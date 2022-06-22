18 случаев, когда работа была выполнена под девизом «и так сойдет»

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Подборка случаев, когда работа была выполнена спустя рукава. Девиз «и так сойдет» будет жить вечно.
Можно относиться к своей работе по-разному. Кто-то страдает от перфекционизма и до бесконечности оттачивает каждую даже несущественную мелочь. А кто-то впадает в другую крайность, руководствуясь принципом «и так сойдёт», даже если результат выходит откровенно плохим.
Лук с картошкой на местах
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Лобовое стекло
Начальник, ребёнок нарисован!
Ступеньки идеальной высоты
Мастерство парковки
Ох, нелёгкая это работа…
Что-то пошло не так
Красота
Нормальная рука у манекена!
Кажется, шлем нужно надевать иначе
Телевизор установлен!
Вернёмся в магазин: как вам такие арбузы?
Какая большая картошка!
Перфекционисты, не смотрите!
Когда нет кнопки «вниз»
Но ведь вниз — это как вверх, только наоборот, правильно?
Это лестница, что вам не нравится?
Вниз головой
Теперь манекен никто не украдёт!
Источник:
АНТИФИШКИ
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