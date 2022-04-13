FISHKINET
X Трансляция: события на Украине в реальном времени
Сообщество Юмор 14515 постов • 2868 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Юмор 
Дизайнеры, которые в полной мере заслужили своё "вон из профессии"

Дизайнеры, которые в полной мере заслужили своё "вон из профессии" (34 фото)

Автор:
13 апреля 2022 12:43
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   вон из профессии   дизайн   забавно   идеи   неловко вышло   неудача   смешно   стиль   
1364
34
Эти дизайнерские работы равно ужасны как с эстетической точки зрения, так и с позиции здравого смысла. И о чем их авторы только думали?
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Юмор   вон из профессии   дизайн   забавно   идеи   неловко вышло   неудача   смешно   стиль   
0
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Copycat Час назад
Так это что бы не спер никто)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Invertor 19 минут назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Shtoppi 20 минут назад
<<"Папа, кажется, наш плов сгорел">>
Это не казан, а переносная костровая чаша.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
au3 44 минуты назад
А что общего между дизайнером и "Когда на ремонтную бригаду денег не хватило" ?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Veprь в напряге 47 минут назад
Дизайнеры? Нахрен они нужны? История дизайна берёт своё начало только в середине XIX века. А до того, что ничего не было? Я так понимаю, что эта "профессия" в первую очередь востребовалась для разводки лохов, не имеющих своего мнения, но имеющих бабло (как правило, халявное).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Александр Час назад
Его поднимет лишь тот, кто достоин!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Белая Муха

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

60254



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В Нью-Йорке на Таймс-сквер прогремел мощный взрыв
0
196
В Нью-Йорке на Таймс-сквер прогремел мощный взрыв
В каком возрасте были актёры "Кавказской пленницы", когда снимали фильм
1
26
В каком возрасте были актёры "Кавказской пленницы", когда снимали фильм
Молодые жены богачей, оставшиеся ни с чем (18 фото)
Молодые жены богачей, оставшиеся ни с чем (18 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
И в чём он не прав?
0
0

Лучшие демотиваторы
Зачатие вегана
0
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#люди#мир#интересное#забавно#Приколы#знаменитости#Разное#природа
#прикол#животные#история#в мире#Россия#кот#фотографии#картинки#Спорт#Девушка
#Юмор#Ватермарк#факты#подборка#красота#Еда#познавательно#СССР#Жизнь#конфликт
Как заработать в кризис: 3 топовых идеи Как заработать в кризис: 3 топовых идеи Капитальные промашки с дизайном Капитальные промашки с дизайном Когда мастерство зашкаливает, а вот вкус - подводит Когда мастерство зашкаливает, а вот вкус - подводит У этих людей день сегодня явно не задался! У этих людей день сегодня явно не задался! Татухи, которые не удались Татухи, которые не удались Когда дизайнер явно выбрал не ту профессию Когда дизайнер явно выбрал не ту профессию

На что жалуетесь?

Вернуться