FISHKINET
Сообщество Юмор 15077 постов • 2907 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
18&nbsp;случаев, когда работа была выполнена под&nbsp;девизом «и&nbsp;так&nbsp;сойдет»

18 случаев, когда работа была выполнена под девизом «и так сойдет»

Автор:
22 июня 2022 12:57
Сообщество : Юмор
Метки: Рукожоп   Юмор   в мире   и так сойдет   люди   подборка   прикол   работа   
1224
19

Подборка случаев, когда работа была выполнена спустя рукава. Девиз «и так сойдет» будет жить вечно.

Можно относиться к своей работе по-разному. Кто-то страдает от перфекционизма и до бесконечности оттачивает каждую даже несущественную мелочь. А кто-то впадает в другую крайность, руководствуясь принципом «и так сойдёт», даже если результат выходит откровенно плохим.


Лук с картошкой на местах

×
×

Лобовое стекло


Начальник, ребёнок нарисован!


Ступеньки идеальной высоты


Мастерство парковки


Ох, нелёгкая это работа…


Что-то пошло не так


Красота


Нормальная рука у манекена!


Кажется, шлем нужно надевать иначе


Телевизор установлен!


Вернёмся в магазин: как вам такие арбузы?


Какая большая картошка!


Перфекционисты, не смотрите!


Когда нет кнопки «вниз»


Но ведь вниз — это как вверх, только наоборот, правильно?

Это лестница, что вам не нравится?


Вниз головой


Теперь манекен никто не украдёт!

Источник:

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Рукожоп   Юмор   в мире   и так сойдет   люди   подборка   прикол   работа   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
16k
Booka1a 2 часа назад
мало того, что картошка крупновата, так еще ценник от лука)

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
623
Тупняк 45 минут назад
Комментарий к фото
Так хотели построить детский сад. П.и.д.о.р.а.с.ы. Писал тогда в Добродел, всё это говно переделывали. В итоге сад строился около 8ми лет.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
sumrаknn Час назад
На первый взгляд - и так сойдет - это тупые и кривые руки, плохо, неприемлемо и тд. Но только для тех кто не думает, а подумать - тут ключевые слова: так сойдет. И это - лучшее решение. 2 фото, жигуль-рыдван, его цена тысяч 20, платить 5 тыщ за новое стекло с установкой, да еще из деревни за полтыщи км пилить в город? деду на рыбалку ездить в лес и так сойдет. Так же и с половиной других фото.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
58k
Похабыч 3 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

576982



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Особенности национального трудоустройства
Особенности национального трудоустройства
Приятели в жизни – враги в кино: тёплые встречи актёров, ненавидевших друг друга на экране
Приятели в жизни – враги в кино: тёплые встречи актёров, ненавидевших друг друга на экране
События на Украине 21- 22 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
События на Украине 21- 22 июня. Прямая трансляция / Пост обновляется
Набирающие популярность в сообществах
Koenigsegg Regera в красном углеродном волокне выставлен на продажу
Koenigsegg Regera в красном углеродном волокне выставлен на продажу
Самая дорогая в мире собачья будка
Самая дорогая в мире собачья будка
Первый день страшной войны
Первый день страшной войны
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Было бы желание

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#прикол#животные#интересное#аварии#СССР#наука#автомобили#познавательно#позитив
#подборка#фото#в мире#кино#дтп#авто аварии#Приколы#шоу бизнес#скандал#США
#Юмор#люди#история#факты#знаменитости#картинки#Россия#автомир#забавно#фотографии
Свято место пусто не бывает Свято место пусто не бывает Идеальной работы не существует... говорили глупцы Идеальной работы не существует... говорили глупцы Люди, которые понимают всё слишком буквально Люди, которые понимают всё слишком буквально На этих фото происходит нечто, требующее объяснений, но вы их не получите На этих фото происходит нечто, требующее объяснений, но вы их не получите 16 случаев, когда реальность оказалась хуже ожиданий 16 случаев, когда реальность оказалась хуже ожиданий Люди, которые приняли абсурдные позы в общественных местах Люди, которые приняли абсурдные позы в общественных местах

На что жалуетесь?

Вернуться