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15 отчаянных модников со всего света

15 отчаянных модников со всего света

Автор:
29 июня 2022 08:47
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   в мире   люди   модники   наряд   одежда   подборка   прикол   
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В крупных городах можно встретить много неординарных личностей в весьма необычных нарядах. Предлагаю вам посмотреть на небольшую подборку модников, встречу с которыми вы еще долго не забудете.

Все люди хотят выглядеть красиво. Так как красота — вещь субъективная, то и понимает её каждый по-своему. Отражается эта разница восприятия и в стиле одежды. Некоторые модники настолько сильно желают подчеркнуть свою индивидуальность, что не замечают, как переступают черту между «приемлемо» и «как это развидеть».


С таким костюмом он точно будет в центре внимания

×
×

Куда же ты такая собралась?


Почему некоторые люди одеваются эпатажно? Существует мнение, что это связано с «голодом» во внимании. Людям неважно, как именно на них отреагирует публика. Главное, чтобы их заметили.

В этом образе прекрасно всё


Любитель котиков


Креативная шапка


Зачем вообще нужна ваша одежда?


Стив Бушеми в замешательстве от такого поворота событий


Одежда — отличный способ самовыражения. Стиль, в котором будет одеваться человек, зависит от его особенностей характера и внутренних мотивов.


Зачем он это сделал?



Человек-ковёр


Этот прикид любого заставит проголодаться


Когда очень хочешь быть повыше, но с балансировкой у тебя проблемы


Почти по размерчику


Это сильно


Фанаты чипсов


Это любовь.

Король стиля


И дедушка туда же

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Юмор   в мире   люди   модники   наряд   одежда   подборка   прикол   
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3  комментария
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Игорь 41 минуту назад
"Все люди хотят выглядеть красиво."
Очень спорное утверждение, особенно в контексте всей этой темы. Выглядеть нормально (приемлемо) и выглядеть вызывающе любой ценой, есть небольшая разница.
И да - тут приведены не примеры индивидуальности во внешнем виде, а индивидуальности курса лечения этого дебилизма.
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Шурман 36 минут назад
Пару лет назад приехал домой и жена попросила в магазин заехать дома голяк после отпуска , еду спокойно ( ВОДИТЕЛЬ БМВ С ПОВОРОТНИКАМИ ) и вот такое чудо меня подрезает и забегает в магазин что то там начал выяснять , я все понимаю может быть ролевые игры , женская юбка и блузка , дяде явно за 65
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