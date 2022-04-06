Модная катастрофа: 33 случая, когда дизайнерская фантазия зашла слишком далеко

Точно так же, как мы не едим изысканные ресторанные блюда каждый день, мы не наряжаемся по каждому поводу так, словно собрались на вручение «Оскара». Иногда хочется простого человеческого — влезть в старые треники и похрустеть чипсами на диване. Только вот некоторые вещи настолько безумные, смешные и нелепые, что их не стоит надевать даже тогда, когда тебя никто не видит.