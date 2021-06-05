Смешные ошибки модных дизайнеров

Мода - капризная дама, и не всякому дано с ней поладить. Порой то, что кажется великолепным истинному моднику, остальные считают просто смешным. Но бывает и так, что, глядя на очередное творение дизайнера, все хором восклицают: эк тебя, бедный перекорежило!

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Дизайн карманов для женских джинсов явно поручили женоненавистнику 0 Источник:

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Balenciaga выпустила сумку за $2145. Челноки ностальгически вздохнули 0 Источник:

Носки с педикюром, а также переломом пальцев и грибком в комплекте 0 Источник:

Трусики "Менструация" 0 Источник:

Брючки "Тролль 80 уровня" 0 Источник:

Каждое утро вы будете надевать эти очки вверх ногами 0 Источник:

Мода на рванье от джинсов добралась и до обуви. Эта рванина стоит $1425 - больше 100 тысяч рублей за рваные кроссовки! 0 Источник:

Отверстия в подошве точно откалиброваны под дорожные камушки 0 Источник:

"Я купила эту куртку, потому что мне удобно пользоваться нагрудными карманами" 0 Источник:

Джинсы строителя - исгваздаем за вас заранее! 0 Источник:

"Я только что понял, что на моей футболке "Лос-Анджелес" - фото небоскребов Нью-Йорка" 0 Источник:

"Я купила ребенку пижаму с Симпсонами. Это официальный товар бренда. На ней у Мардж два рта" 0 Источник:

Спортивные туфли Gucci выглядят грязными не потому, что их испачкали. Такова задумка дизайнера" 0 Источник:

Это худший дизайн трусов за всю историю их существования 0 Источник:

Джинсы буквально воплощают в жизнь метафору "писать кипятком" 0 Источник:

Футболка выглядит так, словно ты спал в горчице 0 Источник:

Еще одна вариация на тему обмоченных штанов 0 Источник:

"Купил маску. Кажется, их шили на гигантов" 0 Источник:

В джинсах от Gucci вы будете выглядеть так, будто долго стояли на коленях на лесной траве. Все будут гадать только об одном: что это вы там делали, а? 0 Источник:

Детка моя 0 Источник:

Для свиданий со спортсменом 0 Источник:

Чтобы пятки не потели? 0 Источник:

Платье разносчика пиццы от Dolce&Gabbana. Между прочим, $2118 (150 тысяч рублей) 0 Источник:

Носки на квадратные ноги 0 Источник:

В таких джинсах первый же встречный полицейский арестует тебя по подозрению в убийстве 0 Источник:

Эльза стала зомби 0 Источник:

Благодаря оригинальному дизайну подошв, теперь дорога всегда с тобой! 0 Источник:

Неудачный принт для бикини. Особенно на плавках 0 Источник:

Американский флаг в камуфляжном исполнении 0 Источник:

Белье для незамутненных фанаток "Сумерек" 0 Источник:

Принт "Использованная прокладка" 0 Источник:

Нет, ну это уже кощунство! 0 Источник:

Ни в одной стране мира не по, на каком языке говорят эти бургерынимают 0 Источник: