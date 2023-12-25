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35 забавных снимков из прошлого, которые навсегда останутся в сети

35 забавных снимков из прошлого, которые навсегда останутся в сети

Автор:
25 декабря 2023 11:13
Сообщество : Юмор
Метки: Прошлое   Юмор   мода   причёска   стиль   школа   
1596
36

В поисках индивидуальности мы иногда принимаем сомнительные решения: странные наряды, смелые стрижки. Мы уже и забыли о таких оплошностях, а семейные фотоальбомы - нет. Вместо того, чтобы похоронить компромат в прошлом, сабреддит "Годы ошибок" предлагает людям принять себя и посмеяться.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Прошлое   Юмор   мода   причёска   стиль   школа   
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6  комментариев
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58k
dima423 Час назад
Комментарий к фото
Школьная фотография? я в 30 лет моложе выглядел чем этот дядька...)
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Andrey Selin 8 минут назад
На седьмой - Шурик Пушной. он и сейчас так одевается.
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Fuchsia

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