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19 безумных нарядов с показов мод

19 безумных нарядов с показов мод

Автор:
04 июня 2022 08:38
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   забавно   мода   подборка   прикол   фото   чудики   
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Модельеры и дизайнеры готовы пойти на многое, чтобы их идеи были замечены и оценены по достоинству публикой. Так появляются на свет безумные наряды, которые они с гордостью демонстрируют на модных показах.

Некоторые выглядят настолько нелепо и странно, что относиться к ним серьёзно не получается. Конечно, многие из них оцениваются с точки зрения шоу и назойливой рекламы. Однако некоторые модники, вдохновлённые свежими тенденциями, умудряются внедрять необычные прикиды в повседневную жизнь. В этом деле главное не перестараться.


Moscino, весна-лето 2019

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 Alessandro Trincone, зимняя коллекция 2019

Fredrik Tjærandsen, модный показ в Central Saint Martins 2019

Valentino, модная коллекция 2019

Matty Bovan, коллекция весна-лето 2020

Дизайнер использовал такой экран не случайно. Автор поднимает важные социальные проблемы. Он уверен, что из-за зацикленности на конкретной точке зрения человек не может мыслить шире и более объективно.


Mary Katrantzou, коллекция весна-лето 2020

Прикид при случае сможет заменить диско-шар на вечеринке. Нарядно и практично.


Thom Browne, весенняя коллекция 2020

Chalayan, коллекция весна-лето 2020

Наряд отлично подойдёт для тех, у кого возникают сложности с ранними подъёмами. Вы можете отправиться на работу прямо в этом тёплом и уютном коконе.


Noir Kei Ninomiya, весенняя коллекция 2020

Noir Kei Ninomiya, показ весенней коллекции 2020

Area Fall, осенняя коллекция 2020

Необычный наряд был вдохновлён социальным дистанцированием, которое ещё совсем недавно было актуальным во многих странах. Мода по-своему интерпретировала это явление. Дизайнеры наперегонки принялись создавать коллекции одежды, имеющие широкие и массивные конструкции.


Richard Quinn, коллекция 2020 года

Act N°1, неделя моды в Милане, зимняя коллекция 2022

GCDS, модный показ в Милане, зимняя коллекция 2022

Walter Van Beirendonck, весенняя коллекция 2020

Walter Van Beirendonck, модный показ повседневной одежды 2020

Daniel Roseberry, коллекция весна-лето 2022

Daniel Roseberry, весенне-летний показ 2022

Glenn Martens, модный показ 2022

Источник:

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Метки: Юмор   забавно   мода   подборка   прикол   фото   чудики   
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3  комментария
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8k
Ф Ив 2 часа назад
Они что под ЛСД были?
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3k
Николаевич Час назад
Полный Ку-Ку, но бабловый.
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