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Взяли с поличным: в Приморье ФСБ задержало японского консула, покупавшего секретные сведения

Взяли с поличным: в Приморье ФСБ задержало японского консула, покупавшего секретные сведения

Автор:
27 сентября 2022 09:24
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Япония   видео   задержание   консул   мид   персона нон грата   секретные сведения   фсб   шпионаж   
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Мотоки Тацунори объявлен персоной нон грата.

Во Владивостоке сотрудники ФСБ задержали Мотоки Тацунори - , как сообщают официальные СМИ, японский консул был пойман "с поличным при получении за денежное вознаграждение сведений ограниченного распространения об актуальных аспектах сотрудничества России с одной из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, а также влиянии санкционной политики Запада на экономическую ситуацию в Приморском крае".


ФСБ опубликовало видео, на котором дипломат признает свою вину в нарушении российского законодательства.


После этого инцидента японской стороне заявили протест по дипломатическим каналам.


Однако посольство Японии подало ответный протест в МИД РФ. "При всех изложенных фактах в интервью NHK представители японского посольства заявили, что задержание и допрос консула Россией крайне прискорбны и совершенно неприемлемы, поскольку являются явным нарушением Венской конвенции. По их опубликованным словам, посольство Японии подало ответный протест в МИД России", — рассказывают в представительстве.


После допроса консула отпустили и объявили персоной нон грата. В течение 48 часов он должен покинуть Россию.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Ynews   Япония   видео   задержание   консул   мид   персона нон грата   секретные сведения   фсб   шпионаж   
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11  комментариев
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20k
babuby 43 минуты назад
Задержали за получение. Тут понятно.
А за передачу этих сведений, никого не задержали? Ведь так получается?
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29k
Dobry vojak Svejk Z 5 минут назад
Ну, мы не подписывали с ними заключение о мирном договоре. Расстрелять, по законам военного времени. Ибонехуй
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7k
Shtoppi 10 минут назад
Почему после признания вины, этот джап не просит прощение на камеру? У нас ведь вроде так принято последнее время))))))))
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2k
Лёха 24 минуты назад
Китайских диверсантов почему из России не высылают?
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16k
Dobryi_KOT Полчаса назад
Т.е., по мнению японцев, задержание с поличным их шпиона - это нарушение Венской конвенции, а сами его шпионские действия вроде как и ничего такого? Охамели вконец.
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5k
yahaomsk Полчаса назад
приморский край! япония рядом! там что ,больше языка никто не знает? пока толмач пытался раскосому объяснить что то , у меня чуть кровь из ушей не потекла
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