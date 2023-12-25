35 забавных снимков из прошлого, которые навсегда останутся в сети

В поисках индивидуальности мы иногда принимаем сомнительные решения: странные наряды, смелые стрижки. Мы уже и забыли о таких оплошностях, а семейные фотоальбомы - нет. Вместо того, чтобы похоронить компромат в прошлом, сабреддит "Годы ошибок" предлагает людям принять себя и посмеяться.