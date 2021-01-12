Интересные факты про мультсериал "Чип и Дейл спешат на помощь"

Немногие знают, что мультик должен был выйти на экраны совершенно не в том виде, в котором мы привыкли его видеть. Ведь все так просто: два бурундука с небольшой командой - ну что там еще может быть? А оказывается, что герои в сериале должны были быть совершенно иные.



Начнем с того, что ни о каких бурундуках речи не шло. Главным героем должен был стать мышонок, которого зовут Кит Колби. А команда должна была состоять из таких персонажей: ящерица, орел с плохим зрением (!), мышка - аналог гаечки, мышонок - аналог Рокфора, какое-то насекомое и муха Вжик.