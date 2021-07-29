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10 советских мультфильмов, смысл которых понимаешь с возрастом

10 советских мультфильмов, смысл которых понимаешь с возрастом (15 фото)

Автор:
29 июля 2021 09:31
Сообщество : Кино
Метки: детство   интересно   мультик   ностальгия   факты   фото   
498
15

СССР славится своими мультфильмами на весь мир, которые были интересны не только детям, но и заставляли задуматься взрослых.

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Метки: детство   интересно   мультик   ностальгия   факты   фото   
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7  комментариев
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40k
Александр Полчаса назад
Когда снимали мультик голубой щенок, слово голубой обозначало только лишь цвет. И мультик да, о людях, которые отличаются от общей массы.
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28k
ACU900 11 минут назад
"Большие неприятности" и "Новые большие неприятности" Маленька девочка голосом Марии Виноградовой рассказывает в стихотворной форме о том, о чем говорят ее в семье, причем идиомы - известные образные вырожения она воспринимает буквально что и показывает видеоряд. Например "Колю учителя тянули за уши" - показывают как буквально его за уши и тянут. Или "провалился в институте" показывают буквально как под ногами того же Коли на экзамене ломается пол и он туда проваливается. По мне прикольные мультики особенно когда начинаешь представлять буквально образные вырожения такие как "сообразить на троих", "терять голову", "вкалывать","пустить налево" "подмазать", "смазать лапу" и.т.д. А это можно понять только будучи взрослым, хотя сам мультфильм, как и "история одного преступления" упомянутого в посте из категории "мультфильмы для взрослых"
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10k
Karelian Полчаса назад
Не знаю, в детстве никаких ассоциаций с ГОЛУБЫМ щенком не было. Для детей это был просто цвет, как и радуга. Это взрослые всё опошлили.
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1k
Ивлар 37 минут назад
Мультфильм про очень Синиюю бороду, надо регулярно показывать всяким фитоняшкам и любительницам здорового образа жизни))
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67k
Фома 39 минут назад
"История одного преступления", "Очень синяя борода", «Дарю тебе звезду». это явно не детские мультфильмы, а для взрослых, какого еще возраста нужно ждать?
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