15 отчаянных модников со всего света

В крупных городах можно встретить много неординарных личностей в весьма необычных нарядах. Предлагаю вам посмотреть на небольшую подборку модников, встречу с которыми вы еще долго не забудете.
Все люди хотят выглядеть красиво. Так как красота — вещь субъективная, то и понимает её каждый по-своему. Отражается эта разница восприятия и в стиле одежды. Некоторые модники настолько сильно желают подчеркнуть свою индивидуальность, что не замечают, как переступают черту между «приемлемо» и «как это развидеть».
С таким костюмом он точно будет в центре внимания
Куда же ты такая собралась?
Почему некоторые люди одеваются эпатажно? Существует мнение, что это связано с «голодом» во внимании. Людям неважно, как именно на них отреагирует публика. Главное, чтобы их заметили.
В этом образе прекрасно всё
Любитель котиков
Зачем вообще нужна ваша одежда?
Стив Бушеми в замешательстве от такого поворота событий
Одежда — отличный способ самовыражения. Стиль, в котором будет одеваться человек, зависит от его особенностей характера и внутренних мотивов.
Зачем он это сделал?
Этот прикид любого заставит проголодаться
Когда очень хочешь быть повыше, но с балансировкой у тебя проблемы
Почти по размерчику
Это сильно
Фанаты чипсов
Это любовь.
Король стиля
И дедушка туда же
Источник:
АНТИФИШКИ
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Очень спорное утверждение, особенно в контексте всей этой темы. Выглядеть нормально (приемлемо) и выглядеть вызывающе любой ценой, есть небольшая разница.
И да - тут приведены не примеры индивидуальности во внешнем виде, а индивидуальности курса лечения этого дебилизма.