка — Юрий Кузнецов
Для известного актёра Юрия Кузнецова это был первый и единственный опыт озвучивания. Боярин появляется и в других частях франшизы, но говорит голосами Игоря Шибанова или Анатолия Петрова.
Колыван — Фёдор Бондарчук
Первый раз алчный купец Колыван появился в серии «Добрыня Никитич и Змей Горыныч» — его озвучивал актёр Андрей Толубеев, голосом которого говорил ещё и Соловей-разбойник из фильма про Илью Муромца. В 2008 году актёра не стало, и при следующем появлении Колывана его озвучил Фёдор Бондарчук.
Баба-Яга — Елизавета Боярская
Актриса вспоминала, что ей позвонил продюсер Сергей Сельянов и сказал, что хочет предложить роль, о которой мечтает каждая актриса… Елизавета Боярская с радостью согласилась на Бабу-ягу и сразу начала думать, какой грим можно сделать, какой костюм лучше подойдёт, а потом оказалось, что это будет мультфильм. Впрочем, она не расстроилась и с удовольствием озвучила героиню.
Пират Потаня — Гоша Куценко
Гоша Куценко был поклонником богатырских историй, поэтому с радостью согласился озвучить героя из шестой части. О своём пирате он говорил: «Мне он понравился, маловато, правда, его было. Но, может, он ещё в седьмой части появится. Этот хитрый малый, думаю, что он всех ещё перехитрит…» Пока что Потаня так и не появился.
Цыганка Луладжа — Наргиз Закирова
Певица, о которой вся страна узнала после шоу «Голос», озвучила цыганку-танцовщицу. Для неё это был первый опыт подобной работы, и Закирова вспоминала, что сначала было непривычно, но потом она поняла, что такая же кочевница, как эта Луладжа, и настроилась на героиню.
Дуб — Дмитрий Нагиев
Дуб-шулер, предлагающий путникам сыграть с ним в любую азартную игру на выбор, первый раз появился ещё в мультфильме про Алёшу Поповича — тогда он говорил голосом Анатолия Петрова. В шестой части Дуба озвучил Дмитрий Нагиев.
Морской царь Эдуард — Сергей Русскин
Влюбившегося в жену Добрыни Никитича царя Эдуарда озвучил Сергей Русскин — Сергей Олегович из «Особенностей национальной охоты». К этому моменту он уже несколько лет сотрудничал с «Мельницей» и подарил голос Кощею Бессмертному из мультфильма «Иван Царевич и Серый Волк» и кардиналу из «Крепости: Щитом и мечом».
Султан Рашид — Сергей Бурунов
Сергей Бурунов не просто популярный киноактёр, но и очень популярный актёр дубляжа. Его голосом говорили герои зарубежных мультиков и компьютерных игр, Леонардо Ди Каприо, Джонни Депп, Мэттью Макконахи, Джим Кэрри и… султан Рашид из серии «Конь Юлий и большие скачки».
На данный момент в «богатырском» цикле уже 11 мультфильмов, и это самая коммерчески успешная франшиза российской анимации. Самыми кассовыми стали «Три богатыря на дальних берегах» и «Три богатыря. Ход конём» — при затратах около $ 4 млн они собрали $ 31 млн и $ 19 млн соответственно. История продолжается, и в конце этого года зрителей ждёт новая встреча с любимыми богатырями, конем Юлием, Князем Киевским и другими героями.
Источник:
- «Хроники Риддика»: интересные факты о фильме и фото со съёмок
- "Пёрл Харбор": интересные факты о фильме и фото со съёмок
- "Дрожь земли": интересные факты о фильме и фото со съёмок
- 15 интересных фактов о фильме "Красотка"
- Как научиться пародировать голоса людей и мультперсонажей
Понравилось51