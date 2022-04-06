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Модная катастрофа: 33 случая, когда дизайнерская фантазия зашла слишком далеко

Модная катастрофа: 33 случая, когда дизайнерская фантазия зашла слишком далеко (34 фото)

Автор:
06 апреля 2022 08:04
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   вещи   мода   одежда   стиль   странная мода   
945
34

Точно так же, как мы не едим изысканные ресторанные блюда каждый день, мы не наряжаемся по каждому поводу так, словно собрались на вручение «Оскара». Иногда хочется простого человеческого — влезть в старые треники и похрустеть чипсами на диване. Только вот некоторые вещи настолько безумные, смешные и нелепые, что их не стоит надевать даже тогда, когда тебя никто не видит.

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Юмор   вещи   мода   одежда   стиль   странная мода   
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2  комментария
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Кружок Полчаса назад
"похрустеть чипсами на диване"? (c)
Это и есть "простое, человеческое"???
Бред автора.
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7k
Trenzel2003 20 минут назад
Ладно дизайнеры. Они сплошь наркоманы.
Но куда смотрят производители???
А может дизайнеры делятся наркотой с производителями, а те в свою очередь с продавцами.
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