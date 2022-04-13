Дизайнеры, которые в полной мере заслужили своё "вон из профессии"

1364
34
Эти дизайнерские работы равно ужасны как с эстетической точки зрения, так и с позиции здравого смысла. И о чем их авторы только думали?
×
×
На горнолыжном курорте возле озера Тахо снег зимой идет каждый день. Местные светофоры имеют форму, которая идеально его задерживает
Мелки в форме и расцветке мороженого для малышей. Что может пойти не так, если дать их детям?..
"Увидев это у входа в зоопарк, от страха я чуть не забыл, как на самом деле выглядят жирафы"
"Это стоит возле кафетерия на работе. Там продают такос. Но мне кажется, это что-то другое"
Если прицелиться, через эту мусорку можно кинутькусок грязной туалетной бумаги в сидящего по соседству. Впрочем, если не целиться, тоже можно
Кувалда, которой при чрезвычайной ситуации надо выбить окно, намертво прикручена к стене шурупами
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Капитальные промашки с дизайном
- Когда мастерство зашкаливает, а вот вкус - подводит
- Когда дизайнер явно выбрал не ту профессию
- Татухи, которые не удались
- 10+ странных вещиц, с которыми столкнулись пользователи сети
33
Понравилось33
Новости партнёров
Это не казан, а переносная костровая чаша.