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«Когда дела в борделе идут плохо, нужно менять репертуар»: Тигран Кеосаян резко высказался о возвращении Аллы Пугачёвой в Россию

«Когда дела в борделе идут плохо, нужно менять репертуар»: Тигран Кеосаян резко высказался о возвращении Аллы Пугачёвой в Россию

Автор:
04 сентября 2022 17:14
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Алла Пугачева   Владимир Соловьёв   Примадонна   Тигран Кеосаян   возвращение   критика   михаил горбачев   
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И предложил, чтобы приезжающие звёзды проезжали через Донбасс, Запорожье или Херсон.

Алла Пугачёва вернулась в Россию. Одни это приветствовали, другие - возмутились возвращением Примадонны.

Алла Борисовна уже успела поделиться планами на ближайшее время - заявила, что хотела бы «набить морду одному человеку» - но уточнила, кому.

И рассказала, что думает о смерти Михаила Горбачёва.

Между тем, о возвращении Аллы Борисовны высказался Владимир Соловьёв:

«Кто вообще решил, что если человек был когда-то великим, то его величие подтверждается молчанием в самые важные моменты в истории. Вернулась, чтобы детей в школу отправить? И не заметила, что муж нёс, и не сказала ни слова? Приехала зачем? Деньги кончились?»

И режиссёр и телеведущий Тигран Кеосаян:

«Представьте, как бы она удивилась, если бы за это время ее успели импортозаместить. Примадонна и точка. Концертов давать Пугачева пока не планирует, как говорится, когда дела в борделе идут плохо, нужно менять репертуар, а не переставлять мебель. Она ж со сцены уже раз пять уходила, Алла Борисовна наша. Но может быть еще пару заходов предпримет… Но муж Пугачевой навыступал уже на десяточку строгого, но справедливого режима. Алла Борисовна, вы со своими тараканами в голове разбирайтесь сами, а со своими мы уж тоже справимся как-нибудь самостоятельно. Я не предлагаю закрывать испуганным знаменитостям въезд всем в Россию, у всех разные причины вернуться, но можно сделать этот въезд чуть длиннее — через Донбасс, Запорожье или Херсон, например».

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Алла Пугачева   Владимир Соловьёв   Примадонна   Тигран Кеосаян   возвращение   критика   михаил горбачев   
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12  комментариев
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1k
SHAGREEN Полчаса назад
Никогда не понимал её "примадонства", лезла из каждого утюга. Выдающейся певицей никогда не была, просто в своё время получала хороший материал, созданный другими людьми. В свободном российском плавании постепенно скатилась на баньки, тазики, кафешки, траляля на труляля. Вся их высокомерная семейка - одна из причин, по которым тв не смотрю много лет.
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20k
Killgrave 5 минут назад
Пугачиха проявила свою мерзкую суть и наглость. Она тут никому не нужна - народ все видит и понимает.
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4k
Горожанин 18 минут назад
Вот ведь дура. Мир стоит на пороге ядерной войны. Великобритания открыто, публично в лице своих государственных лидеров угрожает России ядерными бомбардировками. Либерал Каспаров визжит о том, чтобы Запад начал бомбить ядерными зарядами Россию. Фашизм и тоталитаризм открыто шагает и приветствуется на Западе. В Прибалтике, а на Украине в полном объеме, фашизм - это уже официально государственная идеология. И дверь во весь этот ад открыл именно Горбачев, бездумно отдав в руки Запада - колыбели фашизма и нацизма - судьбу всей планеты. И сейчас планета и люди Земли расплачиваются за это безумство. Тупее Горбачева мир никого не видывал- только Пугачёва оказалась тупой и ещё тупее.
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−120
Валерий Петров Полчаса назад
почему громче всего кричат армяне?)
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345
Максим Макашев 41 минуту назад
такое впечатление что у алкина йо6аря верхняя челюсть составная
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345
Максим Макашев 41 минуту назад
такое впечатление что у алкина йо6аря верхняя челюсть составная
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1k
Тордион 51 минуту назад
Ну что все неймется про бабушку? Какой то Кеосоян вылез со своей отрыжкой. Зачем бабке в Донецк? Там ее песка не хватает? Пусть себе ездит куда сама хочет. На что это вообще влияет? Нравится ей горбатый?
Да хрен с ней!
У нее кроме песен ни на что другое ни когда вкуса не было! Особенно на мужиков. Как ни женится - обязательно урод. Наверное и горбатый ей так же приглянулся...
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345
Максим Макашев Тордион 39 минут назад
тебе, со СВОЕЙ ОТРЫЖКОЙ, славы Кеосаяна уж точно НИКОГДА не видать
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111
Юрий 57 минут назад
Пугачёва шмара и это факт. Жаль, что и Галкина нельзя куда подальше запердолить из Латвии... Вся сволота к нам лезет...
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