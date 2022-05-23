30 ужасных платьев, на которые не взглянешь без слёз

Популярное онлайн-сообщество с 62 тысячами участников высмеивает платья, которые невозможно спасти и лучше даже не пытаться. Осторожно: эта подборка может сделать больно обладателям хорошего вкуса.
1. То ли спринг-ролл, то ли початок кукурузы
2. Как будто три разных платья порвали на куски и сшили обратно... в темноте
3. Когда твой дизайнер — моль
4. Пуховое одеяло и коврик для ванной, и вы великолепны
5. Когда поцапалась с мусорным мешком, и мешок победил
7. Всё написано на лице модели, включая "Мне недостаточно за это платят"
8. Почему она выглядит так, как будто описалась?
9. "В наличии осталась всего одна штука": сколько их сделали всего, одно?
10. Они явно стоят друг друга
11. К выходу готова, осталось только не дышать
12. А можно было бы просто облепиться стикерами, вышло бы дешевле
14. Не платье, но все равно достойно
15. Когда хотела обрезать джинсы и чуть-чуточку увлеклась
16. Всё проходит, только "Сумерки" вечны
17. Встроенная цензура для соцсетей
18. Шапочка из фольги для самого ценного
19. Это чтобы Хищнику было легче ее найти?
20. Главное, конечно, что не забыли пупок
22. Видимо, опаздывала и завернулась в душевую занавеску
23. Похоже на изнанку ковра
24. Платье для кормления грудью, не иначе
25. Как будто на нее стошнило клоуна...
26. ...а она покаталась по полу стрип-клуба
27. Как жизнь потрепала Диму Билана
29. Буквально мусорный мешок, перевязанный ленточками
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— переведено специально для fishki.net
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