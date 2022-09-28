30 неудачных стрижек, на которые без слёз не взглянешь

Наверное, всем знакомо ощущение секундного замешательства, когда парикмахер задает заветный вопрос: "Что делаем сегодня?". Что же выбрать — старый проверенный образ, или же пора попробовать что-то новенькое и креативное? Если вам ближе второй вариант, то сперва убедитесь, что вы в надежных руках, иначе рискуете оказаться на страницах этого Reddit-сообщества, посвященного безумным и забавным прическам.