15 отчаянных модников со всего света

Все люди хотят выглядеть красиво. Так как красота — вещь субъективная, то и понимает её каждый по-своему. Отражается эта разница восприятия и в стиле одежды. Некоторые модники настолько сильно желают подчеркнуть свою индивидуальность, что не замечают, как переступают черту между «приемлемо» и «как это развидеть».

С таким костюмом он точно будет в центре внимания