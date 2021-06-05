Смешные ошибки модных дизайнеров

Автор:
05 июня 2021 10:11
Мода - капризная дама, и не всякому дано с ней поладить. Порой то, что кажется великолепным истинному моднику, остальные считают просто смешным. Но бывает и так, что, глядя на очередное творение дизайнера, все хором восклицают: эк тебя, бедный перекорежило!
Дизайн карманов для женских джинсов явно поручили женоненавистнику
Balenciaga выпустила сумку за $2145. Челноки ностальгически вздохнули
Носки с педикюром, а также переломом пальцев и грибком в комплекте
Брючки "Тролль 80 уровня"
Каждое утро вы будете надевать эти очки вверх ногами
Мода на рванье от джинсов добралась и до обуви. Эта рванина стоит $1425 - больше 100 тысяч рублей за рваные кроссовки!
Отверстия в подошве точно откалиброваны под дорожные камушки
"Я купила эту куртку, потому что мне удобно пользоваться нагрудными карманами"
Джинсы строителя - исгваздаем за вас заранее!
"Я только что понял, что на моей футболке "Лос-Анджелес" - фото небоскребов Нью-Йорка"
"Я купила ребенку пижаму с Симпсонами. Это официальный товар бренда. На ней у Мардж два рта"
Спортивные туфли Gucci выглядят грязными не потому, что их испачкали. Такова задумка дизайнера"
Это худший дизайн трусов за всю историю их существования
Джинсы буквально воплощают в жизнь метафору "писать кипятком"
Футболка выглядит так, словно ты спал в горчице
Еще одна вариация на тему обмоченных штанов
"Купил маску. Кажется, их шили на гигантов"
В джинсах от Gucci вы будете выглядеть так, будто долго стояли на коленях на лесной траве. Все будут гадать только об одном: что это вы там делали, а?
Для свиданий со спортсменом
Платье разносчика пиццы от Dolce&Gabbana. Между прочим, $2118 (150 тысяч рублей)
В таких джинсах первый же встречный полицейский арестует тебя по подозрению в убийстве
Благодаря оригинальному дизайну подошв, теперь дорога всегда с тобой!
Неудачный принт для бикини. Особенно на плавках
Американский флаг в камуфляжном исполнении
Белье для незамутненных фанаток "Сумерек"
Принт "Использованная прокладка"
Нет, ну это уже кощунство!
Ни в одной стране мира не по, на каком языке говорят эти бургерынимают
Бренд детской одежды "Anxiety" ("Тревожность")
Источник:
— переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
Если куплено, то дизайнер-то как раз всё сделал верно.
А ошибка это рождение человека, который такое купит. :)
И тут вопросы не к дизайнерам и их «ошибкам», а к дебилам, которые эту херню покупают.