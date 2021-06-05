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Смешные ошибки модных дизайнеров

Смешные ошибки модных дизайнеров (35 фото)

Автор:
05 июня 2021 10:11
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   дизайн   забавно   мода   недодизайн   ошибки   смешно   стиль   
598
35
Мода - капризная дама, и не всякому дано с ней поладить. Порой то, что кажется великолепным истинному моднику, остальные считают просто смешным. Но бывает и так, что, глядя на очередное творение дизайнера, все хором восклицают: эк тебя, бедный перекорежило!
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   дизайн   забавно   мода   недодизайн   ошибки   смешно   стиль   
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7  комментариев
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15k
Денис Час назад
Почему же это ошибка дизайнеров? Всё что на фотках вроде как уже куплено.
Если куплено, то дизайнер-то как раз всё сделал верно.
А ошибка это рождение человека, который такое купит. :)
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373
Сергей Ковалев Полчаса назад
Оказывается я на работе хожу в брендовой робе
. В понедельник выложу на Алиэкспресс .
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662
Татьяна Юсова 56 минут назад
Спрос рождает предложение!
И тут вопросы не к дизайнерам и их «ошибкам», а к дебилам, которые эту херню покупают.
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20k
Очевидное-Невероятное Час назад
Ни в одной стране мира не по, на каком языке говорят эти бургерынимают

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14k
dimitr Час назад
Пойду-ка я в дачный сарай, у меня там целый мешок супермодного.
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373
Сергей Ковалев dimitr Полчаса назад
Да и сами приоденьтесь,а то ходите как....штаны не порваны,шнурки завязаны,футболка чистая
. Это какой то позор!!!!
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148
Шурман Час назад
В этом мире много дебилов , первые которые это создают не дебилы , а вот вторые которые это покупают те да .
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