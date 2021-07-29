10 советских мультфильмов, смысл которых понимаешь с возрастом

Жанр: мультфильм, фэнтези, драма, детектив, семейный

мультфильм, фэнтези, драма, детектив, семейный Страна: СССР

СССР Режиссёр: Юрий Норштейн

Юрий Норштейн Рейтинг: 8.2

Культовый мультфильм "Ежик в тумане", покорил не только советского но и мирового зрителя. В 2003 году на международном фестивале в Японии "Ежика в тумане" признали лучшим мультфильмом в истории анимации. А великий японский аниматор Хаяо Миядзаки не раз признавался в любви к творению советских аниматоров.

Сюжет всем известен и довольно прост, ежик взяв варенье отправляется к своему другу медвежонку, считать звезды. По пути к другу, он попадает в туман. В тумане он слышит голос медвежонка, и идет на его зов, попадает в реку и течение приносит его к другу.

Кинокритики даже сравнивают "Ежика в тумане" с "Божественной комедией" Данте. Мультфильм говорит нам, что мы не можем познать мир до конца, главное мы не должны останавливаться в своем поиске, ведь на нашем пути могут возникнуть такие прекрасные откровения как белая лошадь, ее красота оправдывает весь тот страх перед не изведанным который возникает, когда мы, как ежик теряемся в туманной неопределенности мира.

2. "Дракон", 1961г.