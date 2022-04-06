Модная катастрофа: 33 случая, когда дизайнерская фантазия зашла слишком далеко

945
34
Точно так же, как мы не едим изысканные ресторанные блюда каждый день, мы не наряжаемся по каждому поводу так, словно собрались на вручение «Оскара». Иногда хочется простого человеческого — влезть в старые треники и похрустеть чипсами на диване. Только вот некоторые вещи настолько безумные, смешные и нелепые, что их не стоит надевать даже тогда, когда тебя никто не видит.
×
×
22. "Купил папе в подарок носки с "Эльфом", и когда он в штанах, видно только промежность Уилла Феррела"
26. Какая досада, что в слове "Париж" нет буквы, похожей по форме на Эйфелеву башню... Что ж!
Источник: — переведено специально для fishki.net
АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире
Ссылки по теме:
- Производители одежды добавили вещам прикольные детали
- 30 кошмарных платьев, на которые не взглянешь без слез
- Абсурдная вязаная мода 80-х
- Такая странная мода: джинсы с оптической иллюзией
- 16 примеров того, что мода - страшная сила
15
Понравилось15
Новости партнёров
Это и есть "простое, человеческое"???
Бред автора.
Но куда смотрят производители???
А может дизайнеры делятся наркотой с производителями, а те в свою очередь с продавцами.