Интересные факты про мультсериал "Чип и Дейл спешат на помощь"

Конечно, многие факты наверняка будут вам известны, но найдутся люди, которые узнают для себя что-то новое.
Сценарий
Немногие знают, что мультик должен был выйти на экраны совершенно не в том виде, в котором мы привыкли его видеть. Ведь все так просто: два бурундука с небольшой командой - ну что там еще может быть? А оказывается, что герои в сериале должны были быть совершенно иные.
Начнем с того, что ни о каких бурундуках речи не шло. Главным героем должен был стать мышонок, которого зовут Кит Колби. А команда должна была состоять из таких персонажей: ящерица, орел с плохим зрением (!), мышка - аналог гаечки, мышонок - аналог Рокфора, какое-то насекомое и муха Вжик.
Начнем с того, что ни о каких бурундуках речи не шло. Главным героем должен был стать мышонок, которого зовут Кит Колби. А команда должна была состоять из таких персонажей: ящерица, орел с плохим зрением (!), мышка - аналог гаечки, мышонок - аналог Рокфора, какое-то насекомое и муха Вжик.
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Безусловно, персонажи тоже интересные и их много, но такая "солянка" продюсерам не понравилась и у меня такое ощущение, что они были совершенно правы. Поэтому, мышонка решили заменить на двух бурундуков. А откуда бурундуки взялись вообще?
Чип и Дейл
А бурундуки в мультике не были придуманы с нуля. Два этих персонажа уже попали на экраны до мультсериала, причем, попали так давно, что многие удивятся: в 1943 году. Более того, после после своего дебюта, бурундуки появлялись в 23 мультфильмах, как второстепенные персонажи.
Поэтому, решение продюсеров было было логично - "обкатанные" персонажи лучше, чем совершенно новые. Осталось только наделить их разумом и научить разговаривать. И мы с полной уверенностью можем сказать, что выбор был совершенно правильный!
Поэтому, решение продюсеров было было логично - "обкатанные" персонажи лучше, чем совершенно новые. Осталось только наделить их разумом и научить разговаривать. И мы с полной уверенностью можем сказать, что выбор был совершенно правильный!
Имена персонажей
В Русской озвучке имена Чипа и Дейла оставили, а вот имена остальных персонажей изменили. Так, например, главный злодей, которого мы знаем, как Толстопуза, на самом деле такого имени не имеет. В оригинале он просто Толстый кот! Гайку в оригинале зовут "Гаджет Хакренч", а Вжик в оригинале - это "Зиппер".
Что интересно: в других странах даже имена Чипа и Дейла заменили! Зачем? Не знаю, но давайте посмотрим, где и как зовут Чипа и Дейла:
Германия: Чип и Чап
Франция: Тик и Так
Швеция: Пиф и Пуф
Нидерланды: Кнаббел и Баббел
Франция: Тик и Так
Швеция: Пиф и Пуф
Нидерланды: Кнаббел и Баббел
Образы
То, что внешний вид и образы у бурундучков взяты с киногероев - это не секрет. Думаю, что все знают, что образы Чипа и Дейла взяты с таких киногероев, как Индиана Джонс и детектив Магнум. Чип в одежде Джонса, а Дейл в гавайской рубашке детектива Магнума.
Что интересно, создатели и Гаечку придумали не из "воздуха". Она имеет свой прототип из фильма. Фильм этот у нас практически неизвестен и называется он "Настоящий гений". В этом фильме есть миленькая изобретательница, которую зовут Джордан. Она постоянно что-то изобретает и придумывает.
Что интересно, создатели и Гаечку придумали не из "воздуха". Она имеет свой прототип из фильма. Фильм этот у нас практически неизвестен и называется он "Настоящий гений". В этом фильме есть миленькая изобретательница, которую зовут Джордан. Она постоянно что-то изобретает и придумывает.
Кстати, я посмотрел несколько отрывков из фильма и понял, что эта изобретательница очень напоминает по поведению шелдона Купера из сериала "Теория большого взрыва". Она такая же гениальная, закрытая в себе и у нее отсутствую социальные навыки. Я увидел буквально женскую версию Шелдона Купера. Совпадение? Не думаю!
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.. а "индуса" и переходы между сценами и так же часть концепта отсюда ..