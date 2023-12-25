35 забавных снимков из прошлого, которые навсегда останутся в сети

Автор:
25 декабря 2023 11:13
В поисках индивидуальности мы иногда принимаем сомнительные решения: странные наряды, смелые стрижки. Мы уже и забыли о таких оплошностях, а семейные фотоальбомы - нет. Вместо того, чтобы похоронить компромат в прошлом, сабреддит "Годы ошибок" предлагает людям принять себя и посмеяться.
1. "2008 год. Выпускное фото на кладбище с моим Cadillac 1976 года"
2. "2006 год, мне 17 лет. Группа The Cure была для меня всем"
3. "Гламурный снимок 1994 года. Мне было 8 лет (а выглядела на все 45)"
4. "Мама разрешила мне самой выбрать одежду для фотосессии"
5. "Жена разрешила мне поделиться её фотографией, сделанной в начале 90-х"
6. Когда спросили: "Как дела?"
7. "Я в 80-х. Круче этого я уже не выглядел"
8. "Перед вечеринкой в честь окончания второго курса"
9. "В 2010 мне казалось, что будет круто надеть викторианский костюм на выпускной"
10. Фотография для выпускного альбома
11. "Я в 2007 году. Сшила платье сама, о чем свидетельствует дешевый блестящий атлас"
13. "Считал себя наикрутейшим, ведь я умел играть на саксофоне"
14. "В 16, 25 и теперь в 34. Какая эволюция!"
15. "Самая лучшая стрижка "горшок" в моей жизни"
16. "Меня взяли на роль Рудольфа, когда я училась в девятом классе! (2008)"
17. "Мне было 14, и я думала, что похожа на Ke$ha"
18. "3, 6 и 9 классы. Никогда не могла похвастаться чувством стиля"
19. "Нашёл фотографию жены в 1 классе"
20. Бюстгальтер на день рождения
21. "Да, я носил этот пиджак в школе"
22. "17 лет, 2009 год. Думал, выгляжу чертовски хорошо"
23. "Я был злобным маленьким поджигателем"
24. После просмотра "Бойцовского клуба"
25. "Тогда подобные фотосессии казались крутыми"
27. "2014 год. Пересмотрел "Славных парней", одевался так каждый день"
28. Приблизительно 2004 год
29. "Мама никому не показывала эту школьную фотографию"
30. "Моя мама в 2003 и 2023"
32. "Моя аватарка в 2008 году. Догадались, что мне нравился фильм "Амели"?"
33. "До сих пор с ужасом вспоминаю эту причёску"
34. "Я так гордилась этим костюмом"
35. "До сих пор не могу восстановить волосы"
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— переведено специально для fishki.net
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