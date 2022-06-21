16 случаев, когда реальность оказалась хуже ожиданий

Иногда жизнь любит над нами подшучивать. Куда же без этого? Можно с уверенностью сказать, что почти каждый человек на свете сталкивался с ситуацией, когда какая-то покупка или услуга не соответствовала заявленным ожиданиям. Например, парикмахер сделал не ту причёску, интернет-магазин прислал платье совсем другого цвета, а в ресторане подали блюдо, на которое без слёз взглянуть нельзя. Относиться к таким оплошностям можно по-разному. Главное, не принимать их слишком близко к сердцу и в будущем искать действительно надёжных поставщиков и специалистов.

У производителей почти получилось повторить