19 безумных нарядов с показов мод

Модельеры и дизайнеры готовы пойти на многое, чтобы их идеи были замечены и оценены по достоинству публикой. Так появляются на свет безумные наряды, которые они с гордостью демонстрируют на модных показах.
Некоторые выглядят настолько нелепо и странно, что относиться к ним серьёзно не получается. Конечно, многие из них оцениваются с точки зрения шоу и назойливой рекламы. Однако некоторые модники, вдохновлённые свежими тенденциями, умудряются внедрять необычные прикиды в повседневную жизнь. В этом деле главное не перестараться.
Moscino, весна-лето 2019
Alessandro Trincone, зимняя коллекция 2019
Fredrik Tjærandsen, модный показ в Central Saint Martins 2019
Valentino, модная коллекция 2019
Matty Bovan, коллекция весна-лето 2020
Дизайнер использовал такой экран не случайно. Автор поднимает важные социальные проблемы. Он уверен, что из-за зацикленности на конкретной точке зрения человек не может мыслить шире и более объективно.
Mary Katrantzou, коллекция весна-лето 2020
Прикид при случае сможет заменить диско-шар на вечеринке. Нарядно и практично.
Thom Browne, весенняя коллекция 2020
Chalayan, коллекция весна-лето 2020
Наряд отлично подойдёт для тех, у кого возникают сложности с ранними подъёмами. Вы можете отправиться на работу прямо в этом тёплом и уютном коконе.
Noir Kei Ninomiya, весенняя коллекция 2020
Noir Kei Ninomiya, показ весенней коллекции 2020
Area Fall, осенняя коллекция 2020
Необычный наряд был вдохновлён социальным дистанцированием, которое ещё совсем недавно было актуальным во многих странах. Мода по-своему интерпретировала это явление. Дизайнеры наперегонки принялись создавать коллекции одежды, имеющие широкие и массивные конструкции.
Richard Quinn, коллекция 2020 года
Act N°1, неделя моды в Милане, зимняя коллекция 2022
GCDS, модный показ в Милане, зимняя коллекция 2022
Walter Van Beirendonck, весенняя коллекция 2020
Walter Van Beirendonck, модный показ повседневной одежды 2020
Daniel Roseberry, коллекция весна-лето 2022
Daniel Roseberry, весенне-летний показ 2022
Glenn Martens, модный показ 2022
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АНТИФИШКИ
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