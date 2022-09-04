«Когда дела в борделе идут плохо, нужно менять репертуар»: Тигран Кеосаян резко высказался о возвращении Аллы Пугачёвой в Россию

И предложил, чтобы приезжающие звёзды проезжали через Донбасс, Запорожье или Херсон.
Алла Пугачёва вернулась в Россию. Одни это приветствовали, другие - возмутились возвращением Примадонны.
Алла Борисовна уже успела поделиться планами на ближайшее время - заявила, что хотела бы «набить морду одному человеку» - но уточнила, кому.
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И рассказала, что думает о смерти Михаила Горбачёва.
Между тем, о возвращении Аллы Борисовны высказался Владимир Соловьёв:
«Кто вообще решил, что если человек был когда-то великим, то его величие подтверждается молчанием в самые важные моменты в истории. Вернулась, чтобы детей в школу отправить? И не заметила, что муж нёс, и не сказала ни слова? Приехала зачем? Деньги кончились?»
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«Представьте, как бы она удивилась, если бы за это время ее успели импортозаместить. Примадонна и точка. Концертов давать Пугачева пока не планирует, как говорится, когда дела в борделе идут плохо, нужно менять репертуар, а не переставлять мебель. Она ж со сцены уже раз пять уходила, Алла Борисовна наша. Но может быть еще пару заходов предпримет… Но муж Пугачевой навыступал уже на десяточку строгого, но справедливого режима. Алла Борисовна, вы со своими тараканами в голове разбирайтесь сами, а со своими мы уж тоже справимся как-нибудь самостоятельно. Я не предлагаю закрывать испуганным знаменитостям въезд всем в Россию, у всех разные причины вернуться, но можно сделать этот въезд чуть длиннее — через Донбасс, Запорожье или Херсон, например».
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И как спрут оплела всю российскую эстраду, все боялись даже пикнуть без её ведома.
Да хрен с ней!
У нее кроме песен ни на что другое ни когда вкуса не было! Особенно на мужиков. Как ни женится - обязательно урод. Наверное и горбатый ей так же приглянулся...