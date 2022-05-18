В Кемерово задержали сторонника украинских радикалов, повредившего опоры ЛЭП

У задержанного нашли много интересного. В том числе, дневник, в котором он планировал и подробно описывал уже совершенные диверсии.
"Федеральной службой безопасности совместно с МВД в Кемерове задержан гражданин России, являющийся сторонником украинских нацистов, причастный к повреждению двух опор ЛЭП, повлекшему временное отключение электроэнергии на линии электропередачи в Кемеровской области", - сообщил агентству "Интерфакс" ЦОС ФСБ РФ.
При обыске у товарища изъяли кучу предметов, которые прямо или косвенно указывают на его причастность к преступлению.
Помимо крепежных болтов с поврежденных опор ЛЭП, у гражданина РФ нашли много занимательного:
- бутылки с зажигательной смесью,
- канистры с бензином,
- два пневматических пистолета, переделанные под стрельбу боевыми патронами,
- два боевых ножа,
- средства связи и коммуникации со схемами расположения военкоматов и полицейских отделений Кемерово
Вишенкой на торте стал личный дневник с записями, «подтверждающими совершение им диверсий».
В Сети появилось видео допроса диверсанта, в ходе которого он сообщил, что изначально у него была "идея поджечь военкомат".
Сообщается, что в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ст. 281 (диверсия) УК России. В настоящее время следствие проверяет фигуранта дела на причастность к другим преступлениям.
Источник:
АНТИФИШКИ
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