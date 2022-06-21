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16 случаев, когда реальность оказалась хуже ожиданий

16 случаев, когда реальность оказалась хуже ожиданий

Автор:
21 июня 2022 08:36
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   в мире   вещи   вещь   люди   ожидание и реалньость   подборка   прикол   товар   
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Наши ожидания не всегда совпадают с реальностью. Порой изображение товара или вида услуг в интернете очень сильно отличается от того, что человек получает в итоге.

Иногда жизнь любит над нами подшучивать. Куда же без этого? Можно с уверенностью сказать, что почти каждый человек на свете сталкивался с ситуацией, когда какая-то покупка или услуга не соответствовала заявленным ожиданиям. Например, парикмахер сделал не ту причёску, интернет-магазин прислал платье совсем другого цвета, а в ресторане подали блюдо, на которое без слёз взглянуть нельзя. Относиться к таким оплошностям можно по-разному. Главное, не принимать их слишком близко к сердцу и в будущем искать действительно надёжных поставщиков и специалистов.

У производителей почти получилось повторить

×
×


Моя жена купила набор для валяния и сделала лису


Если я однажды ночью увижу, как такая лиса копается в моём мусорном ведре, я отдам ей ключи от дома и убегу.

Заказал эту маску через интернет. Фото из рекламы и то, что я получил


То, что я попросила и то, что я получила


Это тот же уровень, когда подруга вашей мамы говорит, что может сделать так же, но на самом деле не может.

Сыр? Какой сыр? Ах, вот же он


Мастер не смог повторить маникюр


Ваши выглядят как крашеные пасхальные яйца!

Когда татуировка не твоё


Пожалуйста, скажите мне, что это моющаяся ручка.

Купила игрушку Гарфилда. Она пришла в вакуумной упаковке в таком виде


Маска, которую я заказал (слева) и маска, которую я получил (справа)


Мой друг заказал бамбук онлайн, сегодня он прибыл во всей своей красе


Ждал этот бассейн месяц. Пёс не впечатлён


Попытка воссоздать красивое фото


Привезли торт на день рождения моей сестры


Динозавр кричит, чтобы его избавили от страданий.

После шестимесячного ожидания я получил это


А вы пробовали положить на неё виноград?

В мороженом оказалось в разы меньше карамели, чем обещал продавец


Купил маску Короля Ночи на eBay


Справа лишённый сна, пьяный Волан-де-Морт.

Источник:

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Метки: Юмор   в мире   вещи   вещь   люди   ожидание и реалньость   подборка   прикол   товар   
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1  комментарий
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SolomonA Минуту назад
С Гарфилдом что не так? Упаковку снимите - он и расправится...
А то скоро нытики будут постить про телевизоры: Типа заказал вот это

а прислали это
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