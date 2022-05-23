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30 ужасных платьев, на которые не взглянешь без слёз

30 ужасных платьев, на которые не взглянешь без слёз

Автор:
23 мая 2022 20:43
Сообщество : Юмор
Метки: Плохой вкус   Юмор   дизайн   мода   стиль   странная одежда   
1797
31

Популярное онлайн-сообщество с 62 тысячами участников высмеивает платья, которые невозможно спасти и лучше даже не пытаться. Осторожно: эта подборка может сделать больно обладателям хорошего вкуса.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Плохой вкус   Юмор   дизайн   мода   стиль   странная одежда   
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1  комментарий
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54
Guilty Pleasure 3 часа назад
21- это ж Джессика
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Porky Pig

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