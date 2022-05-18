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В Кемерово задержали сторонника украинских радикалов, повредившего опоры ЛЭП

В Кемерово задержали сторонника украинских радикалов, повредившего опоры ЛЭП

Автор:
18 мая 2022 13:37
Сообщество : Жить в России
Метки: Диверсия   видео   допрос   задержание   кемерово   лэп   политика   радикализм   фсб   
771
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У задержанного нашли много интересного. В том числе, дневник, в котором он планировал и подробно описывал уже совершенные диверсии.

"Федеральной службой безопасности совместно с МВД в Кемерове задержан гражданин России, являющийся сторонником украинских нацистов, причастный к повреждению двух опор ЛЭП, повлекшему временное отключение электроэнергии на линии электропередачи в Кемеровской области", - сообщил агентству "Интерфакс" ЦОС ФСБ РФ.


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При обыске у товарища изъяли кучу предметов, которые прямо или косвенно указывают на его причастность к преступлению.


Помимо крепежных болтов с поврежденных опор ЛЭП, у гражданина РФ нашли много занимательного:

  • бутылки с зажигательной смесью,
  • канистры с бензином,
  • два пневматических пистолета, переделанные под стрельбу боевыми патронами,
  • два боевых ножа,
  • средства связи и коммуникации со схемами расположения военкоматов и полицейских отделений Кемерово


    Вишенкой на торте стал личный дневник с записями, «подтверждающими совершение им диверсий».


    В Сети появилось видео допроса диверсанта, в ходе которого он сообщил, что изначально у него была "идея поджечь военкомат".

Сообщается, что в отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 167 (умышленное уничтожение или повреждение имущества) и ст. 281 (диверсия) УК России. В настоящее время следствие проверяет фигуранта дела на причастность к другим преступлениям.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Диверсия   видео   допрос   задержание   кемерово   лэп   политика   радикализм   фсб   
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19  комментариев
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69k
Viktor Час назад
Дык на той опоре его и повесить!
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5k
rutt 5 минут назад
Шахт в тех местах много, есть куда это тело пристроить-пусть отрабатывает.
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2k
Наблюдатель 10 минут назад
Надо не порчу имущества, предъявить за терроризм и посадить на всю катушку ублюдка. Будет уроком ему и прочим полудуркам
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3k
Vlamir 11 минут назад
Предлагаю переквалифицировать статью как "терроризм" и показательно шлепнуть супостата!
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24
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
руки ноги ампутировать на лбу набить герб украины. Гражданства естественно лишить.
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13k
Александр 47 минут назад
Можно его вот так поместить на одну из опор.
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83
бон ли 57 минут назад
народ реально за лохов держат
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11k
Kostick 57 минут назад
"два пневматических пистолета, переделанные под стрельбу боевыми патронами" - ля, какой бред... пстц.
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4k
Шилов Час назад
Ссылка www.youtube.com
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9k
antonium Час назад
Ну надо же - дневник нашли со всем совершенным и планируемым! А признательные в убийстве Кеннади подписанное и удостоверенное нотариусом не нашли? Какие идиоты в это верят?
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1k
Kariya Час назад
Укра акбар? Без подъоба обычных мусульман и украинцев, просто наборчик на фотке любопытный, сложно было сдержаться xd
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25k
Ваня Час назад
придурок, двадцатку себе заработал...
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464
Антошка Час назад
Коран, порножурнал, и 11 бутылок смазки... Интересный "терорист".
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