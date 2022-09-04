«Когда дела в борделе идут плохо, нужно менять репертуар»: Тигран Кеосаян резко высказался о возвращении Аллы Пугачёвой в Россию

«Представьте, как бы она удивилась, если бы за это время ее успели импортозаместить. Примадонна и точка. Концертов давать Пугачева пока не планирует, как говорится, когда дела в борделе идут плохо, нужно менять репертуар, а не переставлять мебель. Она ж со сцены уже раз пять уходила, Алла Борисовна наша. Но может быть еще пару заходов предпримет… Но муж Пугачевой навыступал уже на десяточку строгого, но справедливого режима. Алла Борисовна, вы со своими тараканами в голове разбирайтесь сами, а со своими мы уж тоже справимся как-нибудь самостоятельно. Я не предлагаю закрывать испуганным знаменитостям въезд всем в Россию, у всех разные причины вернуться, но можно сделать этот въезд чуть длиннее — через Донбасс, Запорожье или Херсон, например».