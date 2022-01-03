Мастера невнимательности и недопонимания

Не зря говорят «семь раз отмерь, один отрежь», ведь если люди были бы более внимательны, им удалось бы избежать массы нелепых ситуаций. Но до тех пор, пока у каждого из нас случаются недопонимания, в жизни человека будут происходить неловкие и забавные случаи.

Папа решил приготовить суп по маминому рецепту, но не совсем понял фразу «нарезать лук колечками»