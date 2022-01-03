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Мастера невнимательности и недопонимания

Мастера невнимательности и недопонимания (14 фото)

Автор:
03 января 2022 09:05
Сообщество : Юмор
Метки: Курьезы   Юмор   в мире   люди   невнимательность   недопонимание   подборка   прикол   
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Люди, которые оказались в неловких и курьезных ситуациях из-за собственной невнимательности и недопонимания.

Не зря говорят «семь раз отмерь, один отрежь», ведь если люди были бы более внимательны, им удалось бы избежать массы нелепых ситуаций. Но до тех пор, пока у каждого из нас случаются недопонимания, в жизни человека будут происходить неловкие и забавные случаи.

Папа решил приготовить суп по маминому рецепту, но не совсем понял фразу «нарезать лук колечками»

×
×

Я так смеялась, когда увидела, как старательно он это делает!

Fish and chips — популярное блюдо в Великобритании. Но за её пределами, видимо, всё воспринимают буквально


Fish and chips — блюдо, состоящее из жареной рыбы и картошки фри.

Мама с папой остановились в отеле и пожаловались на то, что не могут понять, как работает микроволновка


Да, они приняли этот сейф за микроволновку.

Жена сказала, что будет в образе Белль и попросила надеть соответствующий костюм. Кажется, произошло недопонимание


Я нарядился в костюм тако, потому что мне на ум пришла сеть ресторанов «Taco Bell», а не героиня из мультика «Красавица и чудовище».

Мой племянник неправильно понял, что нужно делать со свечками после того, как их задуют


Он решил избавиться от свечек по-своему и попытался их съесть.

Мой сын не умещается в тележку, потому что я неверно понял её размер, когда оформлял заказ


Моя невеста заказала в местном магазине 5 бананов, но диспетчер оформила заказ на 5 КИЛОГРАММ БАНАНОВ


Да вроде всё правильно


Рабочие сказали водителю, что хотят загружать товар с пандуса…


Когда тебя попросили надеть костюм Гомера, но не уточнили, какого


Заказала наггетсы и маргариту


Надо было уточнить, что мне нужен коктейль Маргарита, а не пицца…

Не думал, что можно неправильно понять, какого размера кресло я заказал, пока мне его не доставили


Моя сестра попросила у парня на Рождество игровую консоль Nintendo Switch, но он её неправильно понял

Он подарил ей выключатель (switсh).


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Метки: Курьезы   Юмор   в мире   люди   невнимательность   недопонимание   подборка   прикол   
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12k
U55R 3 часа назад
Голимая американская копипаста. Заслуженный минус.
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Cornho 2 часа назад
Тупость какая-то. Мне не понравилось.
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