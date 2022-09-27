Взяли с поличным: в Приморье ФСБ задержало японского консула, покупавшего секретные сведения

Мотоки Тацунори объявлен персоной нон грата.
Во Владивостоке сотрудники ФСБ задержали Мотоки Тацунори - , как сообщают официальные СМИ, японский консул был пойман "с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае".
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ФСБ опубликовало видео, на котором дипломат признает свою вину в нарушении российского законодательства.
После этого инцидента японской стороне заявили протест по дипломатическим каналам.
Однако посольство Японии подало ответный протест в МИД РФ. "При всех изложенных фактах в интервью NHK представители японского посольства заявили, что задержание и допрос консула Россией крайне прискорбны и совершенно неприемлемы, поскольку являются явным нарушением Венской конвенции. По их опубликованным словам, посольство Японии подало ответный протест в МИД России", — рассказывают в представительстве.
После допроса консула отпустили и объявили персоной нон грата. В течение 48 часов он должен покинуть Россию.
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АНТИФИШКИ
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А за передачу этих сведений, никого не задержали? Ведь так получается?