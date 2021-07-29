10 советских мультфильмов, смысл которых понимаешь с возрастом

СССР славится своими мультфильмами на весь мир, которые были интересны не только детям, но и заставляли задуматься взрослых.
Дети редко задумываются о смысле, который вложен аниматорами и сценаристами, их увлекает прежде всего картинка и яркие моменты мультфильма. Но с возрастом пересматривая старые-добрые мультфильмы, которые ты так любил в детстве, открываешь их для себя заново.
1. "Ежик в тумане",1975г.
- Жанр: мультфильм, фэнтези, драма, детектив, семейный
- Страна: СССР
- Режиссёр: Юрий Норштейн
- Рейтинг: 8.2
Культовый мультфильм "Ежик в тумане", покорил не только советского но и мирового зрителя. В 2003 году на международном фестивале в Японии "Ежика в тумане" признали лучшим мультфильмом в истории анимации. А великий японский аниматор Хаяо Миядзаки не раз признавался в любви к творению советских аниматоров.
Сюжет всем известен и довольно прост, ежик взяв варенье отправляется к своему другу медвежонку, считать звезды. По пути к другу, он попадает в туман. В тумане он слышит голос медвежонка, и идет на его зов, попадает в реку и течение приносит его к другу.
Кинокритики даже сравнивают "Ежика в тумане" с "Божественной комедией" Данте. Мультфильм говорит нам, что мы не можем познать мир до конца, главное мы не должны останавливаться в своем поиске, ведь на нашем пути могут возникнуть такие прекрасные откровения как белая лошадь, ее красота оправдывает весь тот страх перед не изведанным который возникает, когда мы, как ежик теряемся в туманной неопределенности мира.
2. "Дракон", 1961г.
"... не так трудно сразить Дракона — гораздо труднее самому не стать им".
- Жанр: мультфильм, фэнтези, приключения, семейный
- Страна: СССР
- Режиссёр: Александра Снежко-Блоцкая
- Рейтинг: 8.0
Замечательный советский мультфильм по мотивам сказок Юго-Восточной Азии, в частности Вьетнама и Бирмы, повествует о том, как некоем государстве царствует дракон. Царствует так долго и успешно, что очевидцев начала царствования, кажется, давным-давно не осталось, а надежда народа на освобождение не умирает лишь потому, что надежда умирает последней. Ибо дракон, как ему и полагается, - могучий и таинственный деспот, совершенно изолировавшийся от своего страждущего народа… И вот однажды мальчик по имени Маунг Тин, видя, как страдают люди от злого Дракона и его жадных слуг, отправляется на бой с чудовищем...
Сюжет и смысл мультфильма актуален до сих пор. "Дракон" наглядно показывает что, власть и богатство развращают. Вот притча этого мультфильма. Не смотря на то что многие богатыри пытались убить жестокого дракона и освободить людей, дракон всегда побеждал. Так как, дракон живет в каждом, он пробуждается и подчиняет себе волю человека, если он только подумает о богатстве. Задача человека победить в себе этого дракона.
3. "Кот, который гулял сам по себе",1968г.
— Если женщина принесёт ему сапоги, она совсем не так умна, как казалось.
— Почему?
— Сегодня я подвернулся ему под руку, а если завтра подвернётся она?!
- Жанр: мультфильм, короткометражка, детский фильм
- Страна: СССР
- Режиссёр: Александра Снежко-Блоцкая
- Рейтинг: 7.8
Очередной мульт родом из детства, экранизация одноименной сказки Р. Киплинга от Александры Снежко-Блоцкой, автора мультфильмов «Рикки-Тикки-Тави», «Сказка о золотом петушке» и «Конек-горбунок». Мультфильм рассказывает о том, как первые люди приручали диких зверей. Они одомашнили Пса, Коня и Корову. Единственным, кого героям не удалось приручить, стал дикий Кот.
Во взрослом возрасте пересматривая его, понимаешь все тонкости, юмор и жизненность происходящие в пещере людей.
4. "Чиполлино", 1961г.
- Жанр: мультфильм, короткометражка, детский фильм
- Страна: СССР
- Режиссёр: Дежкин Борис
- Рейтинг: 7.9
Как всегда советская и, как всегда, прекрасная экранизация сказки Джанни Родари рассказывает о приключениях мальчика-луковки Чиполлино и его друзей из фруктово-овощного сказочного мира, ведущих борьбу против сеньоров лимонов и помидоров. Они борются за справедливость и мечтают о добре.
Только с возрастом понимаешь, что сказка "Чиполлино"- это еще и остросюжетная социально-политическая фито-революционная драма, актуальная для современности.
5. "Голубой щенок" 1976г.
— Если всеми ты любим — быть неплохо голубым!
- Жанр: мюзикл, семейный, детский фильм, короткометражка, мультфильм
- Страна: СССР
- Режиссёр: Ефим Гамбург
- Рейтинг: 7.7
Мультфильм создан по мотивам сказки венгерского писателя Д. Урбана. Повествует о страданиях щенка, с которым никто не желал дружить только из-за его цвета. Но добрый моряк спасает его от пирата и кота.
Мультфильм о дружбе и о том что человека следует судить по его поступкам, а не по внешним параметрам.
Допускаю, что авторы мультика рисовали просто музыкальную сказку, а подтекст с "голубым" возник случайно. Возможно, авторы хотели призвать зрителей к толерантности ? В любом случае, "Голубой щенок"- это добрый мультик с хорошими песнями, которые мы будем помнить долго.
6. Большой Ух, 1989
- Жанр: мультфильм, короткометражка, детский фильм
- Режиссёр: Юрий Бутырин
- Музыка: Ираклий Габели
- Длительность: 10:00
"Большой Ух" — советский рисованный мультипликационный фильм Юрия Бутырина. Выпущен в 1989 году Творческим объединением «Экран». Странное существо по имени Большой Ух приземляется в самом обычном лесу. Инопланетянин любит слушать, что происходит в космосе, особенно музыку звёзд. А здесь он найдёт новых друзей, увидит, как в лунном свете распускается водяная лилия, и научится быть полезным для других.
Мультфильм учит слышать чужую беду и оказывать посильную помощь с инструкцией, как не попадать в нее снова. А рядом с изумительным слухом, слышит жителей других планет. Но до них ни доехать, ни долететь. Намек, что мы не одни живые существа во вселенной. Для начала надо у себя в округе все увидеть, разобрать и навести порядок. А потом уже осваивать новые космические пространства.
7. "История одного преступления", 1962
- Жанр: мультфильм, короткометражка
- Режиссёр: Фёдор Хитрук
- Музыка: Андрей Бабаев
- Длительность: 20:00
Мультипликационная трагикомедия о жизни в многоквартирных домах - гениальный шедевр Федора Хитрука, о том как святой человек который очень вежливый и добрый человек озверел и прибил двух человек, которые шумели и не давали ему спать, так же ему пришлось сутками раньше столкнуться с хамами на улицы.
Двадцатиминутный мультфильм, заставляет нас, жителей "каменных джунглей" задуматься над тем, почему грубость, хамство, агрессия, неуважение друг к другу становятся нормой жизни? Что мешает каждому из нас быть добрее, вежливее и уважительнее к соседям, сослуживцам, незнакомым людям?
8. «Дарю тебе звезду», 1974
- Жанр: мультфильм, короткометражка, комедия
- Режиссёр: Фёдор Хитрук
- Музыка: Шандор Каллош
- Длительность: 8:00
"Любимая, я тебя поведу к самому краю Вселенной, я подарю тебе эту звезду! Светом нетленным будет она озарять нам путь в бесконечность!... ".
"Взрослый" мультфильм от советского аниматора Федора Хитрука, Эдуарда Назарова и Владимира Зуйкова про взаимоотношения полов вышел на советские экраны в 1974 году. За восемь минут создатели анимации успели показать четыре "песни" и охватить период от Каменного века до "космической одиссеи". Очень реалистично и мудро рисует нам недостатки семейной жизни, которые случаются "как-бы сами собой".
Чувство юмора Хитрука оценили по достоинству - мультфильм "Дарю тебе звезду" в 1975 году удостоился специального приза жюри в конкурсе короткометражных фильмов Каннского кинофестиваля.
9. "Очень синяя борода", 1979
- Жанр: мультфильм, короткометражка, преступление, мюзикл
- Режиссёр: Владимир Самсонов
- Музыка: Геннадий Гладков
- Длительность: 21:00
Мультипликационный фильм по мотивам сказки Шарля Перро «Синяя борода» с поучительным концом. Используя форму музыкально- ироничного мультдетектива, авторы фильма Аркадий Арканов и Владимир Самсонов раскрывают особенности женской психологии и женской сущности, показывая три женских типа и характера, превративших жизнь своих мужей в условиях семейной жизни в сущий ад!Имеет призовую награду кинофестиваля 1981 года. Очень профессионально выполнена мультипликация. Голоса Миши Боярского и Ларисы Долиной просто нельзя не узнать. История, рассказанная в версии советских мультипликаторов вряд ли оставит кого-то из взрослых людей равнодушными после просмотра.
10. "Мартынко", 1987
- Жанр: мультфильм, короткометражка, комедия
- Режиссёр: Эдуард Назаров
- Длительность: 10:00
Еще один советский мультфильм про карты, деньги и любовь, от автора всеми любимого "Жил был пес", Эдуарда Назарова. Созданный по одноимённой сказке Бориса Шергина мультфильм, повествует о простом солдате Мартынко, который нашел волшебные карты, из-за которых в жизни его случилось много разных событий...
Этот мультфильм безусловно придется по вкусу всем любителям хорошей российской мультипликации.
Источник:
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