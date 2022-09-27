Взяли с поличным: в Приморье ФСБ задержало японского консула, покупавшего секретные сведения

После этого инцидента японской стороне заявили протест по дипломатическим каналам.

Однако посольство Японии подало ответный протест в МИД РФ. "При всех изложенных фактах в интервью NHK представители японского посольства заявили, что задержание и допрос консула Россией крайне прискорбны и совершенно неприемлемы, поскольку являются явным нарушением Венской конвенции. По их опубликованным словам, посольство Японии подало ответный протест в МИД России", — рассказывают в представительстве.

После допроса консула отпустили и объявили персоной нон грата. В течение 48 часов он должен покинуть Россию.